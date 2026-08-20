search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2026 14:07

Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος «αντάλλαξαν»… κοιλιακούς – Η φωτογραφία με AI, το τρολάρισμα και τα σχόλια των διάσημων φίλων τους

20.08.2026 14:07
lazopoulos_vlaxos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος συναντήθηκαν στην Αντίπαρο με τον πρώτο σε εμφανή διάθεση…. τρολαρίσματος να ανεβάζει μια επεξεργασμένη κοινή τους φωτογραφία και τα σχόλια να πέφτουν «βροχή».

Στην εικόνα που δημοσίευσε ο παρουσιαστής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης όμως, ο δημιουργός έχει αποκτήσει τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς του Πάνου Βλάχου και ο δεύτερος την κοιλίτσα του Λάκη Λαζόπουλου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνόδευσε την ανάρτηση με μία χιουμοριστική λεζάντα, παρουσιάζοντας τη θεαματική αλλαγή στο σώμα του ως αποτέλεσμα μιας νέας μεθόδου που εφηύρε ο Πάνος Βλάχος, της «ταχείας σωματικής επέμβασης».

Παράλληλα, αστειεύτηκε πως η δική του συνεισφορά στις ημέρες που πέρασαν μαζί ήταν να τον πηγαίνει στα καλά εστιατόρια της Πάρου, γεγονός που εξηγεί και το «προσωρινό λίπος» που εμφανίστηκε ξαφνικά στον φίλο του.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος έγραψε: «Πάνο μου, σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδός σου, η “ταχεία σωματική επέμβαση”, απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου, αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος!

Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και δεν μου χρωστάς τον Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπάρου».

Όπως ήταν αναμενόμενο οι διάσημοι φίλοι τους έσπευσαν να συνεχίσουν το τρολάρισμα που άρχισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε με χιούμορ: «Πόσο γρήγορο ήταν αυτό το πρόγραμμα», ενώ η Δέσποινα Βανδή συνέχισε στο ίδιο κλίμα γράφοντας: «Είδες τι θαύματα κάνει ο «τρίαθλος»!!!».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Βασίλης Μπισμπίκης άφησε το σχόλιο «Ρεαλιστικό!» κάτω από τη φωτογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας: Η καλοκαιρινή selfie με τη Νατάσα Θεοδωρίδου – «Με την καλύτερη…»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του μέσω Instagram

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στην Ιταλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gary-lineker-documentary_2008_1920-1080_new
MEDIA

«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας, στη μάχη και τα εναέρια

Πηγή: marine traffic
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

gypas-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σταμάτησε στον ΒΟΑΚ για να σώσει εξαντλημένο όρνιο (Video)

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ψυχικό: «Στάχτη» δύο αυτοκίνητα και ζημιές στην πιλοτή μετά τη φωτιά σε πάρκινγκ πολυκατοικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:26
gary-lineker-documentary_2008_1920-1080_new
MEDIA

«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας, στη μάχη και τα εναέρια

Πηγή: marine traffic
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

1 / 3