Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος «αντάλλαξαν»… κοιλιακούς – Η φωτογραφία με AI, το τρολάρισμα και τα σχόλια των διάσημων φίλων τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος συναντήθηκαν στην Αντίπαρο με τον πρώτο σε εμφανή διάθεση…. τρολαρίσματος να ανεβάζει μια επεξεργασμένη κοινή τους φωτογραφία και τα σχόλια να πέφτουν «βροχή».

Στην εικόνα που δημοσίευσε ο παρουσιαστής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης όμως, ο δημιουργός έχει αποκτήσει τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς του Πάνου Βλάχου και ο δεύτερος την κοιλίτσα του Λάκη Λαζόπουλου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνόδευσε την ανάρτηση με μία χιουμοριστική λεζάντα, παρουσιάζοντας τη θεαματική αλλαγή στο σώμα του ως αποτέλεσμα μιας νέας μεθόδου που εφηύρε ο Πάνος Βλάχος, της «ταχείας σωματικής επέμβασης».

Παράλληλα, αστειεύτηκε πως η δική του συνεισφορά στις ημέρες που πέρασαν μαζί ήταν να τον πηγαίνει στα καλά εστιατόρια της Πάρου, γεγονός που εξηγεί και το «προσωρινό λίπος» που εμφανίστηκε ξαφνικά στον φίλο του.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος έγραψε: «Πάνο μου, σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδός σου, η “ταχεία σωματική επέμβαση”, απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου, αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος!

Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και δεν μου χρωστάς τον Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπάρου».

Όπως ήταν αναμενόμενο οι διάσημοι φίλοι τους έσπευσαν να συνεχίσουν το τρολάρισμα που άρχισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε με χιούμορ: «Πόσο γρήγορο ήταν αυτό το πρόγραμμα», ενώ η Δέσποινα Βανδή συνέχισε στο ίδιο κλίμα γράφοντας: «Είδες τι θαύματα κάνει ο «τρίαθλος»!!!».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Βασίλης Μπισμπίκης άφησε το σχόλιο «Ρεαλιστικό!» κάτω από τη φωτογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας: Η καλοκαιρινή selfie με τη Νατάσα Θεοδωρίδου – «Με την καλύτερη…»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του μέσω Instagram

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στην Ιταλία