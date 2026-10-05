Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

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Σήμερα, με τον αγιασμό στην Βουλή, ξεκινά η Δ΄κοινοβουλευτική Σύνοδος και τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων βουλευτών που σκοπεύουν να κατευθυνθούν προς την ΕΛΑΣ, επανέρχονται στο προσκήνιο. Πολλοί άλλωστε θυμούνται ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, στις 6 Οκτωβρίου, υπέβαλλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Μπορεί η συγκεκριμένη «επέτειος» να φέρει νέες παραιτήσεις;

Ο βασικός όρος, πάντως, για την ένταξη στην ΕΛΑΣ, παραμένει όσον αφορά τους εν ενεργεία βουλευτές, θα πρέπει να παραιτηθούν. Ένας δεύτερος όρος είναι ότι όσοι κάνουν το πρώτο βήμα εισέρχονται στο κόμμα Τσίπρα χωρίς καμία προσυμφωνία για αξιώματα και θέσεις στα ψηφοδέλτια. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπενθυμίσει επανειλημμένως αυτούς τους όρους στις συνεντεύξεις του μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πρόσφατα, όμως, μέσω συνομιλητών του έστειλε ένα ακόμη μήνυμα προς τους ανεξάρτητους που σκέφτονται να κινηθούν προς την ΕΛΑΣ: «μην καθυστερείτε». Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σιγά σιγά τις επόμενες εβδομάδες μπαίνει σε διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων – ενδεχομένως από τα τέλη του μήνα να αρχίσει και η παρουσίαση υποψηφίων από το υπάρχον δυναμικό. Το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να δείξει πως κρατά ανοιχτές θέσεις για «εκλεκτούς» ότι δηλαδή παρά τα όσα λέει, υπάρχουν «προκρατημένες» θέσεις.

Πάντως, καθώς ο χρόνος των εκλογών παραμένει μακριά- κι αυτό θα σήμαινε μεγάλο διάστημα εκτός Βουλής και των όποιων πολιτικών και οικονομικών «προνομίων» συνοδεύουν την κοινοβουλευτική έδρα – πολλοί ανεξάρτητοι φαίνεται να ζυγίζουν ακόμη τις κινήσεις τους.

Για ορισμένους ο μήνας Οκτώβρης ίσως αποδειχτεί καταλυτικός, είτε για αποφάσεις είτε για πράξεις (παραιτήσεις). Ενδεικτικά, ο ανεξάρτητους βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, έχει δηλώσει ότι θα λάβει αποφάσεις εντός Οκτωβρίου, ενώ ο ανεξάρτητους βουλευτής Αχαϊας Διονύσης Καλαματιανός, προ ημερών διέψευσε σε ιστοσελίδα φήμη για επικείμενη παραίτησή του, λέγοντας ότι παραίτηση δεν πρόκειται να υπάρξει μέσα στον Οκτώβριο, κάτι που αφήνει όμως ανοιχτό το παραπέρα.

Πάντως, υπάρχουν και βουλευτές που έχουν παραιτηθεί, όμως ενώ τυπικά αυτό το «εμπόδιο» έχει φύγει απ’ τη μέση, δεν έχουν κάνει ακόμη το βήμα ένταξης στην ΕΛΑΣ. Τέτοια πρόσωπα είναι η Έφη Αχτσιόγλου (προερχόμενη από Νεαρ), η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Βασίλης Κόκκαλης.

«Πρέσινγκ» από ΣΥΡΙΖΑ

Για εξελίξεις πάντως στο θέμα των παραιτήσεων των ανεξάρτητων βουλευτών «βιάζεται» και η Κουμουνδούρου η οποία εκτιμά πως αν υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις θα δει κάποιες έδρες να επιστρέφουν και την κοινοβουλευτική της ομάδα να μεγαλώνει κατά τι.

Τον τελευταίο μήνα οι επιθέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τους ανεξάρτητους καλά κρατούν με αποκορύφωμα δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου κι Επικοινωνίας Γιώργου Παναγιωτόπουλου, ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές «αργομισθούν» και κοστίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ από τις εισφορές προς το κόμμα 40.000 ευρώ (Αθήνα 9,84, 28/9).

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ «πιέζει» διαρκώς τους ανεξάρτητους να παραιτηθούν.

«Η βουλευτική έδρα είναι αποτέλεσμα λαϊκής εντολής, την οποία πρέπει να σεβόμαστε και να υπηρετούμε. Γι’ αυτό και καλούμε τους τους ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν τις έδρες εκεί που ανήκουν» ανέφερε η αναπληρώτρια Γραμματέας Νατάσα Γκαρά μιλώντας σε εκπομπή της Ertnews.

Ενώ και ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης, προ ημερών αναφέρθηκε στο θέμα εκτενώς («Talk», Mega News, 1/10). Σημείωσε μεταξύ άλλων πως η διατήρηση των βουλευτικών εδρών από όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει την «αντιπολιτική» καθώς «πολλοί πολίτες αναρωτιούνται γιατί βουλευτές που εξελέγησαν με τη στήριξη ενός συγκεκριμένου κόμματος διατηρούν την έδρα τους ως ανεξάρτητοι, χωρίς να εκπροσωπούν πλέον την πολιτική επιλογή με την οποία εκλέχθηκαν». Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι άλλο κάποιος βουλευτής να αναλαμβάνει το κόστος της επιλογής του, παραδίδοντας την έδρα του και άλλο «να επιλέγει να διατηρεί την έδρα του ως ανεξάρτητος, περιμένοντας τον επόμενο πολιτικό του σταθμό». «Τίθενται σοβαρά ζητήματα πολιτικής ηθικής που χρεώνονται στα πρόσωπα που φέρονται με αυτό τον τρόπο και προφανώς στα κόμματα που ενδεχομένως θα τους υποδεχτούν» είπε αφήνοντας αιχμές προς ανεξάρτητους και ΕΛΑΣ.

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