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Με ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 86-83 της Βαλένθια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, και έπιασε τις «νυχτερίδες» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το Κάουνας, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν ακόμη μία εκτός έδρας νίκη, με τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αποδεικνύονται καθοριστικοί στην τελική ευθεία της αναμέτρησης.

Ο Ναν έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία με τρίποντο, για να ακολουθήσει το νικητήριο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις στην εκπνοή.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Τζέριαν Γκραντ με 14 πόντους, ενώ με 13 τελείωσε τον αγώνα ο Κέντρικ Ναν και με 11 ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις. Κομβικός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους και 2/3 τρίποντα, ενώ με 10 πόντους τελείωσε τον αγώνα και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Από τη Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Άρμονι Μπρουκς και Νιλ Σακό με 14 και 13 πόντους, αντίστοιχα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 10-4, ισοβαθμώντας στην κορυφή με τη Βαλένθια και βάζοντας παράλληλα τέλος στο σερί τεσσάρων διαδοχικών νικών της ισπανικής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86.

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