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Να «πιάσει» τη Βαλένθια στον βαθμολογικό πίνακα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, αναζητώντας τη νίκη στη Roig Arena (21:30, Novasports Prime) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «νυχτερίδες» συγκατοικούν με τον Ολυμπιακό στο «ρετιρέ», με ρεκόρ 10-3, ενώ οι «πράσινοι» ακολουθούν με μία νίκη λιγότερη (9-4). Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, στη SUNEL Arena, την Τετάρτη (25/11, 21:15), με στόχο την 4η διαδοχική νίκη του και την παραμονή στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη δωδεκάδα την Τρίτη (24/11, 21:30) απέναντι στη Βαλένθια τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή με προορισμό την Ισπανία.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε ν’ αφήσει στην Αθήνα τον 36χρονο γκαρντ, ώστε να μην πιεστεί ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν για τον επτάστερο. Ακολουθούν οι «μάχες» με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Δεκεμβρίου για την 15η αγωνιστική και το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στις 11 Δεκεμβρίου στο T-Center για την 16η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει κόντρα στη Βαλένθια τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague, μετά το «διπλό» με 87-72 στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Η Βαλένθια διεκδικεί την 5η διαδοχική νίκη της στη Euroleague. H τελευταία ήττα της ήταν για την 9η αγωνιστική, στις 30 Οκτωβρίου, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», με 98-94 από την Μπαρτσελόνα.

Xωρίς τους Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο θα παραταχθεί η ισπανική ομάδα. Να σημειωθεί ότι η Βαλένθια θα τιμήσει τον Μπράνκου Μπάντιο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Οι «νυχτερίδες» είχαν βραβεύσει και τον Ζαν Μοντέρο του Ολυμπιακού στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η Βαλένθια έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, μετά την πρώτη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας 94,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Οι «πράσινοι» διαθέτουν την 13η καλύτερη επίθεση, με 85,8 πόντους μέσο όρο. Μία ανισορροπία που καλείται να βρει… τρόπο να καλύψει ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αν θέλει να δει τον Παναθηναϊκό να «δραπετεύει» με το «διπλό» από τη Roig Arena. Πώς θα την καλύψει; Μα με την άμυνα, τομέα στον οποίο υπερέχουν οι «πράσινοι», καθώς δέχονται 8,4 πόντους λιγότερους μέσο όρο.

Η ευχάριστη έκπληξη της περασμένης αγωνιστικής, Βαλένθια, μπορεί να έχασε τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ (σ.σ. το καλοκαίρι υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης) και τα περισσότερα «αστέρια» της, αλλά όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, αλλά φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά από 13 αγωνιστικές.

Ο Τι Τζέι Σορτς, που ακολούθησε την ανάποδη διαδρομή από τον Μπράνκου Μπάντιο, θυμίζει τον παίκτη που ήταν στην Παρί, καθώς στον Παναθηναϊκό υπό την τεχνική καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν, δεν έδειξε αυτά που μπορούσε. O Σορτς έχει ξεκινήσει βασικός και στα 13 παιχνίδια, μετρώντας 16,5 πόντους, 5,8 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 0,8 κλεψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Εχει και 20,1 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης, το υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλον παίκτη του Χαβιέρ Άλμπερτ.

Ο Άρμονι Μπρουκς, προερχόμενος από τον πάγκο στην πλειονότητα των αγώνων, με 14,6 πόντους μέσο όρο είναι ο δεύτερος σκόρερ της Βαλένθια. Ο Νίκολα Μίροτιτς, αποτελεί και φέτος ως παίκτης της ισπανικής ομάδας «πονοκέφαλο» για τους αντίπαλους προπονητές στη φροντ λάιν με 12,8 πόντους μέσο όρο. Ο Αμερικανός φόργουορντ Κάμερον Τέιλορ μετρά 12 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στα ριμπάουντ, ξεχωρίζει ο Νιλ Σακό με 6,8 μέσο όρο.

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