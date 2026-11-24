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Η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τις εργασίες να προχωρούν τόσο στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, όσο και στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Σε νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο YouTube, καταγράφεται μέσω λήψεων από drone η πρόοδος των εργασιών στο σύνολο του έργου,

Όπως αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο, οι εργασίες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε όλα τα μέτωπα.

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