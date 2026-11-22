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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του στη Super League, επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ και διατηρώντας το προβάδισμα των τεσσάρων βαθμών από τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνέτριψε με 6-2 τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-0 της Κηφισιάς στην Τούμπα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ η ΑΕΚ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Καλαμάτας με 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής, ο Παναιτωλικός νίκησε τον Βόλο με 1-0 και ο Λεβαδειακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο.

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0: Δέκα νίκες σε 11 αγωνιστικές

Παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε με τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να φτάσει στη νίκη με 2-0 απέναντι στον ΟΦΗ.

Καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα αποδείχθηκε η επέμβαση του Ινιάκι Πένια, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Φούντα στο 45′, κρατώντας τους «πράσινους» όρθιους σε ένα κρίσιμο σημείο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Παναθηναϊκού βρήκε τις λύσεις στην επίθεση, με τους Λιβάι Γκαρσία και Αντριάνο Γιάγκουσιτς να πετυχαίνουν τα γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτή την επικράτηση, οι «πράσινοι» έφτασαν τις 10 νίκες σε 11 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ συμπλήρωσαν εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας την πρώτη θέση με 30 βαθμούς.

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2: Ανατροπή και τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Την καλύτερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος, αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, επικράτησε με 6-2 του Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο 19χρονος Σλοβάκος Άνταμ Ζούλεβιτς, που βρέθηκε απρόσμενα στο αρχικό σχήμα, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην άμυνα των «ερυθρόλευκων», δίνοντας δύο φορές το προβάδισμα στην ομάδα του Βάλτερ Ματζάρι, στο 23′ και στο 37′.

Οι ποδοσφαιριστές του Ιμανούλ Αλγκουαθίλ είχαν, ωστόσο, τις απαντήσεις. Ο Λορέντσο Σιπιόνι ισοφάρισε στο 26′, ενώ ο Ζότα Σίλβα έφερε εκ νέου το παιχνίδι στα ίσια στο 45’+3′, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 2-2.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως, σημειώνοντας τέσσερα γκολ. Ο Λίον Μπέιλι σκόραρε στο 54′ και στο 81′ με πέναλτι, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί βρήκε δίχτυα στο 58′, ενώ ο Αρμάντο Γκονσάλες διαμόρφωσε το τελικό 6-2 στο 83′.

Με τη νίκη αυτή, οι Πειραιώτες έφτασαν τους 26 βαθμούς και παρέμειναν στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0: Χατ τρικ του Ζίβκοβιτς στην Τούμπα

Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να σημειώνει τρία γκολ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα με 4-0 της Κηφισιάς στην Τούμπα.

Ο Σέρβος αρχηγός άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Τα δεδομένα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο 19′, όταν ο Ρόσον φαν Άιμα αποβλήθηκε, αφήνοντας την Κηφισιά με δέκα ποδοσφαιριστές.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν ευκαιρίες στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς όμως να καταφέρουν να τις αξιοποιήσουν.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε πλήρως την υπεροχή του. Ο Σερίφ Εντιαγέ έκανε το 2-0 στο 51′, ενώ ο Ζίβκοβιτς σκόραρε ξανά στο 55′.

Ο Σέρβος ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου στο 73′, όταν κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ και διαμορφώνοντας το τελικό 4-0, μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους της Τούμπας.

Παναιτωλικός – Βόλος 1-0: «Χρυσή» αλλαγή ο Μπρέγκου, τέλος στο αρνητικό σερί

Έπειτα από επτά διαδοχικές ήττες, ο Παναιτωλικός επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου στο Αγρίνιο.

Το αποτέλεσμα έδωσε σημαντική βαθμολογική ανάσα στους γηπεδούχους, με τον Γιώργο Πετράκη να συνδυάζει το ντεμπούτο του στον πάγκο του «Τίτορμου» με την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Αντριάνο Μπρέγκου στο 88′, αποδεικνύοντας πως αποτέλεσε καθοριστική αλλαγή για τον Παναιτωλικό.

Η ομάδα του Αγρινίου χρειάστηκε, πάντως, και την τύχη με το μέρος της, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο Βόλος δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, με τους Λάζαρο Λάμπρου και Ρετζίς Κρεσπί να μην καταφέρνουν να σκοράρουν.

Ο Κρεσπί είχε μάλιστα δύο δοκάρια, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Γαρίδο σπατάλησαν και άλλες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να φύγουν από το Αγρίνιο χωρίς βαθμό.

Ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους 12 βαθμούς, την ώρα που ο Βόλος παρέμεινε στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1: Μοιρασιά βαθμών και αποβολή Συμελίδη

Ισόπαλη με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Ατρόμητο στο «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν τον αγώνα με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς ο Συμελίδης αποβλήθηκε.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, Λεβαδειακός και Ατρόμητος έφτασαν τους επτά βαθμούς.

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1: Νίκη με Κοϊτά, αλλά σοβαρός τραυματισμός Αριάγκα

Στην αναμέτρηση του Σαββάτου, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Νίκαια, επικρατώντας με 1-0 της Καλαμάτας, χάρη σε γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η επιτυχία της Ένωσης είχε, ωστόσο, σημαντικό κόστος, καθώς ο Κέρβιν Αριάγκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό, επισκιάζοντας την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Μιχάλη Ματσούκα, περιορίζοντας τις επιθετικές δυνατότητες των γηπεδούχων.

Ο Κοϊτά σημείωσε το μοναδικό γκολ στο 55′, ενώ νωρίτερα είχε σημαδέψει και το δοκάρι. Η πρωταθλήτρια δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ευρύτερο σκορ, χωρίς όμως να αξιοποιήσει τις υπόλοιπες ευκαιρίες της.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα παρουσίασε θετικά στοιχεία στην αμυντική της λειτουργία, αλλά δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα απειλητική επιθετικά.

Η ΑΕΚ έφτασε έτσι τους 23 βαθμούς σε 10 αγώνες, παραμένοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Super League: Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 23/11, 17:00

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Παναθηναϊκός 30 Ολυμπιακός 26 ΑΕΚ 23 -10αγ. ΠΑΟΚ 22 Άρης 19 -10αγ. ΟΦΗ 17 Κηφισιά 14 Παναιτωλικός 12 Καλαμάτα 12 Ηρακλής 10 Αστέρας Τρίπολης 7 -10αγ. Λεβαδειακός 7 Ατρόμητος 7 Βόλος 0

*Στον Βόλο επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

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