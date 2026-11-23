Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από προσκρούσεις σε θαλάσσιες νάρκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, την οποία μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV. Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των πλοίων, ενώ οι αναφορές για τα περιστατικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Οι νέες πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, όπου οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν ολοένα συχνότερα περιστατικά με εκρήξεις και πυρκαγιές σε εμπορικά πλοία.

Συνεχείς αναφορές για εκρήξεις και νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ιρανικές στρατιωτικές αρχές έχουν πολλαπλασιάσει τις ανακοινώσεις για δεξαμενόπλοια και άλλα σκάφη που φέρονται να έχουν υποστεί ζημιές ύστερα από προσκρούσεις σε θαλάσσιες νάρκες.

Η Τεχεράνη συνδέει τα περιστατικά με τη διέλευση πλοίων από περιοχές που θεωρεί απαγορευμένες ή για τις οποίες απαιτεί προηγούμενη έγκριση.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές θαλάσσιες διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αντικρουόμενες αναφορές αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, καθώς οι ισχυρισμοί για τα νέα περιστατικά δεν έχουν διασταυρωθεί ανεξάρτητα.

Το στρατηγικό πέρασμα του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται διεθνώς.

Η γεωγραφική και ενεργειακή σημασία του καθιστά τις εξελίξεις στην περιοχή κρίσιμες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές ενεργειακών προϊόντων.

Ιρανικοί περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και αμερικανικός αποκλεισμός

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απαιτώντας την προηγούμενη έγκρισή της.

Ιρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν το πέρασμα χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, εντείνοντας τους κινδύνους για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη.

Οι νέες αναφορές για τρία φλεγόμενα δεξαμενόπλοια προστίθενται στη σειρά περιστατικών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν ένα από τα βασικά σημεία έντασης της σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανός παραολυμπιονίκης στο εδώλιο για 11 βιασμούς και 6 ακόμη αδικήματα – Είχε πάρει ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι το 2024

Παραλίγο τραγωδία στο Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε στάση λεωφορείου και «εκτόξευσε» δύο πεζούς (Video)

Αποθέωσαν τον Τζένσεν Χουάνγκ οι εργαζόμενοι της Nvidia (Video)