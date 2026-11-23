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Νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (23/11) οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας τις προσπάθειες να περιορίσουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς πόρους. Τα μέτρα επικεντρώνονται σε δίκτυα μεσαζόντων, ανταλλακτήρια συναλλάγματος και εταιρείες-βιτρίνες, κυρίως στο Ντουμπάι, που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μέσω ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι νέες κυρώσεις αφορούν περισσότερα από 20 ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρείες-βιτρίνες και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο Ιράν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Τουρκία και στο Χονγκ Κονγκ.

Οι συγκεκριμένες οντότητες φέρονται να υποστηρίζουν το λεγόμενο «παράλληλο τραπεζικό σύστημα» του Ιράν, μέσω του οποίου η Τεχεράνη εξακολουθεί να πραγματοποιεί διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, παρά τους περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί.

Στόχος η οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης

Οι ΗΠΑ διατηρούν εκτεταμένο καθεστώς οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, επιδιώκοντας να περιορίσουν δραστικά τα έσοδα της χώρας και να ασκήσουν οικονομική πίεση στην ιρανική κυβέρνηση.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων, προκειμένου να παρακάμπτει τους περιορισμούς του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να διατηρεί τις εμπορικές της συναλλαγές με το εξωτερικό.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του ότι τα δίκτυα αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν σε πολλές περιοχές του κόσμου.

«Τα παράλληλα ιρανικά τραπεζικά δίκτυα εξακολουθούν να διασυνδέονται μεταξύ διαφορετικών ηπείρων, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σχεδόν 15 δισ. δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αμερικανικές αρχές στα στοιχεία που συγκέντρωσε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2025 – Αυγούστου 2026, καταγράφηκαν αναφορές για χρηματοοικονομική δραστηριότητα ύψους περίπου 14,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με το παράλληλο τραπεζικό σύστημα του Ιράν.

Οι σχετικές αναφορές υποβλήθηκαν από αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεών τους για τον εντοπισμό και τη δήλωση ύποπτων συναλλαγών.

Πρόκειται για κινήσεις κεφαλαίων που έχουν επισημανθεί ως ενδεχομένως ύποπτες και όχι για συναλλαγές των οποίων ο παράνομος χαρακτήρας έχει αποδειχθεί στο σύνολό του.

Οι διαδρομές του χρήματος μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και Βρετανίας

Τα στοιχεία της FinCEN αποκαλύπτουν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν βασικό προορισμό χρηματοοικονομικών ροών που ενδέχεται να συνδέονται με το Ιράν.

Οι συχνότερα αναφερόμενες διαδρομές κεφαλαίων, βάσει της συνολικής αξίας των συναλλαγών, είναι οι εξής:

Από τράπεζες της ηπειρωτικής Κίνας προς τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια .

περίπου . Από τράπεζες της Σιγκαπούρης προς τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: περίπου 981 εκατομμύρια δολάρια .

περίπου . Από τράπεζες της Βρετανίας προς τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: περίπου 922 εκατομμύρια δολάρια.

Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στις αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που εξέτασαν οι αμερικανικές αρχές και αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις χρηματοπιστωτικές διαδρομές που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Με τις νέες κυρώσεις, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να χρησιμοποιεί ενδιάμεσες επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς φορείς στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκτά πρόσβαση σε ξένο συνάλλαγμα και να διατηρεί τις διεθνείς οικονομικές του δραστηριότητες.

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