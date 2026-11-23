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«Τύχη βουνό» είχαν δύο άνδρες στο δυτικό Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείτο ανεξέλεγκτα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στάση λεωφορείου, παρασύροντάς τους και «εκτοξεύοντάς» τους στον αέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:56 το πρωί της 20ής Νοεμβρίου, κοντά στη λεωφόρο Carlisle, στην περιοχή Σάουθολ, και κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο καταγράφεται το αυτοκίνητο να κινείται εκτός ελέγχου, να βγαίνει από τον δρόμο, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο κοντά σε κυκλικό κόμβο και να συνεχίζει για αρκετά μέτρα, προτού χτυπήσει σε τοίχο και καταλήξει στη στάση λεωφορείου της οδού Lady Margaret.

Η σφοδρή σύγκρουση

Στο σημείο βρίσκονταν δύο άνδρες. Ο ένας, που στεκόταν κάτω από το στέγαστρο της στάσης, εκτινάχθηκε από τη δύναμη της πρόσκρουσης και βρέθηκε στο έδαφος. Παρά το ισχυρό χτύπημα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε τρέχοντας. Με ανάλογη δύναμη παρασύρθηκε και ο δεύτερος πεζός, ο οποίος επίσης κατάφερε να σηκωθεί και να εγκαταλείψει το σημείο.

🚨🇬🇧 CAR SMASHES INTO BUS STOP IN SOUTHALL — PEDESTRIANS REPORTEDLY STRUCK



A silver car crashed into a bus shelter on Lady Margaret Road, Southall, at around 10:56 AM on Friday, November 20.



Footage shows a person narrowly escaping the impact, while others were reportedly hit.… — Nova Intel (@intel_nova) November 20, 2026

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

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