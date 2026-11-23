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Αντιμέτωπος με 17 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 11 για βιασμό, βρίσκεται ο 26χρονος Βρετανός αθλητής Λι Φράιερ, ο οποίος είχε ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με την εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο Φράιερ, με καταγωγή από το Πόντεφρακτ του Δυτικού Γιορκσάιρ, κατηγορείται ακόμη για ηδονοβλεψία, εκ προθέσεως στραγγαλισμό, σωματική επίθεση και κατοχή κοκαΐνης. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για ελεγκτική ή εξαναγκαστική συμπεριφορά στο πλαίσιο προσωπικής σχέσης, καθώς και για παρεμπόδιση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Η στάση του 26χρονου ενώπιον του δικαστηρίου

Ο αθλητής παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη στο Κακουργιοδικείο του Λιντς, όπου αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, με εξαίρεση εκείνη της ηδονοβλεψίας, για την οποία δεν τοποθετήθηκε.

Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 22 Μαρτίου 2027. Μέχρι τότε, ο Φράιερ παραμένει κατηγορούμενος, χωρίς να έχει κριθεί δικαστικά η υπόθεσή του.

Εκτός εθνικής ομάδας μετά τη σύλληψή του

Η Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο (British Wheelchair Basketball) ανακοίνωσε ότι ο 26χρονος τέθηκε εκτός του προγράμματος της εθνικής ομάδας και όλων των δραστηριοτήτων της από τον Ιούλιο, όταν συνελήφθη.

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία αναφέρει: «Γνωρίζουμε τις ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του Λι Φράιερ και αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα των καταγγελιών. Από τη στιγμή της σύλληψής του, απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας και από όλες τις δραστηριότητες της Βρετανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εξωτερικής έρευνας. Καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Η τοποθέτηση της Παραολυμπιακής Επιτροπής

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η βρετανική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ParalympicsGB), εκπρόσωπος της οποίας δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Λι Φράιερ. Καθώς η υπόθεση αποτελεί πλέον αντικείμενο εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

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