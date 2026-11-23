Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Εθνική Ελλάδας U17 εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17, που διεξάγεται στο Κατάρ. Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της Δευτέρας (23/11) οριστικοποίησαν την παρουσία της «γαλανόλευκης» στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Η ελληνική ομάδα έχει πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, καταγράφοντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Με το ίδιο σκορ, 2-1, επικράτησε αρχικά της Αιγύπτου και στη συνέχεια του Παναμά, συγκεντρώνοντας έξι βαθμούς και διατηρώντας το απόλυτο στον 1ο όμιλο.

Παράλληλα, η εξέλιξη των αγώνων στους υπόλοιπους ομίλους, μετά και τις αναμετρήσεις της 23ης Νοεμβρίου, εξάλειψε κάθε ενδεχόμενο αποκλεισμού της Ελλάδας. Έτσι, η συμμετοχή της στα νοκ άουτ είναι πλέον δεδομένη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Με το Κατάρ για την πρώτη θέση του ομίλου

Το επόμενο βήμα για την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη είναι η αναμέτρηση με το Κατάρ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 16:30 ώρα Ελλάδας, με την οποία ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Στόχος της Εθνικής είναι να διατηρήσει το αήττητο και να κατακτήσει την πρώτη θέση του 1ου ομίλου, ώστε να συνεχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ιστορική της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17.

Με την πρόκριση ήδη εξασφαλισμένη, η «γαλανόλευκη» μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στη διεκδίκηση της κορυφής του ομίλου, γνωρίζοντας ότι η παρουσία της στη διοργάνωση θα συνεχιστεί και στη φάση των νοκ άουτ.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

1ος Όμιλος

Ελλάδα-Παναμάς 2-1

Κατάρ-Αίγυπτος 0-2

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ελλάδα 6

Αίγυπτος 3

Κατάρ 3

Παναμάς 0

2ος Όμιλος

Ισημερινός-Ουγκάντα 0-0

Νότια Κορέα-Νέα Καληδονία 6-0

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Νότια Κορέα 6

Εκουαδόρ 4

Ουγκάντα 1

Νέα Καληδονία 0

3ος Όμιλος

Δανία-Αυστραλία 0-0

Αργεντινή-Μοζαμβίκη 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Αυστραλία 4

Αργεντινή 3

Μοζαμβίκη 3

Δανία 1

4ος Όμιλος

Γαλλία-Σαουδική Αραβία 0-1

Ουρουγουάη-Αϊτή 4-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ουρουγουάη 6

Σ. Αραβία 3

Γαλλία 3

Αϊτή 0

5ος Όμιλος

Ουζμπεκιστάν-Τζαμάικα 6-2

Ιταλία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ιταλία 6

Ουζμπεκιστάν 3

Ακτή Ελεφαντ. 3

Τζαμάικα 0

6ος Όμιλος

Τατζικιστάν-Κροατία 0-4

Σενεγάλη-Κούβα 9-0

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Σενεγάλη 4

Κροατία 4

Τατζικιστάν 3

Κούβα 0

7ος Όμιλος

Βιετνάμ-Νέα Ζηλανδία 3-3

Μάλι-Βέλγιο 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μάλι 6

Βέλγιο 3

Βιετνάμ 1

Νέα Ζηλανδία 1

8ος Όμιλος

Ισπανία-Φίτζι 15-0

Μαρόκο-Κίνα 2-2

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ισπανία 6

Μαρόκο 4

Κίνα 1

Φίτζι 0

9ος Όμιλος

Κόστα Ρίκα-Ιρλανδία 24/11

Βραζιλία-Τανζανία 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βραζιλία 3

Κόστα Ρίκα 1

Τανζανία 1

Ιρλανδία 0

10ος Όμιλος

Δομινικανή Δημοκρατία-Χιλή 24/11

Αλγερία-Μαυροβούνιο 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Χιλή 3

Δ. Δημοκρατία 1

Μαυροβούνιο 1

Αλγερία 0

11ος Όμιλος

Βενεζουέλα-Ρουμανία 24/11

Μεξικό-Καμερούν 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βενεζουέλα 3

Μεξικό 3

Καμερούν 0

Ρουμανία 0

12ος Όμιλος

Ιαπωνία-Σερβία 24/11

Ονδούρα-Κολομβία 24/11

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σερβία 3

Κολομβία 3

Ιαπωνία 0

Ονδούρα 0

Διαβάστε επίσης:

Παραλίγο τραγωδία στο Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε στάση λεωφορείου και «εκτόξευσε» δύο πεζούς (Video)

Αποθέωσαν τον Τζένσεν Χουάνγκ οι εργαζόμενοι της Nvidia (Video)

Πανικός σε λύκειο της Λυών: Δεκάδες μαθητές τραυματίστηκαν από έκρηξη πυροτεχνημάτων – Δύο συλλήψεις (Video)