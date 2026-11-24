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Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αφρικανική αγορά πραγματοποιεί η Coca-Cola HBC, η οποία εισήχθη χθες, 23 Νοεμβρίου 2026, στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE), με χρηματιστηριακή αξία περίπου 341 δισ. ραντ. Η κίνηση συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), μέσω της οποίας ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη θέση σε μία από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες καταναλωτικές αγορές διεθνώς.

Η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε στην Κύρια Αγορά του JSE, με τη μορφή δευτερογενούς εισαγωγής αλλοδαπής εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές της Νότιας Αφρικής να αποκτούν μετοχές της Coca-Cola HBC μέσω της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη και αξιοποίηση των προοπτικών της αφρικανικής οικονομίας, με έμφαση στη διεύρυνση της καταναλωτικής βάσης και στην ενίσχυση της παρουσίας του σε νέες αγορές.

Καθοριστικής σημασίας για την επόμενη ημέρα της Coca-Cola HBC είναι η συμφωνία απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Με τη συναλλαγή αυτή ο όμιλος αποκτά τον έλεγχο της CCBA, διατηρώντας παράλληλα την προοπτική πλήρους εξαγοράς της εταιρείας σε επόμενο στάδιο.

Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να μεταβάλει σημαντικά το μέγεθος και τη γεωγραφική παρουσία της Coca-Cola HBC στην αφρικανική ήπειρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς ο όμιλος θα αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων πωλήσεων του συστήματος της Coca-Cola στην Αφρική, ενώ θα δραστηριοποιείται σε αγορές που καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της ηπείρου.

Η διεύρυνση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για την επιχειρησιακή κλίμακα του ομίλου, ενισχύοντας την παρουσία του σε μια περιοχή με σημαντικές μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Μπογκντάνοβιτς: Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην Αφρική

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς (Zoran Bogdanovic), υπογράμμισε ότι η παρουσία του ομίλου στην Αφρική αποτελεί σταθερό στοιχείο της επιχειρηματικής του στρατηγικής εδώ και 75 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η εισαγωγή στο JSE επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στη Νότια Αφρική και συνολικά στην αφρικανική ήπειρο.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, επισημαίνοντας τη σημασία της επικείμενης ένταξης της Coca-Cola Beverages Africa στον όμιλο.

Η διοίκηση της Coca-Cola HBC αντιμετωπίζει την Αφρική ως στρατηγική αγορά, στην οποία η μελλοντική ενίσχυση της κατανάλωσης μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η είσοδος της Coca-Cola HBC ενισχύει παράλληλα τη διεθνή παρουσία του Χρηματιστηρίου του Γιοχάνεσμπουργκ, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς κόμβους της αφρικανικής ηπείρου.

Με τη νέα εισαγωγή, ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων εταιρειών ανέρχεται σε 261, ενώ η συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς διαμορφώνεται σε 23,3 τρισ. ραντ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του JSE, οι εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει δευτερογενή εισαγωγή από το εξωτερικό αντιπροσωπεύουν περίπου το 23% της συνολικής αγοράς, με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 16 τρισ. ραντ.

Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν αντλήσει μέσω του χρηματιστηρίου κεφάλαια ύψους περίπου 287 δισ. ραντ.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία των δευτερογενών εισαγωγών ως εργαλείου πρόσβασης σε νέους επενδυτές και πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.

Από το 2024, το JSE έχει υποδεχθεί σημαντικές νέες εισαγωγές εταιρειών από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η CANAL+, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 60 δισ. ραντ, η Boxer με 25 δισ., η Optasia με 24 δισ., η Greencoat Renewables με 20 δισ., η Cell C με 9 δισ. και η Rainbow Chicken με 3,2 δισ. ραντ.

Ιδιαίτερη σημασία είχε επίσης η συναλλαγή του 2025, όταν η Anglo American προχώρησε στη διάθεση του εναπομείναντος ποσοστού της στη Valterra Platinum, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών, συνολικής αξίας 44,1 δισ. ραντ.

Η συναλλαγή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην αγορά μετοχικών κεφαλαίων του JSE.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του χρηματιστηριακού ομίλου, Βαλντίν Ρέντι (Valdene Reddy), επισήμανε ότι η εισαγωγή της Coca-Cola HBC αναδεικνύει τη δυνατότητα της νοτιοαφρικανικής κεφαλαιαγοράς να προσφέρει πρόσβαση σε θεσμικούς επενδυτές, ρευστότητα και υποδομές διεθνών προδιαγραφών.

Για την Coca-Cola HBC, η παράλληλη χρηματιστηριακή παρουσία στο Γιοχάνεσμπουργκ και η επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της CCBA αποτελούν δύο αλληλένδετες κινήσεις, οι οποίες ενισχύουν τη στρατηγική της θέση στην αφρικανική αγορά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της διεθνούς ανάπτυξής της.

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