Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου για το 2026 έφτασε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, με τη Μελάνια Τραμπ να το υποδέχεται σε ειδική τελετή, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών προετοιμασιών στην προεδρική κατοικία.

Το εντυπωσιακό έλατο, ύψους περίπου 5,5 μέτρων, μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο με άμαξα που έσερναν άλογα. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ το υποδέχθηκε στη βόρεια είσοδο του κτιρίου, επιθεώρησε το δέντρο και ευχαρίστησε τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει τη μεταφορά του.

Στις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άφιξη του δέντρου, αναφέρθηκε στη σημασία της οικογένειας και της υγείας και ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα.

Από το Γουισκόνσιν στον Λευκό Οίκο

Το δέντρο προέρχεται από το φυτώριο Silent Night Evergreens, στην περιοχή Endeavor του Γουισκόνσιν, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Chapman.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λευκού Οίκου, το φυτώριο επελέγη αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στον εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association. Η συγκεκριμένη οικογενειακή επιχείρηση έχει προμηθεύσει ξανά χριστουγεννιάτικα δέντρα στην αμερικανική προεδρική κατοικία, το 1998, το 2003 και το 2017.

Η άφιξη του δέντρου αποτελεί καθιερωμένο μέρος των χριστουγεννιάτικων προετοιμασιών στην Ουάσινγκτον. Αντίστοιχη τελετή είχε πραγματοποιηθεί και τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Μελάνια Τραμπ είχε υποδεχθεί έλατο από το Μίσιγκαν.

Οι λεπτομέρειες για τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό αναμένεται να παρουσιαστούν μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού μαζί με τη σύζυγο του αντιπροέδρου, Ούσα Βανς.

Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν με συζύγους στρατιωτικών και εθελοντές, βοηθώντας στη συγκέντρωση και προετοιμασία εορταστικών πακέτων για μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους. Στα δέματα περιλαμβάνονταν γλυκίσματα και άλλα είδη, ενώ η Μελάνια και η Ούσα Βανς υπέγραψαν ευχετήριες κάρτες.

Κατά την ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε στις προσωπικές θυσίες των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε συνθήκες ειρήνης.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ θα παρασημοφορήσει τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, με το «Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας»

Ιράν: Στις φλόγες τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ – Αναφορές για προσκρούσεις σε νάρκες

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο δίκτυα δισεκατομμυρίων με επίκεντρο το Ντουμπάι