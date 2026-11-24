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Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (23/11) στο χωριό Στουπαίοι στον Δήμο Καρύστου της Εύβοιας καθώς χάθηκαν τα ίχνη μιας 90χρονης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ηλικιωμένη φέρεται να εξαφανίστηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Αρχικά, ο σύζυγός της και κάτοικοι του χωριού προσπάθησαν να την βρουν αλλά μάταια.

Στη συνέχεια ενημέρωσαν τις Αρχές για την εξαφάνισης με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Στουπαίων.

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