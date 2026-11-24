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Δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν καυσόξυλα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης έχουν οι κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής, μέσα από πρωτοβουλίες δήμων και δασικών υπηρεσιών.

Οι διαδικασίες, οι ποσότητες και οι κατηγορίες δικαιούχων διαφέρουν ανά περιοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή αίτησης και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους δημότες ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10/2026 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη του Δασαρχείου Πεντέλης, με την οποία καθορίζονται οι όροι για την ατελή συλλογή και υλοτομία καυσοξύλων, με σκοπό την κάλυψη ατομικών αναγκών θέρμανσης.

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η εμπορία της ξυλείας ή η μεταφορά της σε χώρους επιχειρήσεων απαγορεύεται αυστηρά.

Κάθε οικογένεια μπορεί να συλλέξει έως τρία χωρικά κυβικά μέτρα καυσόξυλων, ενώ για ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 10 χωρικά κυβικά μέτρα. Η συλλογή αφορά ξερά ή κατακείμενα δένδρα και υπολείμματα εργασιών καθαρισμού για την πυροπροστασία, με εξαίρεση τους πλατάνους.

Για υλοτομία και συλλογή υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης, συνοδευόμενη από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, έως τις 15 Μαρτίου 2027.

Χωρίς προηγούμενη έγκριση επιτρέπεται η συλλογή κατακείμενων ξερών κλάδων, χωρίς τη χρήση αλυσοπρίονου, καθώς και ξυλείας από εργασίες καθαρισμού παρόδιων ζωνών, αποκλειστικά κατόπιν υπόδειξης αρμόδιου δασικού οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, το όριο είναι ένα χωρικό κυβικό μέτρο ανά έξοδο.

Οι εργασίες υλοτομίας πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 07:30 και 14:00. Είναι υποχρεωτική η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας, ενώ οι πολίτες οφείλουν να μην αφήνουν υπολείμματα μέσα στο δάσος ή στους δρόμους. Η διάταξη ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Για πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πεντέλης, στην οδό Κλεισθένους 403, στον Γέρακα, ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 6135010 και στο email [email protected].

Δωρεάν καυσόξυλα από το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Δωρεάν καυσόξυλα διαθέτει και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», αξιοποιώντας φυσικό υλικό που προκύπτει από τις εργασίες διαχείρισης και συντήρησης του χώρου.

Η διάθεση πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 13:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην οδό Σπύρου Μουστακλή 23, στο Ίλιον.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει έως δύο κυβικά μέτρα καυσόξυλων ανά αίτηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση αλυσοπρίονου, ενώ η φόρτωση και η μεταφορά γίνονται με ίδια μέσα, την ημέρα της παραλαβής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 210 2323163.

Κηφισιά: Δωρεάν ξυλεία για ωφελούμενους των κοινωνικών υπηρεσιών

Στη δωρεάν διάθεση καυσόξυλων προχωρά και ο Δήμος Κηφισιάς. Η ξυλεία προέρχεται από εργασίες της Υπηρεσίας Πρασίνου και συγκεντρώνεται στο δημοτικό φυτώριο, στη συμβολή των οδών Ξενίας και Ελευθερώτριας.

Η συγκεκριμένη δράση δεν απευθύνεται στο σύνολο των κατοίκων, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ωφελούμενοι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στην οδό Πλατάνων 21 και Παράδρομος Εθνικής Οδού, στις Αδάμες. Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο 210 8003421 ή στο email [email protected].

Λαυρεωτική και Σαρωνικός: Ποιοι δικαιούνται έως δύο κυβικά μέτρα

Δωρεάν καυσόξυλα μπορούν να προμηθευτούν και μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μέσω της διαδικασίας που έχει ανακοινώσει το Δασαρχείο Λαυρίου.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Κάθε οικογένεια ή κατοικία μπορεί να εκπροσωπείται από έναν δικαιούχο, ενώ η ποσότητα που προβλέπεται για κάθε δικαιούχο φτάνει έως τα δύο χωρικά κυβικά μέτρα.

Η διάθεση αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και συγκεκριμένα πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους, ευάλωτους οφειλέτες, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν και πυρόπληκτους.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο [email protected] ή με φυσική παρουσία στο Δασαρχείο Λαυρίου, στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 5, στο Λαύριο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο εκκαθαριστικού της Εφορίας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, απαιτούνται επιπλέον:

Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή μέσω του gov.gr.

Για ανέργους, βεβαίωση ανεργίας.

Για ευάλωτους οφειλέτες, βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Για άτομα με αναπηρία, βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67%, από αρμόδια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή, εφόσον η γνωμάτευση βρίσκεται σε ισχύ.

Για οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Για πυρόπληκτους, βεβαίωση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Λαυρίου.

Αχαρνές: Καυσόξυλα από την Πάρνηθα μέσω του Δασαρχείου

Δυνατότητα προμήθειας ξυλείας από την Πάρνηθα έχουν και οι κάτοικοι των Αχαρνών, μέσω διαδικασίας που υλοποιείται από το Δασαρχείο Πάρνηθας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου. Η ξυλεία προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι τεμαχισμένη, επομένως οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δικά τους μέσα τον τεμαχισμό, τη συλλογή και τη μεταφορά της.

Για πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πάρνηθας, στη Λεωφόρο Θρακομακεδόνων 142, ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 2434061 και 210 2434063, καθώς και στο email [email protected].

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