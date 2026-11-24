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Σε αλλαγές στην ανώτατη διοικητική της δομή προχωρά η tbi bank, λίγους μήνες μετά την εξαγορά της από τον διεθνή επενδυτικό όμιλο Advent International, ενισχύοντας την εταιρική της διακυβέρνηση και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Τη θέση του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Richard Laxer, στέλεχος με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ ο Ariel Hasson, ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα τη συγκεκριμένη θέση, αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου.

Η διοικητική αναδιάρθρωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση καταναλωτικών αγορών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ο Richard Laxer διαθέτει μακρά επαγγελματική διαδρομή στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ασίας, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο, στη χρηματοοικονομική τεχνολογία και στις κεφαλαιαγορές.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη General Electric διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της GE Capital, με ευθύνη για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του χρηματοοικονομικού ομίλου.

Η τοποθέτησή του στην κορυφή του Εποπτικού Συμβουλίου συνδέεται με την επιδίωξη της tbi bank να αξιοποιήσει διεθνή τεχνογνωσία σε θέματα τραπεζικής ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στα νέα του καθήκοντα, υπογράμμισε ότι η τράπεζα διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για πελάτες, συνεργάτες και μετόχους.

Οι αλλαγές ακολουθούν την εξαγορά της tbi bank από την Advent International, τον επενδυτικό όμιλο με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που απέκτησε τον έλεγχο της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2026.

Η νέα μετοχική πραγματικότητα δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα για τη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας, η οποία επιδιώκει να διευρύνει τις δραστηριότητές της και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ψηφιακών χρηματοδοτήσεων.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της tbi bank, Petr Baron, επισήμανε ότι η διεθνής εμπειρία του Richard Laxer στον τραπεζικό τομέα και στη χρηματοοικονομική τεχνολογία θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την επόμενη αναπτυξιακή περίοδο.

Δίκτυο άνω των 7.000 συνεργαζόμενων καταστημάτων

Στην ελληνική αγορά, η tbi bank έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης, προσφέροντας δυνατότητες αγορών με δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Το δίκτυό της περιλαμβάνει περισσότερα από 7.000 συνεργαζόμενα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, μέσα από τα οποία οι καταναλωτές μπορούν να χρηματοδοτούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι χρηματοδοτικές λύσεις καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από την απόκτηση οικιακών συσκευών και αυτοκινήτων μέχρι την πληρωμή ιατρικών εξόδων.

Παράλληλα, η τράπεζα παρέχει δυνατότητα χορήγησης προσωπικών δανείων μέσω διαδικτύου, περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας των πελατών.

Στο ψηφιακό της περιβάλλον περιλαμβάνεται και η λειτουργία Shopping Mall, μέσω της οποίας συγκεντρώνονται εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήματα, προσφέροντας πρόσβαση σε προϊόντα και εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

Η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων αποτελεί βασικό πεδίο ενδιαφέροντος για τη νέα διοικητική ομάδα, σε μια αγορά όπου οι ψηφιακές πληρωμές και οι χρηματοδοτήσεις στο σημείο πώλησης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Για την tbi bank, η ενίσχυση της διοικητικής της δομής σηματοδοτεί την προσπάθεια συνδυασμού της διεθνούς επενδυτικής υποστήριξης με την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της.

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