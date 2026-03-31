tbi bank: Ενισχύει τη διοίκησή της με νέα διεθνή στελέχη μετά την εξαγορά και στρατηγική αναδιάρθρωση

Σε αναβάθμιση της διοικητικής της δομής προχωρά η tbi bank, εντάσσοντας δύο νέα πρόσωπα στο Εποπτικό της Συμβούλιο, σε μια κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της στρατηγικής της πορείας.

Συγκεκριμένα, στο Supervisory Board προστίθενται ο Csongor Németh και ο Markus Krause, δύο στελέχη με σημαντική παρουσία στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Ο πρώτος έχει διατελέσει Group CEO της Addiko Bank AG, ενώ στο παρελθόν έχει αποκτήσει εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς όπως η Intesa Sanpaolo και η GE Money. Από την πλευρά του, ο Markus Krause έχει υπηρετήσει ως CRO και CFO στην Addiko Bank, έχοντας προηγουμένως διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε διεθνείς ομίλους όπως η UniCredit και η Citibank.

Τα δύο νέα μέλη αντικαθιστούν τους Gauthier van Weddingen και Kieran Donnelly, με τις αλλαγές να έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να έχουν καταχωρηθεί στο αρμόδιο μητρώο. Μαζί με τον Ariel Hasson, συγκροτούν πλέον ένα ανανεωμένο εποπτικό σχήμα με έντονο διεθνή προσανατολισμό.

Η ενίσχυση του Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς της τράπεζας από την Advent International, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς private equity παγκοσμίως. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της tbi bank σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε βασικές αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσθήκη των δύο στελεχών ενισχύει την τεχνογνωσία του οργανισμού σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση κινδύνων, η χρηματοοικονομική στρατηγική και η ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Η εμπειρία τους αναμένεται να αξιοποιηθεί για την επιτάχυνση των σχεδίων επέκτασης και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της τράπεζας.

Η νέα σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου αποτυπώνει τη σαφή στόχευση της tbi bank να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να εδραιώσει τη θέση της σε ένα περιβάλλον όπου οι τραπεζικοί οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν σε αυξημένες απαιτήσεις, τόσο σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου όσο και σε επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης.

Με την υποστήριξη της Advent International και την προσθήκη στελεχών με διεθνή εμπειρία, η τράπεζα επιχειρεί να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της, επενδύοντας σε νέα μοντέλα λειτουργίας και ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

NavalGroup: Διευρύνει τη στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα με επίκεντρο Ναυπηγεία Σαλαμίνας και METLEN

Alpha Bank: Σε τροχιά ανάπτυξης η βιομηχανία, αλλά με «αγκάθι» το ενεργειακό κόστος

Ιστορικές επιδόσεις για τον ΤΙΤΑΝ – Νέο σχέδιο ανάπτυξης με στόχο τα 4 δισ. ευρώ έως το 2029