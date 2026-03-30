search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 08:33
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2026 08:20

Alpha Bank: Σε τροχιά ανάπτυξης η βιομηχανία, αλλά με «αγκάθι» το ενεργειακό κόστος

Η ελληνική βιομηχανία καταγράφει την πιο δυναμική περίοδο της τελευταίας δεκαετίας, ενισχύοντας τη συμβολή της στην οικονομία, ωστόσο η διεθνής ενεργειακή αναταραχή δημιουργεί νέες πιέσεις και αβεβαιότητες για τη συνέχεια.

Σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank, ο κλάδος εμφανίζει σαφή βελτίωση σε βασικούς δείκτες, διεκδικώντας πιο κεντρικό ρόλο στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Την ίδια στιγμή, όμως, η γεωπολιτική ένταση και η άνοδος των τιμών ενέργειας επαναφέρουν τον κίνδυνο επιβράδυνσης, ιδίως για τις ευρωπαϊκές οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος παραγωγής, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να έχουν αυξηθεί αισθητά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πιέσεις αυτές μεταφέρονται άμεσα στη βιομηχανία, η οποία παραμένει ένας από τους πιο ενεργοβόρους τομείς της οικονομίας.

Η αβεβαιότητα ενισχύεται από τις εξελίξεις στη ναυσιπλοΐα και στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν κρίσιμο σημείο για τη διεθνή τροφοδοσία. Σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, η επιβάρυνση για τη βιομηχανία εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλους κλάδους, όπως οι υπηρεσίες.

Παρά τις πιέσεις, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική βιομηχανία έχει ενισχύσει τη θέση της. Το μερίδιό της στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας παρουσιάζει άνοδο, ενώ η μεταποίηση συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της δραστηριότητας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και σε δείκτες όπως η παραγωγικότητα, η απασχόληση και οι επενδύσεις. Την τελευταία διετία, η παραγωγικότητα στη βιομηχανία αυξήθηκε με διψήφια ποσοστά, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή του κλάδου στις εξαγωγές, οι οποίες αποτελούν βασικό παράγοντα ενίσχυσης της εξωστρέφειας της οικονομίας.

Οι επενδύσεις στη βιομηχανία διατηρούν επίσης υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των επενδύσεων, στοιχείο που δείχνει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να προσελκύει κεφάλαια, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ωστόσο, το ενεργειακό κόστος παραμένει βασικό σημείο προβληματισμού, καθώς εξακολουθεί να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της κρίσης, η πλήρης εξομάλυνση των αγορών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνο, διατηρώντας την πίεση στις επιχειρήσεις.

Πριν την τελευταία γεωπολιτική ένταση, οι προσδοκίες για τον κλάδο ήταν ιδιαίτερα θετικές, με τους σχετικούς δείκτες να κινούνται σε επίπεδα που υποδηλώνουν επέκταση της δραστηριότητας. Η εξέλιξη των διεθνών γεγονότων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν αυτή η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διπλή: από τη μία πλευρά, μια βιομηχανία που ενισχύεται και αποκτά μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία και, από την άλλη, ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας που δοκιμάζει τις αντοχές της.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

BUSINESS

BUSINESS

BUSINESS

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΟΣΜΟΣ

BUSINESS

BUSINESS

1 / 3