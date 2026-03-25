Ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της Allwyn με μεταφορά στο Λουξεμβούργο και παρουσία στην Ελλάδα

Σε κρίσιμο στάδιο περνά η εταιρική αναδιάρθρωση της Allwyn AG, η οποία ολοκλήρωσε βασικές κινήσεις που επανακαθορίζουν τη νομική και λειτουργική της παρουσία στην Ευρώπη, με επίκεντρο το Λουξεμβούργο και παράλληλη διατήρηση επιχειρησιακής βάσης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία καταχωρίστηκε στις 23 Μαρτίου 2026 στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (RCS), λαμβάνοντας αριθμό καταχώρισης B306096. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μεταφορά του εταιρικού της «κέντρου βάρους» σε μία από τις βασικές ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Την ίδια ημέρα, ολοκληρώθηκε και η διαγραφή της ΟΠΑΠ Συμμετοχών ΑΕ από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), κίνηση που συνδέεται άμεσα με την αναδιοργάνωση του ομίλου και την ενοποίηση της εταιρικής του δομής.

Σε παράλληλο χρόνο, η Allwyn προχώρησε στη διατήρηση φυσικής παρουσίας στην ελληνική αγορά μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος. Στις 24 Μαρτίου 2026 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ το «Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής», με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112. Το υποκατάστημα φέρει αριθμό καταχώρισης 192541101001 και αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της εταιρείας στη χώρα.

Η διπλή αυτή κίνηση – μεταφορά έδρας στο Λουξεμβούργο και ταυτόχρονη διατήρηση παρουσίας στην Ελλάδα – εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Allwyn για απλοποίηση της εταιρικής της δομής και ενίσχυση της διεθνούς της θέσης. Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά, η οποία παραμένει βασικός πυλώνας για τον όμιλο.

Από επενδυτικής πλευράς, η αναδιάρθρωση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια δημιουργίας πιο ευέλικτης εταιρικής δομής, που διευκολύνει την πρόσβαση σε κεφάλαια και ενισχύει τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό. Το Λουξεμβούργο, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους πλέον καθιερωμένους χρηματοοικονομικούς κόμβους στην Ευρώπη, προσελκύοντας πολυεθνικούς ομίλους που επιδιώκουν ευνοϊκότερο θεσμικό και φορολογικό περιβάλλον.

Η ανακοίνωση της εταιρείας επιβεβαιώνει ότι οι κινήσεις αυτές είχαν προαναγγελθεί από τα μέσα Μαρτίου και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναδιοργάνωσης, το οποίο πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης.

Συνολικά, η Allwyn επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διεθνοποίηση της εταιρικής της ταυτότητας και στη διατήρηση ισχυρής παρουσίας σε αγορές-κλειδιά, όπως η ελληνική. Η νέα δομή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζει τον όμιλο στις απαιτήσεις ενός ολοένα πιο ανταγωνιστικού και παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης:

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα – Ένα από τα σημαντικά ψηφιακά έργα στη χώρα

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη











