Rebranding ΟΠΑΠ: Υιοθετεί το brandAllwyn – έμφαση σε ψηφιακή εμπειρία και αναβάθμιση δικτύου

Από χθες ξεκίνησε η μετάβαση του ΟΠΑΠ στη διεθνή εμπορική ονομασία Allwyn, στο πλαίσιο ενός rebranding που σηματοδοτεί την επόμενη φάση εξέλιξης της εταιρείας. Στο επίκεντρο τίθεται η αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, με «αιχμή» την ψηφιοποίηση, την τεχνολογία και την καινοτομία, τόσο στο φυσικό δίκτυο όσο και στο online κανάλι.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει digital-first προτάσεις, real-time ανταμοιβές, αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και συνολική αναβάθμιση καταστημάτων, online πλατφορμών και εφαρμογών. Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης με τους πελάτες και ειδικά με νεότερες ηλικιακές ομάδες, σε μια αγορά όπου οι συνήθειες ψυχαγωγίας μετακινούνται γρήγορα προς το mobile και το on-demand.

Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο

Παρότι η εμπορική επωνυμία αλλάζει, τα παιχνίδια (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ά.) διατηρούν τις ονομασίες και την ταυτότητά τους, με την εταιρεία να σημειώνει ότι παραμένουν σταθερές και οι αρχές λειτουργίας και υπεύθυνου παιχνιδιού. Παράλληλα, συνεχίζεται η έμφαση σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε Υγεία, Αθλητισμό, Απασχόληση και ευάλωτες ομάδες, καθώς και το πλαίσιο προστασίας παικτών.

Στο κομμάτι των αθλητικών συνεργασιών, διατηρείται η στρατηγική των χορηγιών, ενώ προαναγγέλλεται αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών του ομίλου Allwyn, όπως η παρουσία του στη Formula 1 και στη McLaren.

Νέο site, αλλαγές σε καταστήματα και apps

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το brand Allwyn περνά ήδη σε βασικά σημεία επαφής με τους πελάτες. Στον «αέρα» βρίσκεται το Allwyn.gr, το οποίο αντικαθιστά τα Opap.gr και Opaponline.gr ως κεντρικός online κόμβος. Το brand εμφανίζεται επίσης στα apps (παικτικά και loyalty) της εταιρείας.

Στο φυσικό δίκτυο, τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με σήμανση Allwyn εμφανίστηκαν σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας και της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY εντός του 2026.

Το διεθνές αποτύπωμα της Allwyn

Η Allwyn είναι πολυεθνικός όμιλος στον κλάδο διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, με έμφαση στις λοταρίες και παρουσία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2013, όταν επένδυσε στον ΟΠΑΠ, με το rebranding να λειτουργεί ως «ομπρέλα» για την ενοποίηση της εικόνας με το διεθνές brand και την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και εμπειριών σε retail και online.

Διαβάστε επίσης:

Νέο ΔΕΗ MiniPark στον Δήμο Αμαρουσίου (photos)

Η άμυνα ως νέο επιχειρηματικό Eldorado: επενδύσεις METLEN και THEON, και τα δύο λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν

Νίκος Στασινόπουλος: Ο άνθρωπος που έστρεψε τη Βιοχάλκο προς την εξωστρέφεια και τη σύγχρονη βιομηχανία