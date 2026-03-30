Ιστορικές επιδόσεις για τον ΤΙΤΑΝ – Νέο σχέδιο ανάπτυξης με στόχο τα 4 δισ. ευρώ έως το 2029

Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης παραμένει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, καταγράφοντας το 2025 την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, με πωλήσεις 2,67 δισ. ευρώ και EBITDA 606 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για την επόμενη ημέρα.

Η περυσινή χρήση αποτέλεσε σημείο καμπής για τον όμιλο, καθώς συνδυάστηκε με ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών, διεύρυνση δραστηριοτήτων και επιτάχυνση του μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα – από τη λειτουργία έως την ψηφιακή στρατηγική και τη βιωσιμότητα.

Η αύξηση των πωλήσεων συνεχίστηκε για πέμπτη διαδοχική χρονιά, με άνοδο σε όλες τις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, όπως οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση κόστους, την αύξηση των όγκων πωλήσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 236 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες έφτασαν τα 504 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Εξαγορές και διεθνής επέκταση

Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική του 2025 έπαιξαν και οι κινήσεις επέκτασης. Ο όμιλος προχώρησε σε τρεις συμφωνίες εξαγορών στον τομέα του τσιμέντου, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη θέση του στα αδρανή υλικά και στα τσιμεντοειδή προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πώληση της συμμετοχής στην Adoçim στην Τουρκία, καθώς και οι συμφωνίες για εξαγορές σε ΗΠΑ, Τουρκία και Γαλλία, οι οποίες ενισχύουν τη γεωγραφική διασπορά και την παρουσία του ομίλου σε βασικές αγορές.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η εισαγωγή της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μέσω δημόσιας προσφοράς που απέφερε περίπου 393 εκατ. δολάρια, ενισχύοντας τη διατλαντική παρουσία του ομίλου.

Νέα στρατηγική και επενδύσεις έως το 2029

Με την ολοκλήρωση των στόχων του σχεδίου «Growth 2026» νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ο ΤΙΤΑΝ περνά πλέον στη νέα φάση «TITAN Forward 2029».

Το νέο στρατηγικό πλάνο θέτει ως στόχο πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και EBITDA 1 δισ. ευρώ έως το 2029, με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση των εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών και στην επιτάχυνση της καινοτομίας μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής, με την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση έως το 2026.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, καταγράφοντας μείωση εκπομπών CO₂ κατά 12% σε σχέση με το 2020 και παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης των στόχων για το 2030.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση αποτυπώνεται και στην πρόταση για διανομή μερίσματος 1,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για διατήρηση υψηλής αξίας προς τους μετόχους.

Συνολικά, ο ΤΙΤΑΝ εισέρχεται στη νέα περίοδο με ενισχυμένα μεγέθη, διευρυμένη παρουσία και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια.

Ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της Allwyn με μεταφορά στο Λουξεμβούργο και παρουσία στην Ελλάδα

Η Qualco αποκτά 34% της Resitech και επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά τεχνολογίας ακινήτων

Τράπεζα Κύπρου: Αποκτά δάνεια και καταθέσεις από CDB ενισχύοντας ρευστότητα και χαρτοφυλάκιο χαμηλού ρίσκου