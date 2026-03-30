NavalGroup: Διευρύνει τη στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα με επίκεντρο Ναυπηγεία Σαλαμίνας και METLEN

Η παρουσία της Naval Group στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει στρατηγικό βάθος, υπερβαίνοντας το πλαίσιο μιας τυπικής αμυντικής προμήθειας και εξελισσόμενη σε ένα πολυεπίπεδο βιομηχανικό και τεχνολογικό εγχείρημα. Με αιχμή το πρόγραμμα των φρεγατών FDI HN για το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και με ένα διευρυνόμενο δίκτυο συνεργασιών, η γαλλική εταιρεία επιδιώκει να εδραιώσει μια μακροχρόνια παρουσία στη χώρα.

Κεντρικός άξονας της δραστηριότητας της Naval Group αποτελεί η συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, τα οποία έχουν ενταχθεί ενεργά στην παραγωγική διαδικασία των φρεγατών. Η συμμετοχή τους περιλαμβάνει την κατασκευή επιμέρους τμημάτων (blocks) των πλοίων, καθιστώντας τα το πρώτο ναυπηγείο εκτός Γαλλίας που εμπλέκεται σε τέτοιου είδους κατασκευαστικό έργο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παράλληλα, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν αναλάβει ρόλο και στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των πλοίων, μέσω συμφωνιών follow-on support, γεγονός που ενισχύει τη μακροχρόνια συμμετοχή της ελληνικής πλευράς.

Η διεύρυνση του βιομηχανικού αποτυπώματος της Naval Group στην Ελλάδα αποτυπώνεται και στη συνεργασία με τη METLEN, με την οποία υπεγράφη πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας για έργα που αφορούν τόσο φρεγάτες όσο και υποβρύχια, με προοπτική διεθνούς ανάπτυξης. Η ελληνική εταιρεία ήδη συμμετέχει στην παραγωγή μεταλλικών κατασκευών για τις φρεγάτες FDI, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία, ενώ η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα μοντέλο απλής προμήθειας σε ένα σχήμα βαθύτερης βιομηχανικής σύμπραξης με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Πέραν των δύο αυτών βασικών συνεργασιών, η Naval Group έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετέχουν δεκάδες επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς. Συνολικά, περισσότερες από 60 ελληνικές εταιρείες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, με πάνω από 120 επιμέρους συμβάσεις να έχουν υπογραφεί. Οι συνεργασίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από μεταλλικές κατασκευές και σύνθετα υλικά έως εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη, ενισχύοντας σημαντικά τη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει και στη σύνδεση με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αναπτύσσοντας συνεργασίες με ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι συνεργασίες αυτές εστιάζουν σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως τα ναυτικά συστήματα, τα υλικά και οι ψηφιακές εφαρμογές, συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της εγχώριας καινοτομίας.

Η ίδρυση της θυγατρικής Naval Group Hellas εντάσσεται επίσης σε αυτή τη στρατηγική, καθώς λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στη χώρα. Μέσω αυτής, η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει τοπικές υποδομές υποστήριξης, να απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των έργων σε βάθος χρόνου.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η δραστηριότητα της Naval Group στην Ελλάδα συνδέεται με ευρύτερους στόχους που υπερβαίνουν την αμυντική διάσταση. Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί μόνο μία πτυχή. Εξίσου σημαντική είναι η αναβάθμιση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης, η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και η ενσωμάτωση ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ναυτικής της παράδοσης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως βάση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ναυτικής άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Naval Group φαίνεται να αξιοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά, επενδύοντας σε συνεργασίες και υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν όχι μόνο τα ελληνικά προγράμματα, αλλά και ευρύτερες διεθνείς ανάγκες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η εξέλιξη των συνεργασιών με ελληνικές εταιρείες, όπως τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και η METLEN, καθώς και η διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, δείχνουν ότι η Naval Group δεν αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως απλό πελάτη, αλλά ως στρατηγικό εταίρο. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός σταθερού βιομηχανικού οικοσυστήματος, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει έργα υψηλής τεχνολογίας και να λειτουργήσει ως περιφερειακός κόμβος.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Naval Group επιδιώκει να μετατρέψει την Ελλάδα σε κόμβο ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδυάζοντας αμυντικές ανάγκες, βιομηχανική συνεργασία και γεωπολιτική στρατηγική.

Διαβάστε επίσης:

Ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της Allwyn με μεταφορά στο Λουξεμβούργο και παρουσία στην Ελλάδα

Η Qualco αποκτά 34% της Resitech και επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά τεχνολογίας ακινήτων

Τράπεζα Κύπρου: Αποκτά δάνεια και καταθέσεις από CDB ενισχύοντας ρευστότητα και χαρτοφυλάκιο χαμηλού ρίσκου