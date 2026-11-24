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Στο Στενό του Αρτεμισίου, απέναντι από τον Πτελεό Μαγνησίας και με θέα προς το Τρίκερι, ένα ιδιωτικό νησί 243 στρεμμάτων αναζητά τον νέο του ιδιοκτήτη για να περάσει σε νέα εποχή. Η Αργυρόνησος, γνωστή στους ξένους ως Silver Island, πωλείται έναντι 35 εκατ. ευρώ, κάνοντάς το αυτή τη στιγμή το ακριβότερο ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα που έχει βγει στο σφυρί. Και το πωλητήριο μπήκε έπειτα από 65 χρόνια ιδιοκτησίας της οικογένειας Christie.

Η ιστορία της οικογένειας Christie και η αγορά του 1961

Η ιστορία της οικογένειας Christie στην Αργυρόνησο αρχίζει το 1961, όταν ο Σπύρος Κρίστι, παππούς των σημερινών κληρονόμων, αγόρασε το νησί. Η αγορά του έγινε σε μια εποχή που η περιοχή δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή της εικόνα. Δεν υπήρχαν δρόμοι, ηλεκτρικό ρεύμα, οργανωμένο σύστημα ύδρευσης ή προβλήτα για την πρόσδεση σκαφών. Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό γίνονταν ακόμη και με γαϊδουράκια, ενώ οι υποδομές ήταν στοιχειώδεις.

Για τα πρώτα περίπου 15 χρόνια, η Αργυρόνησος χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως οικογενειακός τόπος παραθερισμού. Η απομόνωση ήταν το βασικό της πλεονέκτημα και η οικογένεια την κρατούσε ως έναν ιδιωτικό χώρο μακριά από την πολυκοσμία.

Η δεκαετία του 1970 έφερε την πρώτη μεγάλη αλλαγή. Τα σπίτια ανακαινίστηκαν και το νησί άρχισε να προσφέρεται ως αποκλειστικός προορισμός διακοπών, με προσωπικό μάγειρα και καπετάνιο. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα είχε ήδη καθιερωθεί ως αγαπημένος προορισμός του διεθνούς τζετ σετ. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε μετατρέψει τον Σκορπιό σε σύμβολο της κοσμικής ζωής και τα ιδιωτικά νησιά αποτελούσαν επιλογή για όσους ήθελαν να περάσουν τις διακοπές τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η Αργυρόνησος ακολούθησε μια πιο διακριτική πορεία. Δεν έγινε ποτέ τόπος μαζικού τουρισμού, ωστόσο, σύμφωνα με τις αφηγήσεις μελών της οικογένειας Christie, φιλοξένησε ηθοποιούς, επιχειρηματίες και προσωπικότητες που αναζητούσαν ιδιωτικότητα.

Σε συνέντευξή της στον Guardian το 2013, η Λίσα Κρίστι είχε αναφέρει ότι ακόμη και η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε περάσει κάποτε από το νησί για να το δει.

Οι οικονομικές δυσκολίες και η απόφαση των τριών αδελφών

Με το πέρασμα των χρόνων, η συντήρηση μιας ολόκληρης ιδιωτικής νησιωτικής έκτασης άρχισε να γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Τα κτίσματα χρειάζονταν επισκευές, οι υποδομές διαρκή φροντίδα και τα έξοδα αυξάνονταν. Η οικογένεια ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Αφρικής και η Αργυρόνησος άρχισε σταδιακά να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του χρόνου.

Η καθοριστική καμπή ήρθε το 2006, όταν πέθανε ο πατέρας των αδελφών Κρίστι και το νησί πέρασε στην επόμενη γενιά. Η Λίσα και οι δύο αδελφές της βρέθηκαν αντιμέτωπες με οικονομικές υποχρεώσεις, εγκαταστάσεις που χρειάζονταν επισκευές και μια περιουσία που απαιτούσε σημαντικούς πόρους για να διατηρηθεί.

Η πώληση ήταν μια λύση που τους πρότειναν αρκετοί. Για τις αδελφές, όμως, η Αργυρόνησος δεν ήταν απλώς ένα ακίνητο. Ήταν ο τόπος όπου είχαν περάσει τα παιδικά τους καλοκαίρια, ένας χώρος γεμάτος οικογενειακές αναμνήσεις που δεν ήθελαν να αποχωριστούν.

Η Κλερ Κρίστι είχε μιλήσει ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες σε συνέντευξή της στο περιοδικό Cooler τον Μάιο του 2013. Όπως εξηγούσε, η απόφαση να ανοίξουν το νησί σε επισκέπτες συνδεόταν με την ανάγκη να καλυφθούν φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν προκύψει από την κληρονομιά.

Η ίδια είχε εργαστεί επί 16 χρόνια ως νοσηλεύτρια, μέχρι που άφησε το επάγγελμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση ενός ιδιωτικού νησιού, κάτι που άλλαξε τη ζωή της ριζικά.

Η διαδρομή της Λίσα Κρίστι ήταν διαφορετική. Είχε εργαστεί ως παραγωγός στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ Bestival. Η εμπειρία της στη διοργάνωση εκδηλώσεων και στη δημιουργία ιδιαίτερων εμπειριών φιλοξενίας αποδείχθηκε χρήσιμη όταν αποφάσισε να εγκατασταθεί στο νησί μαζί με τον σύζυγό της, Κόρνε Ουίς.

Στην προσπάθεια διαμόρφωσης του νέου εγχειρήματος συμμετείχε και η μεγαλύτερη αδελφή τους, Ντόνα, η οποία συνέβαλε στον σχεδιασμό των χώρων και στις λεπτομέρειες της νέας εγκατάστασης. Φίλοι, εθελοντές και ντόπιοι τεχνίτες έβαλαν επίσης το δικό τους λιθαράκι, σε μια προσπάθεια που δεν στηρίχθηκε σε μεγάλες κατασκευαστικές παρεμβάσεις αλλά στην προσωπική εργασία και στη σταδιακή διαμόρφωση του χώρου.

Από το οικογενειακό καταφύγιο στο Silver Island Yoga Retreat

Το 2013 άρχισε να λειτουργεί το Silver Island Yoga Retreat. Η ιδέα δεν ήταν να δημιουργηθεί ένα ακόμη πολυτελές ξενοδοχείο, αλλά να αξιοποιηθεί η απομόνωση του νησιού και η φυσική του ομορφιά. Το εγχείρημα απευθυνόταν σε μικρές ομάδες επισκεπτών, με προγράμματα γιόγκα, διαλογισμού, υγιεινής διατροφής και δραστηριότητες στη φύση.

Η λειτουργία του retreat διαμορφώθηκε γύρω από την έννοια της περιορισμένης φιλοξενίας. Οι επισκέπτες δεν ξεπερνούσαν τα έντεκα άτομα ανά εβδομάδα, ενώ η περίοδος λειτουργίας γινόταν συνήθως από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Η απουσία τηλεόρασης και Wi-Fi και η επαφή με τη φύση αποτελούσαν μέρος της εμπειρίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο αδελφές κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν προορισμό που απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα χωρίς να μετατραπεί σε ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα. Η Αργυρόνησος παρέμεινε ένας τόπος, όπου η φιλοξενία συνδέεται με την ιδιωτικότητα, τη φύση και την προσωπική επαφή.

Το πωλητήριο των 35 εκατ. ευρώ και οι εγκαταστάσεις του νησιού

Σήμερα, η Αργυρόνησος διατίθεται προς πώληση μέσω του διεθνούς μεσιτικού οίκου Engel & Völkers. Το ζητούμενο τίμημα ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πωλητηρίου, ο υποψήφιος αγοραστής δεν αποκτά μια αδόμητη έκταση γης. Στο νησί υπάρχουν περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα κτισμένων εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο φυσικό τοπίο.

Στην ιδιοκτησία περιλαμβάνονται η κεντρική κατοικία, με χώρους άνω των 170 τετραγωνικών μέτρων, μια διώροφη βίλα άνω των 110 τετραγωνικών μέτρων, παραδοσιακές πέτρινες κατοικίες, κατοικία επιστάτη και βοηθητικά κτίσματα. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικό ελαιοτριβείο, αποθηκευτικοί χώροι και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία του νησιού.

Ξεχωριστή θέση κατέχει ο ιστορικός ναός των Αγίων Αναργύρων, αφιερωμένος στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, ενώ στο νησί υπάρχει και φάρος που χρονολογείται από το 1899.

Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με ιδιωτικό σκάφος από τα κοντινά λιμανάκια της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με την παρουσίαση του ακινήτου, το νησί βρίσκεται σε απόσταση περίπου δυόμισι ωρών από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Το τέλος μιας εποχής και η επιθυμία της οικογένειας

Ο επικεφαλής της Engel & Völkers Greece, Γιώργος Πέτρας, έχει επισημάνει σε δηλώσεις του στον ξένο Τύπο ότι η οικογένεια αποφάσισε, έπειτα από τόσα χρόνια, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημερινοί ιδιοκτήτες επιθυμούν ο επόμενος αγοραστής να σεβαστεί την ιστορία του νησιού και να συνεχίσει να προστατεύει το φυσικό του περιβάλλον.

Εξήντα πέντε χρόνια μετά την αγορά του από τον Σπύρο Κρίστι, το Αργυρονήσι βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αλλαγή. Η οικογένεια που το απέκτησε το 1961, το κράτησε ως ιδιωτικό καταφύγιο, το άνοιξε σε επισκέπτες και δημιούργησε γύρω του έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο προορισμό ευεξίας, αποφάσισε πλέον να το παραχωρήσει σε νέο ιδιοκτήτη και το τίμημα των 35 εκατ. ευρώ το τοποθετεί στην κορυφή της ελληνικής αγοράς ιδιωτικών νησιών.

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