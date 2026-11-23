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Αυξήθηκαν κατά 26% κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα το 2026. Σύμφωνα με την checkpoint research τον Οκτώβρη καταγράφηκαν 1.928 καταγεγραμμένες απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων την εβδομάδα, αλλά καμία από αυτές δεν ήταν επιτυχής.

«Οι απειλές λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολλές και οι ευπάθειες που βγαίνουν, ακόμα περισσότερες. Αυτό σημαίνει μοιραία μια αυξημένη πίεση σε όλες τις υπηρεσίες πληροφορικής. Παλαιότερα, για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίθεση, μπορεί να χρειαζόταν εβδομάδες ή και μήνες, ανάλογα με την έκταση και το μέγεθος της επίθεσης. Πλέον ο χρόνος που απαιτείται είναι πολύ λιγότερος, ανάλογα με το μέγεθος πάντα. Μπορεί να είναι και ώρες», τόνισε στο ΕΡΤnews, ο υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερβοασφάλειας, Δημήτρης Ζαμπακόλας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος έφτασε τις 2.550 επιθέσεις ανά οργανισμό, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 32%.

Στόχοι χάκερ δεν γίνονται πλέον μόνο τα δεδομένα και τα αρχεία μιας επιχείρησης, αλλά και τα συστήματα που ελέγχουν την καθημερινή της λειτουργία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα σούπερ μάρκετ, όπου μια κυβερνοεπίθεση στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης της ψύξης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη συντήρηση των τροφίμων, εφόσον επηρεαστεί ο έλεγχος της θερμοκρασίας.

«Στην Ελλάδα, όταν έγιναν οι πρώτες κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία, στα ψυγεία, βρήκαμε 300 τέτοια ψυγεία τελείως εκτεθειμένα. Εκτεθειμένα σημαίνει ότι μπορεί οποιοσδήποτε από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου να τα προσπελάσει», τονίζει στο ΕΡΤnews, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας.

Προς το παρόν, δεν έχουν καταγραφεί κυβερνοεπιθέσεις σε ελληνικά σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, ο κλάδος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ψηφιακών του υποδομών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

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