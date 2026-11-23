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Συνελήφθη η θεία της 16χρονης από τον Κολωνό για ενδοοικογενειακή βία. Το κορίτσι που είχε πέσει θύμα μαστροπείας σε ηλικία μόλις 12 ετών από τον Ηλία Μίχο ζει στα επτάνησα μαζί με τον 14χρονο αδελφό υπό την κηδεμονία της 48χρονης θεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη προσήλθε στο ΑΤ και κατήγγειλε ότι η θεία της την εξύβρισε και τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Η 16χρονη και ο αδελφός της τέθηκαν σε προστατευτική φύλαξη, έως ότου ο εισαγγελέας αποφασίσει πού θα φιλοξενηθούν το επόμενο διάστημα.

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