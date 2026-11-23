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Για πολλούς, το 2026 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά κατά την οποία τα μαθηματικά βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια κρίση ταυτότητας, αλλά και με μια αλλαγή που ενδέχεται να μεταμορφώσει οριστικά τον κλάδο.

Τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης των OpenAI και Anthropic σημείωσαν εντυπωσιακή πρόοδο στην επίλυση εκατοντάδων ανοιχτών μαθηματικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούσαν τους μαθηματικούς επί δεκαετίες, ακόμη και επί αιώνες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Από τον Απρίλιο του 2026 άρχισε να καταγράφεται μια σταθερή ροή εντυπωσιακών αποτελεσμάτων που προέκυψαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αρχή έγινε με μια σημαντική ανακάλυψη της OpenAI σχετικά με την εικασία της μοναδιαίας απόστασης του Έρντος και την εικασία του Ιακωβιανού, δύο προβλήματα που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες, σύμφωνα με το theconversation.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ανακοινώθηκαν δύο ακόμη εντυπωσιακά επιτεύγματα.

Αρχικά, η OpenAI ανακοίνωσε ότι πέτυχε να δώσει λύση στο πρόβλημα Ναβιέ-Στόουκς, ένα από τα επτά αποκαλούμενα «προβλήματα της χιλιετίας», τα οποία ανέδειξε το Ινστιτούτο Μαθηματικών Κλέι το 2000.

Στη συνέχεια, η OpenAI δημοσιοποίησε έναν τεράστιο όγκο ερευνητικών εργασιών: περισσότερες από 700 μελέτες, στις οποίες παρουσιάζονται υποτιθέμενες λύσεις, αποδείξεις ή αντιπαραδείγματα (δηλαδή παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι μια διατύπωση ή εικασία είναι λανθασμένη) για 372 ανοιχτά προβλήματα στην αιχμή της μαθηματικής έρευνας.

Τώρα, ο ερευνητής της Anthropic, Λεβέντ Αλπόγκε, ανακοίνωσε μια απόδειξη της Υπόθεσης του Ρίμαν με τη συνδρομή του Κλοντ.

Πρόκειται, κατά πολλούς, για το διασημότερο άλυτο πρόβλημα των μαθηματικών, το οποίο διατυπώθηκε το 1867 από τον Γερμανό μαθηματικό Μπέρναρντ Ρίμαν.

Η μαζική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της OpenAI τον Οκτώβριο, η οποία έχει πλέον επικρατήσει να αποκαλείται «μαζική δημοσιοποίηση της OpenAI», προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στη μαθηματική κοινότητα, εξαιτίας της τεράστιας έκτασής της.

Ο Ουγκό Ντιμινίλ-Κοπέν, καθηγητής στο Ινστιτούτο Προηγμένων Επιστημονικών Σπουδών στο Παρίσι και βραβευμένος με το Μετάλλιο Φιλντς, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στα μαθηματικά, δήλωσε ότι η μαζική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων «εξολόθρευσε το ερευνητικό μου πεδίο».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να «αποδομήσει» ολόκληρο τον κλάδο των μαθηματικών.

Πώς κατάφεραν, όμως, οι τεχνολογικές εταιρείες να σημειώσουν τόσο εντυπωσιακή πρόοδο σε εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα;

Πρώτον, η συγκεκριμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν, γνωστή ως μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, εκπαιδεύεται πάνω στο σύνολο της ανθρώπινης μαθηματικής βιβλιογραφίας, αλλά και σε έναν πολύ ευρύτερο όγκο δεδομένων.

Δεύτερον, οι εταιρείες δημιούργησαν τους λεγόμενους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης: συστήματα λογισμικού που βασίζονται στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και επεκτείνουν τις δυνατότητές τους, επιτρέποντάς τους να συλλογίζονται, να αναλαμβάνουν δράση και να εκτελούν κώδικα.

Οι πράκτορες μπορούν επίσης να παρατηρούν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους και, εφόσον χρειάζεται, να προχωρούν σε νέες ενέργειες.

Για την επίλυση της εξίσωσης Ναβιέ-Στόουκς, η OpenAI έθεσε σε λειτουργία 10.000 πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι εργάστηκαν συνεργατικά. Χρειάστηκαν μόλις 88 ώρες για να καταλήξουν στη λύση τους.

Ακολούθησαν ακόμη 17 ώρες, κατά τις οποίες η λύση ελέγχθηκε μέσω ενός λογισμικού τυποποίησης και επαλήθευσης μαθηματικών αποδείξεων, γνωστού ως Λιν.

Αντίστοιχα, η απόδειξη της Υπόθεσης του Ρίμαν, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Κλοντ από τον Αλπόγκε, εκτείνεται σε περισσότερες από… 250.000 σελίδες.

Ο κώδικας επαλήθευσης μέσω του Λιν ξεπερνά τις 17 εκατομμύρια γραμμές. Η απόδειξη έχει έκτοτε επαληθευτεί και από ανεξάρτητους ερευνητές.

Σε αντίθεση με την Εικασία του Πουανκαρέ, ένα από τα προβλήματα της χιλιετίας που λύθηκε από τον Ρώσο μαθηματικό Γκριγκόρι Περελμάν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το πρόβλημα Ναβιέ-Στόουκς – όπως και τα υπόλοιπα περίπου 300 προβλήματα που περιλαμβάνονταν στη δημοσιοποίηση της OpenAI – επιλύθηκε από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης με ελάχιστη έως σχεδόν μηδενική ανθρώπινη παρέμβαση.

Πρόκειται για κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.

Μια μεταφορά που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτών των πρακτόρων είναι μια αποικία τερμιτών της Αυστραλίας, οι οποίοι κατασκευάζουν εντυπωσιακές φωλιές-καθεδρικούς ναούς.

Κάθε έντομο στην αποικία εκτελεί μηχανικά τη δική του επιμέρους εργασία. Όλα μαζί, όμως, κατασκευάζουν εντυπωσιακές δομές, που συχνά ξεπερνούν τα έξι μέτρα σε ύψος και διαθέτουν πολύπλοκα συστήματα εξαερισμού, φυσικού κλιματισμού και προστασίας από τις καιρικές συνθήκες.

Με ανάλογο τρόπο λειτουργούν και οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Καθένας επεξεργάζεται ένα επιμέρους τμήμα ενός προβλήματος, αλλά συλλογικά αυτά τα σμήνη πρακτόρων μπορούν πλέον να επιλύουν – και να επαληθεύουν – τα δυσκολότερα γνωστά μαθηματικά προβλήματα.

Μαζική παραγωγή αποτελεσμάτων

Όλες αυτές οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία στους μαθηματικούς.

Ο Τέρενς Τάο, καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και βραβευμένος με το Μετάλλιο Φιλντς το 2006, υποστήριξε πρόσφατα ότι η ταχύτητα με την οποία παράγονται μαθηματικά αποτελέσματα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται στην πραγματικότητα να βλάπτει τον ίδιο τον κλάδο.

We’re sharing a solution to the Navier-Stokes Millennium Prize Problem, one of the deepest problems at the frontier of mathematics.



The proof was produced by a group of agents, using an OpenAI next-generation model significantly more capable than GPT-6 Astra.



The problem… pic.twitter.com/8zol3BPTL4 — OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

Ο Τάο παρομοίασε την πρακτική των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης με το να «πετούν πάνω στο τραπέζι μας κουφάρια ωμού κρέατος και να λένε: “Ορίστε, λύσαμε το πρόβλημα της διατροφής σας”».

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο Τάο και άλλοι 25 βραβευμένοι με Μετάλλιο Φιλντς δημοσίευσαν μια διακήρυξη, στην οποία επισημαίνεται ότι «οι στόχοι των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και οι στόχοι της μαθηματικής κοινότητας βρίσκονται σε σοβαρή αναντιστοιχία».

Η διακήρυξη προειδοποιεί ότι «η μαζική παραγωγή ολοένα και περισσότερων δηλώσεων που χαρακτηρίζονται ως αληθείς ή ψευδείς, με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, μπορεί να καταστρέψει το γόνιμο έδαφος της μαθηματικής έρευνας αντί να δώσει ζωή σε νέες ιδέες».

Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν άρθρο, η διακήρυξη έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 8.000 υπογραφές μαθηματικών από όλο τον κόσμο.

Στο ίδιο πνεύμα, η νεοσύστατη Ένωση για τα Ανθρώπινα Μαθηματικά, τα μέλη της οποίας δεσμεύονται να διεξάγουν έρευνα εξ ολοκλήρου χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη σκέψη και κρίση στις μαθηματικές επιστήμες, αριθμεί περισσότερα από 1.000 μέλη.

Υπάρχει μια παλαιότερη έννοια στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή ως Παράδοξο του Μοραβέκ, η οποία συχνά συνοψίζεται στη φράση: «Τα δύσκολα προβλήματα είναι εύκολα και τα εύκολα προβλήματα είναι δύσκολα».

Η φράση αυτή εξηγεί γιατί διαθέτουμε πλέον μηχανές που υπερέχουν σε εργασίες τις οποίες οι άνθρωποι θεωρούν δύσκολες, όπως το σκάκι, ο προγραμματισμός και πλέον η μαθηματική έρευνα, αλλά δυσκολεύονται σε εργασίες που για τους ανθρώπους είναι απλές, όπως το να τακτοποιούν τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων χωρίς να σπάνε.

Ωστόσο, τα μαθηματικά μοιάζουν σε κάποιο βαθμό με το σκάκι και τον προγραμματισμό.

Αποτελούν έναν σχετικά κλειστό κόσμο πληροφοριών, ο οποίος προσφέρεται ιδιαίτερα για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αυτή μπορεί να εντοπίζει μοτίβα, να ανακαλύπτει συνδέσεις και να πραγματοποιεί υπολογισμούς που της επιτρέπουν να παράγει αποτελέσματα πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Έτσι, ενώ η ευχέρεια και η εξειδίκευση σε απαιτητικούς μαθηματικούς τομείς αποτελούσαν παραδοσιακά ένα μέτρο αξιολόγησης της νοημοσύνης, τόσο της ανθρώπινης όσο και της μηχανικής, τα ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αποτελούνται από πολλαπλούς συνεργαζόμενους πράκτορες αποδεικνύουν ότι η ακατέργαστη υπολογιστική ισχύς, σε συνδυασμό με την αφθονία δεδομένων, αρκεί για την παραγωγή αποτελεσμάτων που θα ήταν απρόσιτα για πολλούς μαθηματικούς ακόμη και έπειτα από πολλές ανθρώπινες ζωές ερευνητικής εργασίας.

Ένα υγιές οικοσύστημα

Υπάρχει, ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα παράμετρος σε όλη αυτή την εξέλιξη.

Η OpenAI εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος για την εύρεση της λύσης του προβλήματος Ναβιέ-Στόουκς ανήλθε σε 15 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 11,4 εκατομμύρια λίρες).

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν το Ινστιτούτο Κλέι απένειμε στην OpenAI το χρηματικό έπαθλο για τη λύση του προβλήματος, η εταιρεία θα κατέγραφε καθαρή οικονομική ζημία περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επομένως, υπάρχει το ενδεχόμενο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να εγκαταλείψουν σταδιακά τον τομέα των μαθηματικών, εφόσον δεν διαπιστώνουν ότι η συνέχιση της προσπάθειας για την απόδειξη άλυτων μαθηματικών εικασιών έχει πραγματική οικονομική αξία.

Οι μαθηματικοί, προσεγγίζοντας ένα πρόβλημα από τη βάση προς την κορυφή, αναπτύσσουν θεωρίες και δημιουργούν συνδέσεις ανάμεσα σε φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους επιμέρους κλάδους.

Παράλληλα, κοινοποιούν τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα επιμέρους αποτελέσματά τους μέσα από επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια και εργαστήρια.

Αυτή η αλληλεπίδραση με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα περιλαμβάνει και τους υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και τους νέους ερευνητές που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και διαμόρφωση της επόμενης γενιάς μαθηματικών.

Πολλοί φοιτητές μαθηματικών, μάλιστα, ακολουθούν στη συνέχεια επαγγελματικές διαδρομές σε τομείς όπου η ισχυρή μαθηματική κατάρτιση είναι εξαιρετικά πολύτιμη, όπως η δημόσια διοίκηση, η επιστήμη των δεδομένων, η εκπαίδευση, η βιωσιμότητα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και η κυβερνοασφάλεια.

Αυτό το επιστημονικό και εκπαιδευτικό οικοσύστημα, που είναι απαραίτητο για μια κοινωνία και μια οικονομία που θέλουν να αναπτύσσονται, ενδέχεται να βρεθεί σε κίνδυνο, εάν μια νέα προσέγγιση στα μαθηματικά, η οποία κινείται από την κορυφή προς τη βάση, λειτουργεί ως «μαύρο κουτί» και βασίζεται στην αντίστροφη μηχανική, καθιερωθεί ως το νέο πρότυπο.

Επομένως, παρότι η ύπαρξη ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να επιλύουν προβλήματα τα οποία παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες δημιουργεί νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες, οι δυνατότητες αυτές πρέπει να εξισορροπηθούν προσεκτικά με τα ευρύτερα συμφέροντα της μαθηματικής επιστήμης, αλλά και της κοινωνίας συνολικά.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, ίσως δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη εποχή για να σπουδάσει κανείς μαθηματικά.

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