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Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 14 χλμ. και το επίκεντρό της ήταν στα 10 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Μαλεσίνας.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

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