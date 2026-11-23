Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Εύβοιας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 14 χλμ. και το επίκεντρό της ήταν στα 10 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Μαλεσίνας.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.
Διαβάστε επίσης:
Κολωνός: Η 16χρονη κατήγγειλε τη θεία της για ενδοοικογενειακή βία
Πετρούπολη: Θα αντικατασταθούν όλα τα παλιά φωτιστικά των σχολείων, λέει ο Δήμος, μετά τον τραυματισμό δύο μαθητών από κάλυμμα που έπεσε στο κεφάλι τους
Απεργία 25 Νοεμβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.