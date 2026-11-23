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Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από την πτώση πλαστικού καλύμματος φωτιστικού οροφής στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τον έναν να δέχεται το χτύπημα από το κάλυμμα και τον δεύτερο να τραυματίζεται στο μάτι από τα θραύσματα. Οι μαθητές, αφού διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, επέστρεψαν στο σπίτι τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο Δήμος σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η δημοτική αρχή στάθηκε από την αρχή του συμβάντος δίπλα τους τραυματισμένους μαθητές, έκανε αυτοψία στον χώρο και αφού τόνισε ότι μάχεται με την κυβέρνηση για χρηματοδότηση, απέδωσε το περιστατικό σε έλλειψη προσωπικού και έλλειψη κονδυλίων.

Ο Δήμος ενημέρωσε ότι σε χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε εντάχθηκε η αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών των σχολείων, κάτι που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με στόχο να εξασφαλιστεί η προστασία των μαθητών.





Η ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης





«Ο Δήμος Πετρούπολης, σχετικά με το περιστατικό που έγινε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης μας, ενημερώνει πως οι δύο μαθητές που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι καλά στην υγεία τους.



Ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, βρεθήκαμε στο πλευρό των μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών.



Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Τσιακίλος, μετέβη στο σχολείο και συνόδεψε τους μαθητές στο νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος, Βαγγέλης Σίμος, επικοινώνησε με τους Διοικητές των νοσοκομείων για τη φροντίδα των μαθητών, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τους γιατρούς και ευτυχώς επέστρεψαν σπίτι τους γρήγορα.



Επιπλέον, παρέμεινε σε επαφή και με τη διεύθυνση του σχολείου. Εργαζόμενοι του Δήμου, πήγαν στο σχολείο για έλεγχο. Η Δημοτική Αρχή εύχεται περαστικά στους μαθητές.



Πάγια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πλην όμως, παρά τις εργασίες συντήρησης των σχολείων που κάνουν τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου μας, η υποστελέχωση και η έλλειψη επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης αποτελούν σοβαρά εμπόδια κι απαιτείται συνεχής διεκδίκηση και αγώνας κόντρα στην πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων που θεωρεί την ανάγκη των παιδιών για σύγχρονα και ασφαλή κτίρια ως κόστος.



Ως Δημοτική Αρχή, ήδη, κατόπιν διεκδικήσεων μας μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, καταφέραμε να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση στην οποία, μεταξύ άλλων, έχουμε εντάξει την αντικατάσταση παλιών φωτιστικών στα σχολεία.



Το προσεχές διάστημα και μπροστά στις 15/12 που έχει οριστεί ως Ημέρα Παιδείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης των εκλεγμένων της «Λαϊκής Συσπείρωσης», θα συζητήσουμε με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες, στις οποίες θα προβούμε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών μας, που είναι το μέλλον της πόλης μας!»

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