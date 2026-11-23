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Αναστάτωση προκλήθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, όταν το πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε δύο 16χρονους μαθητές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χρειαστεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και της ασφάλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις σχολικές αίθουσες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς ο ένας υπέστη τραυματισμό στο μάτι, ενώ ο δεύτερος παρουσίασε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και της πλάτης.

Ο πατέρας ενός εκ των τραυματισμένων μαθητών περιέγραψε όσα συνέβησαν, εξηγώντας ότι το πλαστικό προστατευτικό του φωτιστικού έπεσε πάνω στον γιο του και σε έναν συμμαθητή του. Όπως ανέφερε, το δικό του παιδί τραυματίστηκε ελαφρύτερα, ενώ ο άλλος μαθητής υπέστη σχίσιμο στο βλέφαρο.

Παράλληλα, ο γονέας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία συνόδευσε τους δύο μαθητές στο νοσοκομείο.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, επισήμανε ότι, παρότι η συνολική εικόνα του κτιρίου είναι σχετικά καλή, η συντήρηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

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