Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μαρία Σάκκαρη και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους. Αυτός προγραμματίζεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2027 στην Κρήτη και το μυστήριο αναμένεται να τελέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε τα παραπάνω κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον ΑΝΤ1 – και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως «τον καλύτερο σύντροφο» που θα μπορούσε να έχει και τόνισε πως και οι δύο τους είναι πολύ ευτυχισμένοι και ανυπομονούν για την τελετή.

Όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να μάθει πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί ο γάμος, η γνωστή αθλήτρια αποκάλυψε, ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που έχουν επιλέξει με τον σύντροφό της.

«Όχι καλέ. Όχι, όχι. Πιο, πιο μετά, πιο μετά», απάντησε αρχικά όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Μάρτιο. «Μετά το καλοκαίρι», διευκρίνισε στη συνέχεια, ενώ όταν εκείνος τη ρώτησε αν ο γάμος θα γίνει τον Οκτώβριο, απάντησε: «Όχι, όχι, όχι. Δε θέλουμε χειμώνα».

«Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περιμένουμε πώς και πώς», πρόσθεσε, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν η σχέση αυτή της δίνει δύναμη, η απάντησή της ήταν αποκαλυπτική: «Και δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον δημοσιογράφο να τη ρωτά αν θα τον προσκαλέσει στον γάμο, με τη Μαρία Σάκκαρη να απαντά γελώντας: «Χωρίς την κάμερα».

Διαβάστε επίσης

Ανοιχτή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με αφορμή το νέο βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά

Ο Μπακογιάννης και οι εκλογές

Έρχονται αυστηρές συστάσεις Μητσοτάκη στο Υπουργικό