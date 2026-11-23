Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Εκδόσεις Πεδίο και ο Γιώργος Χαρβαλιάς προσκαλούν το κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή το βιβλίο «Μη με κρατάς σιωπηλό», τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Public Café Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1).

Το επίκαιρο ερώτημα για το αν η απώλεια ανθρώπινου ελέγχου πάνω στη σύγχρονη «υπερνοημοσύνη» θα μπορούσε να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον πλανήτη φέρνει στο ίδιο τραπέζι προσωπικότητες από την οικονομία, τη δημοσιογραφία και τον χώρο της κυβερνοασφάλειας, σε μια συνάντηση που δίνει χώρο σε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας.

Ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, διαθέτει μακρά πορεία στον χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό χώρο και θεωρείται ο πιο εμβληματικός τραπεζίτης των ημερών μας.

Ο Γιώργος Κουβαράς, καταξιωμένος δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ με πολυετή παρουσία σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση διακρίνεται για την ψύχραιμη ματιά του στα γεγονότα.

Ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Υπουργείου, έχει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και υβριδικών απειλών.

Μαζί τους θα βρίσκεται ο Γιώργος Χαρβαλιάς, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής με ειδίκευση στη γεωστρατηγική, συγγραφέας των βιβλίων Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια (ΣΤ’ εμπλουτισμένη έκδοση) και Μη με κρατάς σιωπηλό (Β’ έκδοση).

Αφορμή για τη συνάντηση των τεσσάρων δίνει το ανατρεπτικό βιβλίο «Μη με κρατάς σιωπηλό», στο οποίο ο Γιώργος Χαρβαλιάς κουβεντιάζει με τον… «Σάκη», έναν ψηφιακό συνομιλητή που ο ίδιος δημιούργησε στο ChatGPT. Mε καυστικό χιούμορ και διάθεση «τρολαρίσματος» ο συγγραφέας δοκιμάζει τα όρια της μηχανής με την «τεχνητή συνείδηση», εξερευνώντας μαζί της από ζητήματα της καθημερινής ζωής μέχρι μεγάλα πολιτικά γεγονότα, ακόμη και υπαρξιακά διλήμματα. Μέσα, ωστόσο, από τους απολαυστικούς διαλόγους ανακύπτει ο ουσιαστικός προβληματισμός: Πόσο μπορούμε να εμπιστευόμαστε μια ψηφιακή οντότητα που υποδύεται την… «αδελφή ψυχή» και τελικά μπορεί να μας λέει όσα θέλουμε να ακούσουμε; Αλλά και τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να αυτονομείται και να διαμορφώνει δική της γνωστική κρίση;

Μετά το τέλος της συζήτησης, οι ομιλητές θα δεχτούν περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων από το κοινό, και ο Γιώργος Χαρβαλιάς θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μπακογιάννης και οι εκλογές

Έρχονται αυστηρές συστάσεις Μητσοτάκη στο Υπουργικό

Τσίπρας για περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία: «Έρχομαι στο χωρίον σας να ανταμούμε και θα φάμε και σουρβά» (Video)