Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέλος σε μια… φιλολογία που είχε αναπτυχθεί τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τις προθέσεις του Κώστα Μπακογιάννη φαίνεται ότι μπαίνει και μάλιστα χωρίς… εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο Κ. Μπακογιάννης προτίθεται να είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εθνικές εκλογές και να μην διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο Αθηναίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Τελικά, οι φήνες αυτές διαψεύστηκαν και ο Κ. Μπακογιάννης ξεκαθάρισε ότι το μοναδικό του ενδιαφέρον είναι ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας – κι αυτό ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη.

Διαβάστε επίσης

Έρχονται αυστηρές συστάσεις Μητσοτάκη στο Υπουργικό

Ο Κώστας Καραμανλής «ψήφισε» δυτική Φθιώτιδα

Πρωινός καφές με… πολλά μποφόρ: Η έκρηξη της Βούλτεψη, το «άδειασμα» της Μαυραγάνη, o Tσίπρας και τα …ζώδια