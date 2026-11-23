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Με την άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία του ομίλου Metlen αποκτά πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στα μεγάλα έργα υποδομών, στις παραχωρήσεις και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή, στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους των 10 έως 11,50 ευρώ. Συνολικά προσφέρονται 30 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων 25 εκατ. προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 5 εκατ. είναι υφιστάμενες μετοχές της Metlen.

Η συνολική αξία της προσφοράς ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 250 εκατ. ευρώ αποτελούν μικτά έσοδα της ΜΕΤΚΑ από την αύξηση κεφαλαίου, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ συνδέονται με την πώληση υφιστάμενων μετοχών από τη μητρική εταιρεία.

Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού ήταν ισχυρή, με τη ζήτηση να υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό της προσφοράς. Η εξέλιξη αποτυπώνει το ενδιαφέρον για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έργα υποδομών και διαθέτουν προοπτικές συμμετοχής σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Κεντρικός στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, η υποστήριξη υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων και η ενίσχυση της δυνατότητας ανάληψης νέων έργων.

Στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται επενδυτικές δεσμεύσεις που συνδέονται με έργα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Για την περίοδο 2026-2029 προβλέπεται η διάθεση έως 84 εκατ. ευρώ για την κάλυψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων σε ήδη εξασφαλισμένα έργα.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τη συμμετοχή της σε νέους διαγωνισμούς, αξιοποιώντας τη δραστηριότητά της στις κατασκευές και την εμπειρία της στην υλοποίηση σύνθετων τεχνικών έργων.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν αυξημένες ανάγκες εκτέλεσης έργων, να διατηρήσουν επαρκή ρευστότητα και να ανταποκριθούν σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα.

Η επόμενη ημέρα στο Χρηματιστήριο

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η χρηματιστηριακή παρουσία προσφέρει στην εταιρεία πρόσβαση σε μια ευρύτερη επενδυτική βάση, ενώ δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Ταυτόχρονα, η αυτόνομη χρηματιστηριακή αποτίμηση θα επιτρέψει την πιο διακριτή παρακολούθηση της πορείας του κατασκευαστικού βραχίονα της Metlen.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην αξιοποίηση των νέων κεφαλαίων και στην ικανότητα της εταιρείας να μετατρέψει το χαρτοφυλάκιο έργων και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε σταθερή ανάπτυξη και κερδοφορία.

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