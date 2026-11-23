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Νέες συστάσεις προς τους υπουργούς για τα προβλήματα της καθημερινότητας αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Η στήλη μαθαίνει ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα που αποπνέει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες, και ότι έχει διαπιστώσει πολλές δυσλειτουργείες.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι εν πολλοίς οι εκλογές θα κριθούν στο πεδίο της καθημερινότητας και στο πλαίσιο αυτό αναμένονται «γκάζια» από τον Μητσοτάκη.

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