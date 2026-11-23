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Οι αρχές της Ινδονησίας ενημέρωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην πυρκαγιά που ξέσπασε το σαββατοκύριακο σε εργοστάσιο, ενώ σωστικά συνεργεία συνέχιζαν, παρά τις αντίξοες συνθήκες, μέσα σε πλέον δομικά ασταθείς κτιριακές δομές, την αναζήτηση για τους τριάντα και πλέον εργαζόμενους που χαρακτηρίζονται ακόμη αγνοούμενοι στη μονάδα, στη δυτική Ιάβα.

Η αιτία της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε κτίριο της βιομηχανίας παραγωγής γλυκισμάτων και άλλων διατροφικών ειδών PT Fonua Agung Mulia, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, στην επαρχία Μπαντέν, δεν είναι εξακριβωμένη ως αυτό το στάδιο. Διενεργείται ακόμη έρευνα.

Ο Σαΐντ Ικμπάλ, σύμβουλος της προεδρίας της Ινδονησίας αρμόδιος για ζητήματα εργασιακών σχέσεων, ενημέρωσε τον Τύπο ότι τουλάχιστον 24 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή.

Επισήμανε ότι οι αρχές αποτιμούν ακόμη το κατά πόσον τηρούνταν οι κανονισμοί πυρασφάλειας και ότι θα κληθεί από τις αρχές ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης για να εξηγηθεί.

Ο σύμβουλος σημείωσε πως, κατά τις πρώτες πληροφορίες, η καταστροφή ενδέχεται να οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα κλιματιστικού στη μονάδα.

Στο εργοστάσιο που μετατράπηκε σε παρανάλωμα του πυρός δούλευαν κάπου 5.000 άνθρωποι. Συγκαταλεγόταν στους κυριότερους προμηθευτές της αγοράς στο αρχιπέλαγος κι έχει επίσης αντιπροσωπείες στο εξωτερικό. Πέρα από γλυκίσματα, παρήγαγε επίσης στιγμιαία νουντλς και άλλα είδη διατροφής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της μονάδας Στίβεν Έργουιν Ουιτζάγια δήλωσε πως την ώρα της καταστροφής, η βάρδια αριθμούσε κάπου 300 εργαζόμενους.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένων ξανάρχισε, ωστόσο το κτιριακό συγκρότημα είναι πλέον ασταθές και ελλοχεύουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των μελών των συνεργείων, σύμφωνα με τον Αλ Αμράντ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην επαρχία Μπαντέν.

Ο αξιωματούχος είπε πως από τους 29 ανθρώπους που βγήκαν «ασφαλείς» από το εργοστάσιο, πέντε εισήχθησαν σε νοσοκομείο. Οι διασώστες έβγαλαν από τα αποκαΐδια 24 νεκρικούς σάκους με ανθρώπινα υπολείμματα, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν μπορούν ακόμη να δώσουν ακριβή απολογισμό των θυμάτων.

Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που τα περισσότερα από τα θύματα δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν εξ όψεως και πλέον συγκεντρώνονται δείγματα DNA από συγγενείς εργαζομένων για να μπορέσει να γίνει ταυτοποίηση, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, τον Ουάχιου Χινταγιάτι.

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