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Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Γιάννης Σαββιδάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso με αφορμή τη θεατρική του συνεργασία με την Έλντα Πανοπούλου.

Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του ως πατέρας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις που φέρει αυτή του η ιδιότητα.

Όπως τόνισε, κανείς δεν μπορεί να είναι τέλειος αε αυτόν τον ρόλο, καθώς όλοι οι γονείς θα κάνουν λάθη, όπως και σωστά. Για τον λόγο αυτόν, θεωρεί αστείο να δέχεται συμβουλές από άλλους είτε έχουν παιδιά είτε ακόμα περισσότερο όταν δεν έχουν.

Τέλος, δήλωσε αντίθετος με το να αφήνει κάποιος τα παιδιά του σε νταντάδες, γιαγιάδες κλπ, υπογραμμίζοντας ότι κάθε παιδί είναι καλύτερο να μεγαλώνει με τη μαμά του και τον μπαμπά του.

«Δεν είμαι επαγγελματίας πατέρας ούτε έχω σπουδάσει το αντικείμενο. Πολλοί κάνουν του έξυπνους, λένε διάφορα, παριστάνουν τους δασκάλους, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά έρχονται και σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Έχει πλάκα αυτό. Έξω από τον χορό πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Το θέμα, όμως, είναι τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε και σωστά πράγματα. Έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Η πατρότητα με δίδαξε ότι, αφού με αξίωσε ο Θεός να αποκτήσω έναν απόγονο, οφείλω να είμαι σωστός απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Κανένα παιδί δεν ανήκει σε κανέναν γονέα. Αυτό είναι λάθος να το πιστεύουμε. Εμείς απλώς έχουμε αναλάβει την ευθύνη της ανατροφής του, ώστε να το προετοιμάσουμε για την κοινωνία και να μπορεί να σταθεί σε αυτήν, κάνοντας τα δικά του βήματα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Επίσης, έχω μάθει ότι δεν μπορείς να “παρκάρεις” τα παιδιά σε νταντάδες, οικιακές βοηθούς και γκουβερνάντες. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τους γονείς τους, με τη μητέρα και τον πατέρα τους. Γι’ αυτό κι εγώ με τη γυναίκα μου, τη Μαρία, παίρναμε πάντα τα παιδιά μαζί μας. Κάναμε ταξίδια, πηγαίναμε από εδώ κι από εκεί και πλέον, που ο ένας είναι 18 και άλλος 15,5 ετών, έχουν πολλές αναμνήσεις από τη ζωή μας. Τώρα, τι να σου πω… Από ρόδο βγαίνει αγκάθι κι από αγκάθι βγαίνει ρόδο. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί ένα παιδί όταν ενηλικιωθεί. Πιστεύω, όμως, ότι όσο περισσότερα σωστά, ηθικά και τίμια εφόδια του έχεις δώσει τόσο περισσότερα σημεία αναφοράς θα έχει στη ζωή τους»

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