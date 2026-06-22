search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 09:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 08:45

Γιάννης Σαββιδάκης: «Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια, όχι με social media και ψεύτικα views (Videos)

22.06.2026 08:45
savidakis-new

Για την αναγνωρισιμότητα που μπορεί να δώσουν τα social media μίλησε ο Γιάννης Σαββιδάκης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποδεχτει την καριέρα κάποιου που χτίζεται μέσα από αυτόν τον τρόπο.

Όπως τόνισε, δεν μπορεί να λέγεται «σταρ» κάποιος που έγινε γνωστός μέσα από ψεύτικα views στα social media,αλλά εκείνος που έγινε αναγνωρίσιμος μέσα από περιοδικά και την πορεία του.

«Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια. Δεν είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν μέσω των social media, μέσα από τις πλατφόρμες ή με τα ψεύτικα views», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Ερωτηθείς αν υπάρχει ηλικία κατά την οποία ένας καλλιτέχνης θα πρέπει να αποσύρεται από την ενεργό δράση, ο γιάννης Σαββιδάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που κάποιος μπορε΄να βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Ωστόσο, είναι σημαντικό ο καθένας να αποδέχεται την ηλικία του, χωρίς να προσπαθεί να διατηρεί την εικόνα που είχε κατά τα νεανικά του χρόνια καθώς αυτό αγενός δεν θα συνβεί και αφετέρου θα τον εκθέσει.

«Θα έπρεπε ο καθένας μας να ξέρει πότε θα κατέβει από αυτό το άρμα. Τώρα, αν εσύ είσαι 85 χρονών και ήσουν κάποτε νόστιμος ή νόστιμη και βγαίνεις με φανελάκια και προσπάθειες για να δείξεις ότι ο χρόνος δεν έχει περάσει, απλά ζεις σε ένα ψέμα» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την αφαίρεση του διπλώματός της – «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί, δεν ήξερα το όριο» (Video)

«Έχει θυμώσει πάρα πολύ, άντε να μαζέψω τα ασυμμάζευτά»: Η παρέμβαση της Μάγδας Τσέγκου στην εκπομπή της Χρηστίδου

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VBCI PHILOCTETES
BUSINESS

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρώπη μέσα από νέες συνεργασίες

xrimatokivotio_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απασχόλησαν τον υπάλληλο και «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο από ψιλικατζίδικο – Δύο συλλήψεις

apostolakis papatheodorou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κλείδωσαν για το ΠΑΣΟΚ ο Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά και ο Παπαθεοδώρου στην Α’ Αθήνας

black_sea_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε φορτηγό πλοίο έπειτα από πλήγμα ρωσικού drone – Τουλάχιστον ένας νεκρός (photo)

stauroula leventaki
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι ισχυρίζεται ο 43χρονος καθ’ομολογίαν δολοφόνος – Η ερωτική σχέση, ο καυγάς και το μαχαίρωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 09:36
VBCI PHILOCTETES
BUSINESS

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρώπη μέσα από νέες συνεργασίες

xrimatokivotio_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απασχόλησαν τον υπάλληλο και «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο από ψιλικατζίδικο – Δύο συλλήψεις

apostolakis papatheodorou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κλείδωσαν για το ΠΑΣΟΚ ο Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά και ο Παπαθεοδώρου στην Α’ Αθήνας

1 / 3