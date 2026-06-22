Γιάννης Σαββιδάκης: «Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια, όχι με social media και ψεύτικα views (Videos)

Για την αναγνωρισιμότητα που μπορεί να δώσουν τα social media μίλησε ο Γιάννης Σαββιδάκης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποδεχτει την καριέρα κάποιου που χτίζεται μέσα από αυτόν τον τρόπο.

Όπως τόνισε, δεν μπορεί να λέγεται «σταρ» κάποιος που έγινε γνωστός μέσα από ψεύτικα views στα social media,αλλά εκείνος που έγινε αναγνωρίσιμος μέσα από περιοδικά και την πορεία του.

«Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια. Δεν είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν μέσω των social media, μέσα από τις πλατφόρμες ή με τα ψεύτικα views», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Ερωτηθείς αν υπάρχει ηλικία κατά την οποία ένας καλλιτέχνης θα πρέπει να αποσύρεται από την ενεργό δράση, ο γιάννης Σαββιδάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που κάποιος μπορε΄να βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Ωστόσο, είναι σημαντικό ο καθένας να αποδέχεται την ηλικία του, χωρίς να προσπαθεί να διατηρεί την εικόνα που είχε κατά τα νεανικά του χρόνια καθώς αυτό αγενός δεν θα συνβεί και αφετέρου θα τον εκθέσει.

«Θα έπρεπε ο καθένας μας να ξέρει πότε θα κατέβει από αυτό το άρμα. Τώρα, αν εσύ είσαι 85 χρονών και ήσουν κάποτε νόστιμος ή νόστιμη και βγαίνεις με φανελάκια και προσπάθειες για να δείξεις ότι ο χρόνος δεν έχει περάσει, απλά ζεις σε ένα ψέμα» τόνισε.

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