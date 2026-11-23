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Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα (COP31) φέρνει στην επιφάνεια μια σκληρή οικονομική αλήθεια: πίσω από τις διπλωματικές διατυπώσεις για το όριο του 1,5°C κρύβεται ένας ωμός πόλος βιομηχανικής κυριαρχίας, πρώτων υλών και κόστους ενέργειας, στον οποίο η Ευρώπη κινδυνεύει να πληρώσει τον λογαριασμό πρώτη.

Η νέα εμπλοκή στο προσχέδιο της τελικής απόφασης της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα —με τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, να μπλοκάρουν κάθε ρητή δέσμευση για σταδιακή έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα και να προωθούν τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα (CCS/CCUS)— δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική διαφωνία. Αποτελεί την πιο καθαρή αποτύπωση της παγκόσμιας ενεργειακής πραγματικότητας: το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα εξακολουθεί να κινείται κατά περίπου 78%–80% με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, και κανένας μεγάλος παραγωγός δεν προτίθεται να υπογράψει την αυτοκατάργησή του.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια βαθιά στρατηγική αντίφαση. Ενώ ηγείται ρυθμιστικά της «πράσινης ατζέντας», η ίδια της η βιομηχανική παραγωγή καθαρής τεχνολογίας παραμένει στα σπάργανα, καθιστώντας τη μετάβαση όχι μόνο ακριβή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και εξαρτημένη από τρίτες χώρες.

Το ευρωπαϊκό παράδοξο: ΑΠΕ στα χαρτιά, εξάρτηση στην παραγωγή

Η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται στη διάκριση ανάμεσα στη χρήση και την παραγωγή καθαρής ενέργειας — και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η αχίλλειος πτέρνα της:

*Παραγωγή εξοπλισμού σε μονοψήφια ποσοστά: Παρότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτουν πλέον πάνω από το 45% της ευρωπαϊκής ηλεκτροπαραγωγής, η ΕΕ παράγει εντός των συνόρων της λιγότερο από το 3%–5% των φωτοβολταϊκών πάνελ που εγκαθιστά, εισάγοντας πάνω από το 90%–95% (κυρίως από την Κίνα).

*Η παγίδα των ανεμογεννητριών — μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χαμηλή πραγματική απόδοση: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρέβλωσης είναι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση αιολικών πάρκων σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι κορυφογραμμές των βουνών γεμίζουν με γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες εισαγόμενης τεχνολογίας. Στην πράξη, ένας αιολικός σταθμός λειτουργεί κατά μέσο όρο μόλις στο 25%–32% της εγκατεστημένης ισχύος του (συντελεστής χρησιμοποίησης / capacity factor), καθώς εξαρτάται από τον άνεμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσφέρει σταθερή ενέργεια βάσης και να απαιτεί διαρκή εφεδρεία από μονάδες φυσικού αερίου. Ακόμη χειρότερα, λόγω έλλειψης αποθήκευσης, σημαντικό μέρος της παραγόμενης ενέργειας των ΑΠΕ (που φτάνει πλέον σε περιόδους αιχμής ακόμα και το 15%–20% της δυνητικής παραγωγής στην Ελλάδα) πετιέται μέσω περικοπών (curtailments), ενώ την ίδια στιγμή το φυσικό περιβάλλον υφίσταται μη αναστρέψιμη αλλοίωση: χιλιόμετρα νέων δρόμων σε παρθένα ορεινά οικοσυστήματα, χιλιάδες τόνοι οπλισμένου σκυροδέματος στις βάσεις, αλλοίωση του μικροκλίματος, απώλεια βιοποικιλότητας και το άλυτο πρόβλημα των μη ανακυκλώσιμων σύνθετων πτερυγίων μετά το τέλος ζωής τους.

*Το ορόσημο του 2035 και η «παγίδα» των μπαταριών: Η ευρωπαϊκή δέσμευση για μηδενικές εκπομπές στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα από το 2035 απαιτεί εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για μπαταρίες ιόντων λιθίου, ηλεκτροκινητήρες και δίκτυα φόρτισης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η ΕΕ εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 80%–90% από εισαγωγές για επεξεργασμένο λίθιο, κοβάλτιο, γραφίτη και σπάνιες γαίες — υλικά απαραίτητα τόσο για τα ηλεκτρικά οχήματα όσο και για τις μπαταρίες αποθήκευσης των ΑΠΕ.

*Το κενό των δικτύων: Χωρίς μαζικές υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και διασυνδεδεμένα δίκτυα (που απαιτούν επενδύσεις άνω των 580 δισ. ευρώ έως το 2030 μόνο για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού), η υψηλή διείσδυση ήλιου και ανέμου δημιουργεί ακραίες διακυμάνσεις: μηδενικές ή αρνητικές τιμές χονδρικής το μεσημέρι και εκτόξευση του κόστους το βράδυ, όταν το σύστημα επιστρέφει αναγκαστικά στα ορυκτά καύσιμα.

Η Κίνα κυριαρχεί στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ενώ η Ευρώπη επενδύει σε κανονισμούς, πιστοποιήσεις και «πράσινους» δασμούς (όπως ο μηχανισμός CBAM), η Κίνα έχει ήδη κερδίσει τη βιομηχανική μάχη της μετάβασης, ελέγχοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα:

*Συγκεντρώνει πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας σε όλα τα στάδια κατασκευής φωτοβολταϊκών (πολυπυρίτιο, wafers, κυψέλες, πάνελ).

*Ελέγχει περίπου το 75%–80% της παγκόσμιας παραγωγής κυψελών μπαταριών και πάνω από το 60%–85% της επεξεργασίας κρίσιμων ορυκτών (λίθιο, κοβάλτιο, σπάνιες γαίες).

*Παράλληλα, διατηρεί χαμηλό ενεργειακό κόστος για τη βαριά της βιομηχανία, στηριζόμενη ακόμη κατά περίπου 55%–60% στον άνθρακα για την ηλεκτροπαραγωγή της, γεγονός που της επιτρέπει να εξάγει τεχνολογία ΑΠΕ και ηλεκτρικά οχήματα σε τιμές που οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες αδυνατούν να ανταγωνιστούν.

Οι ΗΠΑ παίζουν «διπλό ταμπλό» με φθηνή ενέργεια

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια καθαρά πραγματιστική στρατηγική ενεργειακής ισχύος, αποφεύγοντας να θυσιάσουν την ανταγωνιστικότητά τους:

*Αποτελούν τον νούμερο ένα παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, με την παραγωγή αργού να ξεπερνά τα 13,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως και τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) να καλύπτουν κρίσιμο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς — σε τιμές πολλαπλάσιες από το εσωτερικό αμερικανικό κόστος.

Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες αγοράζουν το μέλλον της ενέργειας

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η στρατηγική των χωρών του Περσικού Κόλπου. Στις διασκέψεις του ΟΗΕ υπερασπίζονται σθεναρά τα ορυκτά καύσιμα, αλλά στην πράξη χρησιμοποιούν τα έσοδα από το πετρέλαιο για να γίνουν οι ίδιοι κυρίαρχοι παίκτες και στις ΑΠΕ:

*Η Σαουδική Αραβία, μέσω του εθνικού σχεδίου Vision 2030 και της κρατικής ACWA Power, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 100 δισ. δολαρίων για να καλύψει το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της από ΑΠΕ έως το 2030, ενώ παράλληλα προωθεί έργα δέσμευσης άνθρακα και πράσινου/μπλε υδρογόνου.

ΚουκκίδαΤα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω της Masdar, έχουν αναπτύξει χαρτοφυλάκιο έργων καθαρής ενέργειας αξίας άνω των 30–50 δισ. δολαρίων σε περισσότερες από 40 χώρες (συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εξαγορών και έργων στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο), στοχεύοντας σε ισχύ 100 GW ΑΠΕ έως το 2030.

Με απλά λόγια, οι πετρελαιοπαραγωγοί δεν αρνούνται τη μετάβαση· αρνούνται να χάσουν τον έλεγχο και τα έσοδα όσο διαρκεί αυτή.

Το συμπέρασμα για την οικονομία: Προς έναν «ενεργειακό ρεαλισμό»

Η σύγκρουση στις διεθνείς διασκέψεις δείχνει ότι ο πλανήτης δεν οδεύει σε μια απότομη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, αλλά σε ένα πολυετές «μικτό» ενεργειακό μοντέλο. Για την Ευρώπη, το στοίχημα των επόμενων ετών —και ειδικά ενόψει των οροσήμων του 2030 και του 2035— δεν θα κριθεί από τις διακηρύξεις, αλλά από το αν θα μπορέσει να ρίξει το ενεργειακό κόστος, να ενισχύσει τα δίκτυα και την αποθήκευση και να ανακτήσει βιομηχανικό έδαφος. Διαφορετικά, η «πράσινη μετάβαση» κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια ακριβή αλλαγή προμηθευτή: από τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής και το ρωσικό αέριο, στα πάνελ, τις ανεμογεννήτριες, τις μπαταρίες και τις πρώτες ύλες της Κίνας.

Σύνοψη: Ο παγκόσμιος χάρτης ισχύος στην ενέργεια

* Ευρωπαϊκή Ένωση: Διαθέτει ρυθμιστική ισχύ και υψηλό μερίδιο ΑΠΕ στο ρεύμα (>45%), αλλά παράγει κάτω από το 5% των πάνελ, εισάγει πάνω από το 80%–90% των κρίσιμων πρώτων υλών και πληρώνει πανάκριβη ενέργεια, ενώ έργα όπως τα αιολικά σε ορεινούς όγκους λειτουργούν με χαμηλό συντελεστή απόδοσης (25%–32%) και υψηλό περιβαλλοντικό κόστος.

* Κίνα: Ελέγχει απόλυτα την εφοδιαστική αλυσίδα της πράσινης μετάβασης (>80% στην παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ, 75%–80% στις κυψέλες μπαταριών και 60%–85% στην επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών), στηρίζοντας ταυτόχρονα τη βαριά βιομηχανία της σε φθηνό άνθρακα (~55%–60% της ηλεκτροπαραγωγής).

* Ηνωμένες Πολιτείες: Διατηρούν πλήρη ενεργειακή αυτάρκεια με ρεκόρ παραγωγής αργού πετρελαίου (>13,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα) και φθηνό εγχώριο φυσικό αέριο, ενώ προσελκύουν βιομηχανίες καθαρής τεχνολογίας με κρατικά κίνητρα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κουκκίδα Χώρες Περσικού Κόλπου (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ): Αξιοποιούν τα τεράστια έσοδα από το πετρέλαιο για να επενδύσουν πάνω από 130–150 δισ. δολάρια διεθνώς σε ΑΠΕ (μέσω ACWA Power και Masdar) και τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα (CCS), εξασφαλίζοντας κυρίαρχο ρόλο και στη μετα-πετρελαϊκή εποχή.

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