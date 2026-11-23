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Σε αναστολή των περισσότερων πτήσεων από και προς το Βέλγιο οδηγεί η συμμετοχή ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην πανεθνική απεργία της Δευτέρας.

Η Skeyes, ο οργανισμός ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ότι από τις 07:00 έως τις 21:00 τοπική ώρα – 08:00 έως 22:00 ώρα Ελλάδας – δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή εξυπηρέτηση της τακτικής αεροπορικής κίνησης.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Για τη Δευτέρα είχαν προγραμματιστεί 429 πτήσεις, με περίπου 59.500 επιβάτες. Στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά ακυρώνονται όλες οι εμπορικές πτήσεις, ενώ οι επιβάτες καλούνται να μην προσέλθουν χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση από την αεροπορική τους εταιρεία.

Θα εξυπηρετούνται μόνο πτήσεις έκτακτης ανάγκης και άλλες κρίσιμες για την ασφάλεια. Οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνουν τους επιβάτες για την κατάσταση των πτήσεών τους και τις διαθέσιμες επιλογές.

Η Brussels Airlines επέκρινε την καθυστερημένη ενημέρωση για τη συμμετοχή των ελεγκτών στην κινητοποίηση, λέγοντας ότι άφησε περιορισμένο χρόνο για να οργανωθούν οι εταιρείες και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Η απεργία αποτελεί μέρος της πανεθνικής κινητοποίησης των συνδικάτων κατά των πολιτικών λιτότητας και των κοινωνικών και οικονομικών μέτρων της βελγικής κυβέρνησης. Στις Βρυξέλλες έχει προγραμματιστεί μεγάλη διαδήλωση, ενώ διαταραχές αναμένονται στα δίκτυα λεωφορείων, τραμ και μετρό, καθώς και σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες. Επηρεάζεται και η αποκομιδή απορριμμάτων.

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