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Τον κώδωνα του κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» κρούει το Σωματείο Εργαζομένων «Αναγέννηση», προχωρώντας σε σειρά κινητοποιήσεων από κοινού με 22 σωματεία και φορείς της Δυτικής Αθήνας.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η υποστελέχωση και η υποβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας τόσο για το υγειονομικό προσωπικό όσο και για τους χιλιάδες κατοίκους της περιοχής.

Η εικόνα του νοσοκομείου σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Σωματείο, η καθημερινότητα στο νοσοκομείο αποτυπώνεται ως εξής:

1.300 ράντζα : Τόσοι ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε φορεία μόλις τις πρώτες 40 ημέρες του φθινοπώρου, ενώ πολλοί παραμένουν επί ώρες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) μέχρι και το εξιτήριό τους.

: Τόσοι ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε φορεία μόλις τις πρώτες 40 ημέρες του φθινοπώρου, ενώ πολλοί παραμένουν επί ώρες στο μέχρι και το εξιτήριό τους. 130 κενές θέσεις νοσηλευτών : Αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός προσλήψεων που απαιτείται, σύμφωνα με τους εργαζομένους, ώστε το νοσοκομείο να λειτουργεί απλώς στα όρια ασφαλείας και να αξιοποιηθούν οι κλειστές κλίνες.

: Αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός προσλήψεων που απαιτείται, σύμφωνα με τους εργαζομένους, ώστε το νοσοκομείο να λειτουργεί απλώς στα όρια ασφαλείας και να αξιοποιηθούν οι κλειστές κλίνες. 78.000 οφειλόμενες ημέρες ξεκούρασης: Η εργασιακή εξουθένωση και οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση 68.000 ημερών κανονικής άδειας και 10.000 ρεπό.

«Ασφυξία» στη Δυτική Αθήνα

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα. Χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε μακρά αναμονή για ένα ραντεβού, μια εξέταση ή ένα χειρουργείο, τη στιγμή που η αποδυνάμωση των Κέντρων Υγείας διοχετεύει όλο τον όγκο των περιστατικών στο «Αττικόν». Παράλληλα, το σωματείο ασκεί σκληρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες, τονίζοντας πως η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος για φάρμακα και θεραπείες επιβαρύνουν δραματικά τα λαϊκά νοικοκυριά, την ώρα που κατευθύνονται κονδύλια σε άλλες προτεραιότητες και στον ιδιωτικό τομέα υγείας.

Τα αιτήματα και το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Το Σωματείο Εργαζομένων διεκδικεί:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Ουσιαστικά μέτρα για την οριστική κατάργηση των ράντζων και πλήρη ανάπτυξη όλων των κλινών του ΕΣΥ .

. Πλήρη επαναλειτουργία του πρώην νοσοκομείου Λοιμωδών «Αγία Βαρβάρα» ως σύγχρονου, δημόσιου και δωρεάν γενικού νοσοκομείου.

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με 24ωρα, πλήρως στελεχωμένα Κέντρα Υγείας.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου (08:00): Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Αίθριο του νοσοκομείου. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Συμμετοχή στην πανελλαδική – πανεργατική απεργία και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου (11:00): Συλλαλητήριο στην πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου.

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