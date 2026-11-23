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Τον κώδωνα του κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» κρούει το Σωματείο Εργαζομένων «Αναγέννηση», προχωρώντας σε σειρά κινητοποιήσεων από κοινού με 22 σωματεία και φορείς της Δυτικής Αθήνας.
Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η υποστελέχωση και η υποβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας τόσο για το υγειονομικό προσωπικό όσο και για τους χιλιάδες κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Σωματείο, η καθημερινότητα στο νοσοκομείο αποτυπώνεται ως εξής:
Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα. Χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε μακρά αναμονή για ένα ραντεβού, μια εξέταση ή ένα χειρουργείο, τη στιγμή που η αποδυνάμωση των Κέντρων Υγείας διοχετεύει όλο τον όγκο των περιστατικών στο «Αττικόν». Παράλληλα, το σωματείο ασκεί σκληρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες, τονίζοντας πως η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος για φάρμακα και θεραπείες επιβαρύνουν δραματικά τα λαϊκά νοικοκυριά, την ώρα που κατευθύνονται κονδύλια σε άλλες προτεραιότητες και στον ιδιωτικό τομέα υγείας.
Το Σωματείο Εργαζομένων διεκδικεί:
Επιπλέον οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου (08:00): Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Αίθριο του νοσοκομείου. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Συμμετοχή στην πανελλαδική – πανεργατική απεργία και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου (11:00): Συλλαλητήριο στην πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου.
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