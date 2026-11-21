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Πυρετός, βήχας, πονόλαιμος και κόπωση είναι συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν διάφορες λοιμώξεις του αναπνευστικού, μεταξύ των οποίων και o κορωνοϊός.

Η κυκλοφορία της γενεαλογικής γραμμής PJ.2.1 επαναφέρει στο προσκήνιο τον SARS-CoV-2, ωστόσο τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου συμπτώματος που να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη παραλλαγή, ούτε το συμπέρασμα ότι προκαλεί σοβαρότερη νόσηση.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 24 Οκτωβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Infection περιγράφει τον εντοπισμό της PJ.2.1 στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία και η Γαλλία. Οι ερευνητές παρουσιάζουν έναν προκαταρκτικό χαρακτηρισμό της νέας γενεαλογικής γραμμής, εξετάζοντας την εξάπλωσή της και τις ιδιότητές της σε εργαστηριακό επίπεδο.

Τι διαφοροποιεί την PJ.2.1

Η γενεαλογική γραμμή προέρχεται από παραλλαγή της οικογένειας JN.1 και εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία του Οντάριο στον Καναδά, τον Μάιο του 2026.

Η μελέτη εξετάζει τις αλλαγές στην πρωτεΐνη που χρησιμοποιεί ο ιός για να εισέλθει στα κύτταρα, καθώς και την απόκριση των αντισωμάτων σε εμβολιασμένα άτομα. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα έδειξαν ότι η PJ.2.1 δεν κατάφερε να διαφύγει αποτελεσματικά από τα αντισώματα των συμμετεχόντων που είχαν λάβει εμβόλιο προσαρμοσμένο στην παραλλαγή LP.8.1.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται πλήρης προστασία από τη μόλυνση. Ούτε επιτρέπει, από μόνο του, να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σοβαρότητα της νόσησης σε όσους προσβληθούν από τον ιό. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών που παρατηρήθηκαν στις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέξετε

Σύμφωνα με την υπηρεσία υγείας SNS 24, τα συμπτώματα της Covid-19 μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πυρετό και βήχα.

Πονόλαιμο και ρινική συμφόρηση.

Κόπωση και μυϊκούς πόνους.

Αλλαγές στην όσφρηση ή τη γεύση.

Ναυτία, εμετό ή διάρροια.

Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια.

Η συγκεκριμένη λίστα αφορά την Covid-19 συνολικά και δεν αποτελεί κατάλογο ειδικών συμπτωμάτων της PJ.2.1.

Η ομοιότητα των συμπτωμάτων με άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού δυσκολεύει την αναγνώριση της νόσου αποκλειστικά από την κλινική εικόνα. Για τη διάγνωση μπορεί να χρειαστούν ιατρική αξιολόγηση και διαγνωστικός έλεγχος.

Ο εντοπισμός σε πολλές χώρες δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη επικινδυνότητα

Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται ο εντοπισμός μιας παραλλαγής από τον ρυθμό εξάπλωσής της και την ικανότητά της να προκαλεί σοβαρή νόσηση.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε καταγράφει την κυκλοφορία της PJ.2.1, αλλά δεν αποδεικνύει ότι είναι πιο επικίνδυνη ή ότι έχει επικρατήσει στην Πορτογαλία.

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Πορτογαλίας υπενθυμίζει ότι η κλινική εικόνα της Covid-19 ποικίλλει, από ασυμπτωματικές λοιμώξεις και ήπια περιστατικά έως σοβαρή νόσηση. Ο εμβολιασμός εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των νοσηλειών και των θανάτων, ιδιαίτερα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Τα μέτρα προστασίας εξακολουθούν να έχουν σημασία

Ο τακτικός αερισμός των εσωτερικών χώρων, η τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής και η χρήση μάσκας σε συνθήκες αυξημένης έκθεσης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ευάλωτα άτομα, αποτελούν μέτρα που συνιστά η SNS 24.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τους ηλικιωμένους, τις εγκύους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

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