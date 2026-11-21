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Αν νομίζετε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούν μόνο για ελλείμματα, επιτόκια και δημοσιονομικούς κανόνες, μάλλον έχετε μείνει στην προηγούμενη δεκαετία. Όπως άφησε να εννοηθεί με νόημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα του 5ου GenAI Summit, πίσω από τις κλειστές πόρτες των συνόδων των υπουργών Οικονομικών έχει ανοίξει πλέον για τα καλά ένας άλλος, πολύ πιο ανησυχητικός φάκελος: αυτός της κυβερνοασφάλειας στην εποχή της εκθετικής τεχνητής νοημοσύνης. Ο λόγος δεν είναι τεχνολογικός, αλλά καθαρά… ταμειακός.

Στους διαδρόμους των Βρυξελλών – αλλά και στα επιτελεία της Αθήνας – επικρατεί έντονος προβληματισμός για το πώς η νέα γενιά μοντέλων AI (όπως τα συστήματα τύπου Mythos που μνημόνευσε ο Έλληνας υπουργός) αποκτά πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζει κενά ασφαλείας και ευπάθειες σε κρίσιμες υποδομές με ταχύτητα που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη άμυνα.

Για τα οικονομικά επιτελεία αυτό μεταφράζεται σε ένα νέο, ανελαστικό κόστος που δεν είχε υπολογιστεί στους προϋπολογισμούς της προηγούμενης πενταετίας. Όπως λένε πηγές που γνωρίζουν το παρασκήνιο των συζητήσεων, πλέον η κυβερνοασφάλεια λειτουργεί στην πράξη ως ένας νέος, «αόρατος» φόρος πάνω σε κάθε ψηφιακή συναλλαγή. Από τα κρατικά συστήματα και τις εφορίες μέχρι τις τράπεζες και τα δίκτυα ενέργειας, ο λογαριασμός για την ψηφιακή θωράκιση φουσκώνει απότομα – και μάλιστα σε μια περίοδο που τα κρατικά ταμεία πιέζονται ήδη από τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες και το ακριβό κόστος δανεισμού.

Στην Ελλάδα το ζήτημα αποκτά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα – και άκρως οικονομική – διάσταση. Η χώρα έκανε πράγματι άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους, όμως η αγορά πίσω από τη βιτρίνα του Gov.gr έχει δύο πολύ διαφορετικές ταχύτητες.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι μεγάλοι όμιλοι, που επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε συστήματα προστασίας – κόστος που, αργά ή γρήγορα, περνάει στα τιμολόγια, στις προμήθειες και στα επιτόκια που πληρώνει ο καταναλωτής.

Από την άλλη πλευρά, όμως, βρίσκεται η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας: οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκεί, η εικόνα στους κύκλους της αγοράς πληροφορικής περιγράφεται ως «ωρολογιακή βόμβα». Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν με παρωχημένα συστήματα, θεωρώντας την κυβερνοασφάλεια «πολυτέλεια» σε μια εποχή που παλεύουν να βγάλουν το ρεύμα, τα ενοίκια και την εφορία. Όταν όμως πέφτουν θύματα επιθέσεων (όπως ransomware ή υποκλοπές δεδομένων), το κόστος των λύτρων, της διακοπής λειτουργίας ή των προστίμων αποδεικνύεται συχνά χαριστική βολή.

Το παρασκήνιο στα συναρμόδια υπουργεία δείχνει ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξει αναγκαστικά η συζήτηση για το πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η «ψηφιακή άμυνα» χωρίς να τιναχτούν στον αέρα οι προϋπολογισμοί. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο…

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