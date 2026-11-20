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Σε τροχιά συνεννόησης φαίνεται να κινείται η αντιπολίτευση γύρω από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, με τις τοποθετήσεις της κ. Κουφονικολάκου, της κ. Αντωνοπούλου, της κ. Αγγελάκη και του κ. Σακισόγλου να αξιολογούνται θετικά από την Κουμουνδούρου.
Στα πηγαδάκια του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για μια ανάγκη που πλέον είναι «πανθομολογούμενη», επιμένοντας ότι η έρευνα πρέπει να φτάσει μέχρι τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και των servicers.
Όπως σημειώνουν, η πρωτοβουλία τους έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη του συνόλου της αντιπολίτευσης.
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