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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα ενημέρωσης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αφού αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε νωρίτερα ότι ο Βανς δεν αναμενόταν να συμμετάσχει.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ κάθονται σε καρέκλες δίπλα στο βήμα, ενώ ο Ρούμπιο και ο Βανς στέκονται πίσω από τον Τραμπ.

President Trump Hosts a News Conference https://t.co/d2Iaxw2DBE — The White House (@WhiteHouse) November 20, 2026

Η συνέντευξη έρχεται μετά από ένα ιστορικό ταξίδι στην Κίνα και μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από

τεχνολογικά προβλήματα που προκάλεσαν διαταραχές σε πολλές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Τραμπ μίλησε για τον Σι ο οποίος τον υποδεέχτηκε προσωπικά μόλις προσγειώθηκε στην Κίνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή που ο Πρόεδρος Σι συνάντησε τη χώρα μας — δεν συνάντησε εμένα — συνάντησε τη χώρα μας στο αεροπλάνο, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ πριν, και αυτό σημαίνει ότι σέβεται τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στον προκάτοχό του, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, λέγοντας: «Δεν συνάντησε τον Νυσταγμένο Τζο στο αεροπλάνο, αυτό μπορώ να σας πω».

Χαρακτήρισε το ταξίδι στην Κίνα επιτυχημένο, ενώ μίλησε διεξοδικά για το προεδρικό αεροσκάφος, δώρο από το Κατάρ, λέγοντας ότι «μπορεί να πετάξει χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει για καύσιμα και ήταν επίσης περίπου τέσσερις ώρες λιγότερο από το προηγούμενο ρεκόρ» της μεγαλύτερης προεδρικής πτήσης που είχε γίνει ποτέ.

«Η πτήση διήρκεσε περίπου 14,5 ώρες και συνήθως είναι μια πτήση 20 ωρών που συνήθως περιλάμβανε διακοπή ανεφοδιασμού καυσίμων. Πάντα περιλάμβανε διακοπή ανεφοδιασμού καυσίμων, οπότε απλώς αναφέρει ότι ο νέος εξοπλισμός είναι καλύτερος από τον παλιό εξοπλισμό. Είναι ένα καταπληκτικό αεροπλάνο και η Κίνα εντυπωσιάστηκε πολύ, και η Ρωσία εντυπωσιάστηκε πολύ, και είμαι πολύ εντυπωσιασμένος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος στις εμπορικές συζητήσεις, ο Τραμπ είπε: «Σε τέσσερις ημέρες, συνάντησα περισσότερους από 20 παγκόσμιους ηγέτες, εξασφάλισα δύο νέες εμπορικές συμφωνίες – και περίπου 10 άλλες θα υπογραφούν πολύ σύντομα – παρακολούθησα τέσσερις μεγάλες διεθνείς συνόδους κορυφής, επιβεβαίωσα τις συμμαχίες της Αμερικής σε όλη την περιοχή και προώθησα την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλο τον κόσμο».

«Ηλίθιοι» όσοι επικρίνουν τη σχέση του με τον Πούτιν και τον Σι

Ο Τραμπ δήλωσε ότι όσοι επικρίνουν τις σχέσεις του με τον Πούτιν και τον Σι είναι «ηλίθιοι», απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε αυτή την εβδομάδα επειδή αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» του.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Αυτό είναι θετικό, παρεμπιπτόντως», δήλωσε ο πρόεδρος σε δημοσιογράφο. «Οι ηλίθιοι άνθρωποι – μερικοί από αυτούς σε αυτή την αίθουσα – λένε, “Ω, είναι απαίσιο. Τα πάει καλά μαζί του”. Εγώ τα πάω καλά με τη Ρωσία. Τα πάω καλά με την Κίνα. Τα πάω καλά με πολλούς ανθρώπους. Με μερικούς ανθρώπους δεν τα πάω καλά».

Ο Πούτιν εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Τραμπ μίλησε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας: «Είχα μια διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας, ο οποίος εξέφρασε σαφώς την επιθυμία του να δει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και με διπλωματικά μέσα».

Πρόσθεσε: «Έχουμε πολύ καλές συνομιλίες. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα να το πετύχουμε».

Ο πρόεδρος κατηγόρησε στη συνέχεια την αποτυχία του να επανεκλεγεί το 2020 ως την αφορμή για τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

«Και ειλικρινά, αν οι εκλογές δεν ήταν νοθευμένες, όπου έπρεπε να περιμένω τέσσερα χρόνια, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Ο Πούτιν το είπε αυτό χθες το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Επίθεση στο Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Παρασκευή το Ιράν ότι δεν κατέβαλε μια καλή τη πίστει προσπάθεια για να τερματίσει τον πόλεμο, παραπονούμενος ότι «κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια».

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», είπε. «Θέλουμε να κάνουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι μια ψεύτικη συμφωνία που κάνουν εδώ και 51 χρόνια».

Ο Τραμπ συνέχισε τονίζοντας ότι πίστευε ότι το Ιράν ήταν απρόθυμο να αντιμετωπίσει δίκαια τις ΗΠΑ για περισσότερο από μισό αιώνα, παρόλο που η Ισλαμική Επανάσταση που εγκαθίδρυσε την σημερινή Ιρανική δημοκρατία έλαβε χώρα πριν από 47 χρόνια, το 1979.

«Είναι 51 χρόνια. Κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια».

Ο πρόεδρος, ωστόσο, χαιρέτισε την πρόσφατη πτώση των τιμών του φυσικού αερίου ως ένδειξη προόδου, επιμένοντας ότι οι τιμές σύντομα θα μειωθούν ακόμη περισσότερο – αν και παραδέχτηκε ότι ο χρόνος «εξαρτάται επίσης από το πώς θα διευθετήσουμε τις σχέσεις μας με το Ιράν».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι από μια θέση απαράμιλλης οικονομικής και διπλωματικής ισχύος», είπε.

Απειλές σε εταιρίες που επενδύουν εκτός ΗΠΑ

Ο Τραμπ απείλησε τις εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αν το κάνουν αυτό στο εξωτερικό, θα αντιμετωπίσουν έναν «τεράστιο φόρο».

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις εταιρείες μας να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων εκτός της χώρας μας. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Ξέρετε, επέτρεψαν να συμβεί αυτό με τα τσιπ και όλα τα άλλα, και ήταν πολύ καταστροφικό για τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πολλά κέντρα δεδομένων βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ και τόνισε ότι δεν θα τους επιτρέψει να τα κατασκευάσουν σε άλλες χώρες.

«Αν το κάνουν αυτό, δεν μπορούν. Αλλά θα τους επιβάλουμε έναν τεράστιο φόρο. Αν το κάνουν, θέλουμε να το χτίσουν εδώ», πρόσθεσε. «Δεν επιτρέπουμε την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε άλλες χώρες επειδή η Κίνα θα τα καταλάβει όλα, και δεν επιτρέπουμε να συμβεί αυτό. Και θα επιβάλουμε τεράστιες κυρώσεις στις εταιρείες που θα προσπαθήσουν να το κάνουν».

Επίθεση στη FED

Ο Τραμπ παραπονέθηκε για άλλη μια φορά ότι τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, αποδίδοντάς το σε «μια πολύ πολιτική Fed» αλλά όχι στον πρόεδρο που έχει επιλέξει ο ίδιος.

«Κάθε φορά που ανακοινώνουμε καλά στοιχεία, αυξάνουν τα επιτόκια. Το κάνουν αυτό για κάποιο λόγο. Θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο σήμερα.

«Πάντα — ακόμα κι αν δεν τα πηγαίναμε καλά — είχαμε το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο. Τώρα απλώς συνεχίζουν να αυξάνουν το επιτόκιο αν τα πάμε καλά, συνεχίζουν να αυξάνουν το επιτόκιο μέχρι που ίσως να μην τα πάμε καλά», είπε.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στα τρέχοντα επίπεδα , μετά την αύξησή του τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από το 2023.

Βολές στους Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους για την ήττα στοις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε ένα επιχείρημα στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής που είχε διατυπώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές: ότι οι χαμηλές προοπτικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν λάθος των Ρεπουμπλικανών επειδή δεν του έδωσαν αυτά που ήθελε.

«Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

«Αλλά δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και ο κόσμος πίστευε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν μου φέρθηκε καλά επειδή δεν κατάφεραν να περάσουν τα πράγματα που ήθελα. Δεν μπόρεσαν να το περάσουν από τη Γερουσία. Αλλά ελπίζω ότι τώρα θα το κάνουν».

Ο Τραμπ είχε διατυπώσει παρόμοια επιχειρήματα ήδη από τον Αύγουστο, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι τον συμπαθούσαν, αλλά δεν συμπαθούσαν τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου. Είπε ότι οι ψηφοφόροι ήταν «θυμωμένοι με τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά δεν είναι θυμωμένοι με εμένα».