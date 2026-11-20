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Τηλεοπτικό power game και το επόμενο bras de fer σε συνδρομητικά αλώνια

Άνω τελεία μοιάζει να έχει μπει στην ολική επαναφορά του ΣΚΑΪ η οποία άρχισε κλιμακωτά περίπου από το τέλος της περασμένης άνοιξης.

Ο σταθμός επέστεψε στην ελληνική μυθοπλασία, παρουσίασε ένα περιεχόμενο με έντονα πολυσυλλεκτικά χαρακτηριστικά και ανατοποθετήθηκε στον ανταγωνισμό αφήνοντας πίσω του την περίοδο με μονοψήφια μερίδια τηλεθέασης εμφανίζοντας χαρακτηριστικά πρωταθλητισμού.

Έπειτα ήρθε το πρώτο «χτύπημα» στα αθλητικά, τον Ιούνιο, με την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης της GBL έναντι 25 εκατ. ευρώ για 2+1 χρόνια, σύμφωνα με την ΕΣΑΚΕ η οποία αναβαθμίστηκε τον Οκτώβριο με ορίζοντα 5ετίας και συνολικό τίμημα 50 εκατ. ευρώ. Στο ενδιάμεσο «χτύπησε» τα δικαιώματα για το Κύπελλο Ελλάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, το Super Cup και το πρωτάθλημα της Super League, όσον αφορά τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.

Και ύστερα, το Νοέμβριο, προχώρησε στην εντυπωσιακή κίνηση που άλλαξε τον τηλεοπτικό χάρτη, τουλάχιστον στις αθλητικές μεταδόσεις με το mega deal με την UEFA για όλο το πακέτο των διοργανώσεών της (Champions League, Europa League, Confernce League) για το «κλειστό πακέτο» των συνδρομητικών ιντερνετικών υπηρεσιών και το «ελεύθερο πακέτο» με μεταδόσεις και για σταθμούς ελεύθερης μετάδοσης, σε βάθος τετραετίας. «Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου κατέχει το 70% του αθλητικού τηλεοπτικού περιεχομένου», δίνει το μέγεθος άνθρωπος του τηλεοπτικού χώρου με καλή θέση κατόπτευσης συμπληρώνοντας ότι «οι υποχρεώσεις μεταδόσεων απο τις διοργανώσεις της UEFA ανέρχονται σε 500 ετησίως, χώρια αυτές που έχει ήδη.

Ήταν μία κίνηση σε ένα power game- σε εξέλιξη, όπως φαίνεται- απέναντι στον ανταγωνισμό και την σύμπραξη ΑΝΤ1, IREON Investments (της Motor Oil) και Alter Ego Media.

Το ΣΠΟΡ FM TV έχει ήδη συγκεντρώσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο διοργανώσεων, εξασφαλίζοντας τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Κύπελλο Ελλάδας, το Super Cup και το πρωτάθλημα μπάσκετ Stoiximan GBL. Παράλληλα, από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028 αναμένεται να προστεθούν και οι εντός έδρας αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ, μέσω συμφωνίας που φέρεται να φτάνει τα 42 εκατ. ευρώ για μία τριετία, όπως υποστηρίζεται από κύκλους περι των τηλεοπτικών αθλητικών δικαιωμάτων.

Στο Φάληρο εξελίσσεται εφαρμογή για πρόσβαση σε αυτό το νέο ελκυστικό περιεχόμενο αλλά με όλα αυτά και το χρονικό πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων στενό απαιτείται υποδομή «πάρε- βάλε».

«Μνηστήρες» για τη NOVA TV…

Και κάπως έτσι επανέρχεται στο «κάδρο» η NOVA TV, η οποία έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον υπάρχει και από τα δύο «στρατόπεδα», λέγεται. Επίσης λέγεται ότι «κάθε τι έχει την τιμή του».

Εκτιμάται ότι το νέο bras de fer θα διαδραματιστεί σε αυτό το τερεν.

Αυτή τη στιγμή η επένδυση που έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος για τα-μέχρι τώρα- αθλητικά ανέρχεται σε περίπου μισό δισ. ευρώ. Μια κρούση στο επιχειρηματικό σχήμα της NOVA TV είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν.

Η NOVA TV ως ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα (από τον Ιούλιο), έχει συνδρομητική βάση περί τις 450.000 εγγραφές και το αθλητικό περιεχόμενο της περιλαμβάνει εντός έδρας αγώνες έξι ομάδων της Super League, την Premier League (και οι 380 αγώνες ζωντανά), Bundesliga (1η & 2η κατηγορία), La Liga (2η κατηγορία Ισπανίας), Κύπελλο Βραζιλίας (Copa do Brasil), Euroleague, Eurocup (έως το καλοκαίρι του 2028), το Euro 2028 και EuroCup.

Οι τεχνικές υποδομές της NOVA TV, δοκιμασμένες, είναι ό,τι πρέπει για το αθλητικό περιεχόμενο των ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV. Ένα ζήτημα είναι τα logistics, αναφέρουν δορυφόροι περι τον Όμιλο του Φαλήρου, καθώς τα στούντιο και οι τεχνικές ροές βρίσκονται στην Κάντζα και τα κεντρικά στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Εκτιμάται ότι τα «ξίφη» σύντομα θα διασταυρωθούν. «Σχεδόν 300 εκατ. δολάρια καθαρά κέρδη μέσα σε ένα τρίμηνο κατέγραψε η Okeanis Eco Tankers συμφερόντων Γιάννη Αλαφούζου», βάζει στην συζήτηση παρατηρητής εξελίξεων κοντά στον όμιλο ΣΚΑΪ.

Εικάζεται ότι οι «απέναντι»- Βαγγέλης Μαρινάκης, Θοδωρής Κυριακού, Γιάννης Βαρδινογιάννης- θα κάνουν την κίνηση τους. Στην μιντιακή πιάτσα εκτιμάται ότι η ιντερνετική πλατφόρμα που ετοιμάζουν- με εφαλτήριο το ΑΝΤ1+- θα λανσαριστεί στις αρχές του 2027.

Εν τω μεταξύ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Ειδήσεις Ντοτ Κομ στις 30 Οκτωβρίου 2026 το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά 21.287.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 60.820.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας του ΣΚΑΪ ανέρχεται σε 68.614.361,20 ευρώ.

Οι ραδιοσταθμοί της ΕΡΤ3 στο ERTFLIX

Στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, με τον φρέσκο ανασχεδιασμό και τις εύχρηστες λειτουργίες, είναι πλέον διαθέσιμα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ3, 102fm και 95,8fm, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακροατές και ακροάτριες από κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας να ακούσουν το πλούσιο πρόγραμμά τους. Το ραδιοφωνικό κοινό μπορεί στο εξής να συντονίζεται ψηφιακά στις συχνότητες του ενημερωτικού 102fm και του πολιτιστικού ραδιοφώνου 95,8fm της ΕΡΤ3, μέσα από το τμήμα «Live» της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX (διαθέσιμη μέσω smart συσκευών τηλεόρασης και της λειτουργίας του «κόκκινου κουμπιού» ή της σχετικής εφαρμογής, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και tablets, καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων).

Σάτιρα σαν.. αντιβίωση στο Mega οσονούπω

Την τρέχουσα σεζόν αν το καλοσκεφτείτε- ίσως και από σύμπτωση- περίπου κάθε 15 μέρες το Mega είχε σάτιρα με τη σφραγίδα του Λάκη Λαζόπουλου. Το πρωτο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» της σεζόν μεταδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου, το δεύτερο στις 28 και το τρίτο στις 11 Νοεμβρίου.

Το Mega έκανε «τόμπολα» με την, τριετούς διάρκεια, συνεργασία με τους «Ραδιο αρβύλα», οι οποίοι βρίσκονται- λέγεται- σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης για εκπομπές.

Είναι πιθανόν, κατά μια εκδοχή, να κάνουν πρεμιέρα στο κανάλι, όπου πρωτοεμφανίστηκαν ως «Α.ΜΑ.Ν.» το μακρινό 1977, το αργότερο στις 7 Δεκεμβρίου. Λέγεται ότι το «Ράδιο αρβύλα» θα μεταδίδεται Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, δεδομένου ότι φέτος το Megα Τετάρτες έχει εναλλάξ Champions League και «Αλ Τσαντίρι νιούζ». Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν βδομάδες με τρείς «Ράδιο αρβύλα» και ένα «Αλ Τσαντίρι νιούζ». Υπολογίστε επίσης και τις εκπομπές «Boomers»- χώρια το «Vinyλιο» το οποίο είναι διαφορετικού ύφους.

Χωρίς Συρίγο στο πάνελ η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι»

Δεν συνεχίζει στο καθημερινό πρωινάδικο του Mega ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της Barking Well του Νίκου Κοκλώνη.

Ενημέρωσε σχετικής η εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών αναφέροντας πως «κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».

Το κενό στο πάνελ της εκπομπής έχει ήδη καλυφθεί από την Μαίρη Αργυριάδου.

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