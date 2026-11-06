Ο Αλαφούζος αλλάζει τον τηλεοπτικό χάρτη: Deal με Champions League, Europa και Conference – Πώς βγαίνει ο λογαριασμός με τα αστρονομικά ποσά

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Το μεγάλο τηλεοπτικό deal του Γιάννη Αλαφούζου για τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις δεν είναι απλώς μια ακόμη συμφωνία αγοράς αθλητικών δικαιωμάτων. Είναι μια κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί με τους όρους που έχουν γίνει γνωστοί, μπορεί να μεταβάλει τις ισορροπίες στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, να ενισχύσει τη θέση του ομίλου ΣΚΑΪ και να δημιουργήσει έναν νέο ισχυρό πόλο στο αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται τόσο στο μέγεθος της επένδυσης όσο και στη χρονική συγκυρία. Ο επιχειρηματίας, που έχει ήδη αποκτήσει παρουσία στην τηλεοπτική μετάδοση του ελληνικού πρωταθλήματος, επιχειρεί τώρα να διευρύνει θεαματικά το αποτύπωμά του, αποκτώντας πρόσβαση στο πιο εμπορικό ποδοσφαιρικό προϊόν της Ευρώπης.

Η μάχη των 300 εκατομμυρίων και η ανατροπή

Η μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της τετραετίας 2027-2031 εξελίχθηκε σε σκληρή οικονομική αναμέτρηση. Τη διαδικασία διαχειρίστηκε η Relevent Football Partners, στο πλαίσιο της εμπορικής οργάνωσης των διοργανώσεων της UEFA.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η ελληνική διεκδίκηση περιορίστηκε ουσιαστικά στον ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου και στην Percapita, που συνδέθηκε δημοσιογραφικά με άλλα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα (Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης, Κυριακού- ΟΤΕ). Η διαδικασία οδηγήθηκε σε δεύτερο γύρο, με τον Αλαφούζο να εμφανίζεται νικητής, με προσφορά 300–320 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια. Το ακριβές ποσό και οι όροι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως.

Πρόκειται για 75–80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που ανεβάζει θεαματικά τον πήχη στην ελληνική αγορά αθλητικών δικαιωμάτων.

Ένα τηλεοπτικό προϊόν με περίπου 2.000 αγώνες

Το πακέτο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου 500 αναμετρήσεις ανά σεζόν, δηλαδή 2.000 στην τετραετία, από τις τρεις διοργανώσεις. Το Champions League προσφέρει το διεθνές υπερθέαμα, ενώ Europa League και Conference League έχουν ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα λόγω της παρουσίας ελληνικών ομάδων.

Η συμμετοχή Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ μπορεί να εκτοξεύσει το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε φάσεις πρόκρισης. Ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποκτά σταθερό περιεχόμενο για μεγάλο μέρος της σεζόν, με δυνατότητες αξιοποίησης σε μεταδόσεις, εκπομπές, στιγμιότυπα και ψηφιακές υπηρεσίες.

Από το ελληνικό πρωτάθλημα στην ευρωπαϊκή αγορά

Τα ευρωπαϊκά κύπελλα αποτελούν την κορύφωση ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου που υλοποιεί ο Γιάννης Αλαφούζος, με στόχο να δημιουργήσει έναν ισχυρό νέο παίκτη στην αγορά των αθλητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Το ΣΠΟΡ FM TV έχει ήδη συγκεντρώσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο διοργανώσεων, εξασφαλίζοντας τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Κύπελλο Ελλάδας, το Super Cup και το πρωτάθλημα μπάσκετ Stoiximan GBL. Παράλληλα, από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028 αναμένεται να προστεθούν και οι εντός έδρας αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ, μέσω συμφωνίας που, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, φέρεται να φτάνει τα 42 εκατομμύρια ευρώ για μία τριετία.

Η στρατηγική του Αλαφούζου στηρίζεται σε δύο ήδη ισχυρά πλεονεκτήματα: την αναγνωρισιμότητα και το αθλητικό κοινό του ραδιοφωνικού ΣΠΟΡ FM, αλλά και την τηλεοπτική, δημοσιογραφική και τεχνική υποδομή του ομίλου ΣΚΑΪ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αθλητικού μέσου, που θα συνδυάζει ζωντανές μεταδόσεις, ενημερωτικές εκπομπές, ψηφιακές υπηρεσίες και, σε επόμενο στάδιο, συνδρομητικά έσοδα.

Το εγχείρημα έχει ήδη περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές Οκτωβρίου, προσφέροντας αρχικά δωρεάν πρόσβαση, ενώ παράλληλα ενισχύεται το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό της, με την προσθήκη αναγνωρίσιμων στελεχών του αθλητικού ρεπορτάζ.

Με την απόκτηση και των δικαιωμάτων του Champions League, του Europa League και του Conference League, το εγχείρημα αποκτά πλέον εντελώς διαφορετική κλίμακα. Ο Αλαφούζος δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός ακόμη αθλητικού καναλιού, αλλά επιχειρεί να συγκροτήσει έναν ολοκληρωμένο πόλο αθλητικής τηλεόρασης, ικανό να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο από την αγορά που μέχρι σήμερα κυριαρχούσαν η Cosmote TV και η Nova.

Βγαίνουν τα οικονομικά; Η δύσκολη εξίσωση με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Το ετήσιο κόστος δικαιωμάτων, εφόσον επιβεβαιωθούν οι αναφερόμενες προσφορές, θα φτάνει τα 75–80 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς παραγωγή, τεχνική υποστήριξη, δημοσιογραφική κάλυψη, διανομή και προώθηση. Το μέσο κόστος δικαιωμάτων ανά αγώνα θα διαμορφωνόταν περίπου στις 150–160 χιλιάδες ευρώ.

Με υποθετική συνδρομή 20 ευρώ τον μήνα επί 12 μήνες, 300.000 συνδρομητές θα απέφεραν 72 εκατομμύρια ευρώ ακαθάριστα ετησίως – λιγότερα από το εκτιμώμενο κόστος δικαιωμάτων. Με 400.000 συνδρομητές τα ακαθάριστα έσοδα θα ήταν 96 εκατομμύρια. Πρόκειται για απλή άσκηση, πριν από ΦΠΑ, προμήθειες και λοιπά έξοδα, όχι για πρόβλεψη συνδρομητών ή τιμής. Προφανώς δεν είναι αυτή η διάσταση μόνο.

Η εξίσωση μπορεί να αλλάξει από συμφωνίες χονδρικής με άλλες πλατφόρμες, διαφημιστικά έσοδα και χορηγίες. Το μοντέλο διανομής θα κρίνει την οικονομική βιωσιμότητα.

Το ποδόσφαιρο είναι ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν, αλλά άλλο το κοινό ενός μεγάλου αγώνα σε ελεύθερο κανάλι και άλλο όσοι θα πληρώσουν νέα συνδρομή. Επιπλέον, πολλοί φίλαθλοι ήδη πληρώνουν άλλον πάροχο. Δεν υπάρχουν ακόμη δημοσιοποιημένα στοιχεία που να επιτρέπουν αξιόπιστη πρόβλεψη νέων συνδρομητών.

Για Cosmote TV και Nova η εξέλιξη μπορεί να σημαίνει αναδιάταξη των αθλητικών πακέτων τους. Για τον ΣΚΑΪ ανοίγει η δυνατότητα ενίσχυσης τηλεθέασης και διαφημιστικής απήχησης. Παραμένει κρίσιμο αν ο ΣΠΟΡ FM TV θα κινηθεί με αυτόνομη συνδρομητική υπηρεσία, συνεργασίες διανομής ή συνδυασμό μοντέλων.

Ο Παναθηναϊκός, ο Βοτανικός και το συνολικό στοίχημα

Υπάρχει και η ποδοσφαιρική διάσταση. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει επενδύσει μεγάλα ποσά στον Παναθηναϊκό, ενώ η προσδοκία λειτουργίας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό το καλοκαίρι του 2027, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, δημιουργεί προοπτικές νέων εσόδων και διαφορετικής εμπορικής δυναμικής.

Η παρουσία σε ποδοσφαιρικό σύλλογο και τηλεοπτικά δικαιώματα προσφέρει δυνατότητες συνεργειών, χωρίς να ταυτίζονται τα οικονομικά των δύο δραστηριοτήτων. Ο Αλαφούζος δεν αγοράζει απλώς αγώνες: επιχειρεί να χτίσει ισχυρό επιχειρηματικό πόλο γύρω από τον αθλητισμό, την τηλεόραση και το ψηφιακό περιεχόμενο. Το εάν η επένδυση θα αποδώσει θα κριθεί από συνδρομές, διαφήμιση και διανομή.

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