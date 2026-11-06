Η παγίδα με τη διαπλοκή, ο Τσίπρας ως αντίπαλος και το ΠΑΣΟΚ ως «αιμοδότης», η παραδοχή Συρίγου για το καλώδιο, η Ντόρα και η συγνώμη

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Καλημέρα σας

Ήταν περίπου δεδομένο ότι θα συμβεί έτσι, αλλά αξίζει να το επισημάνουμε: Η ΝΔ δεν έπεσε τελικά στην παγίδα που πήγε να της στήσει ο Βελόπουλος – αλλά και η ίδια στον εαυτό της. Να στήσει δηλαδή προανακριτική για τη… διαπλοκή του Τσίπρα, όπως λέει!

Είπαμε να γίνονται («και να κάνουμε») καταγγελίες, σκέφτηκαν στην κυβέρνηση, αλλά όχι και να «παραδοθούμε» στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, που θέλει ο Βελόπουλος για να κάνει παιχνίδι.

Αλλά και η ΝΔ καλό είναι να φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της… – να μην λέει πράγματα του αέρα. Άλλο, για παράδειγμα, να λέει κάτι ο Πιπίνης κι άλλο να λέει τα ίδια και ίσως και χειρότερα η ίδια.

Από την άλλη, αυτό το «βουλώστε το», που έβαλε σε επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Δείχνει προθέσεις ή στέλνει μηνύματα; Και τι μηνύματα είναι αυτά;

Θα φανεί.

Ο αντίπαλος και ο αιμοδότης

Από τις κινήσεις που κάνουν το Μαξίμου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει η στρατηγική της ΝΔ ενόψει των εκλογών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να επιλέγει – εκ των πραγμάτων – ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί με αυτόν βασικό αντίπαλο συσπειρώνει την εκλογική του βάση, αλλά και γιατί εκτιμά ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος.

Όσο για το ΠΑΣΟΚ μάλλον το βλέπει ως… «εθελοντή αιμοδότη». Και μόνο το γεγονός ότι στα ποιοτικά των γκάλοπ, περίπου ένα τέταρτο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ έχει θετική διάθεση απέναντί του, του αρκεί για να αυξήσει την πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ώστε να το αποσπάσει αυτό το κομμάτι.

– Η πίεση είναι διπλή μάλιστα: Και επιθετική και «φιλίας» – με πρόταση συνεργασίας δηλαδή.

Ειλικρίνεια

Η παραδοχή που έκανε ο Άγγελος Συρίγος – διεθνολόγος και βουλευτής της ΝΔ – για την «επιχείρηση καλώδιο» είναι σχεδόν σοκαριστική. Αλλά εάν ισχύει, ίσως είναι και… λυτρωτική.

Τι παραδέχτηκε ο Συρίγος; Ότι η κατάσταση του ελληνικού στόλου αυτή την ώρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει – σε συνδυασμό και με την τεράστια απόσταση – να διώξουμε τα τουρκικά πολεμικά πλοία εάν εμφανιστούν στην περιοχή των ερευνών για να αποτρέψουν τις εργασίες.

Σοκαριστική λοιπόν, διότι σπανίζει τέτοια ειλικρίνεια – και μπράβο του, κάποιος οφείλει να είναι ρεαλιστικής και ευθύβολος.

Λυτρωτική, διότι εάν αυτό που αντιλαμβάνεται ο Συρίγος το αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς και στην κυβέρνηση, τότε δεν θα επιχειρηθεί κάτι που θα φέρει τη χώρα σε δύσκολη θέση.

– Εφόσον ξεκαθαριστεί για τα καλά αυτό στο κατάλληλο επίπεδο, ίσως μετά αρχίσει και μία πιο δύσκολη συζήτηση: Έχει όντως νόημα αυτό το καλώδιο; Μήπως να γίνει μία σοβαρή επαφή με τους Κύπριους επ’ αυτού;

Τα αντανακλαστικά της Ντόρας και το βιβλίο

Δεν τα έχασε τελείως τα αντανακλαστικά της η Ντόρα Μπακογιάννη. Την ψυχραιμία της μπορεί, αλλά την αντιληπτική της ικανότητα – υπό την πολιτική έννοια προφανώς – όχι. Γι’ αυτό και ζήτησε συγνώμη, έστω και με κάποιες μέρες καθυστέρηση.

Βλέπετε, η Ντόρα ετοιμάζεται για την παρουσία του βιβλίου της, ου μην και για μεγάλες αποφάσεις, όπως ίσως την αποχώρησή της από την ενεργό πολιτική.

Μαθαίνω ότι θα επισκεφτεί αυτές τις ημέρες για παράδειγμα, τον Κώστα Καραμανλή, να του επιδώσει η ίδια την πρόσκληση για την εκδήλωση. Και πιθανόν θα κάνει το ίδιο και με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με τον οποίο μιλά συχνά πυκνά. Άλλωστε τον κατατάσσει στο «σοβαρό ΠΑΣΟΚ», όπως διευκρίνισε. Στο σοβαρό ΠΑΣΟΚ βάζει και τον Γιώργο Παπανδρέου, υποθέτω λόγω μεγάλης σύμπτωσης απόψεων για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά δεν γνωρίζω εάν τον προσκαλέσει.

Πάντως δεν είναι ξεκαθαρισμένο εάν Καραμανλής και Βενιζέλος θα είναι στο πάνελ των ομιλητών. Ο πρώτος μάλιστα είναι πιο δύσκολο, ενώ για τον δεύτερο δεν το αποκλείω.

Ο Τσίπρας και η απορία για το «πόρτα – πόρτα» α λα Μαμντάνι

Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να αναπτύσσει τη νέα τακτική της ΕΛΑΣ, για «πόρτα – πόρτα» εξορμήσεις του ίδιου και των στελεχών του και δεν κρατήθηκα. Ρώτησα λοιπόν τι είναι αυτό το «πόρτα – πόρτα», που θυμίζει και λίγο… ταχυδρομική υπηρεσία.

Μου είπαν λοιπόν ότι πρόκειται για έμπνευση από την εκστρατεία (πετυχημένη) του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη – όλα τα περιμένω, αλλά να θέλει ο Τσίπρας να κάνει τον… Έλληνα Μαμντάνι δεν μου είχε περάσει από το μυαλό.

Κατ’ αρχάς ο Μαμντάνι είναι Αριστερός – κανονικός Αριστερός. Ο Τσίπρας λέει μεν Αριστερά το κόμμα του, αλλά όλο και προς το Κέντρο πάει.

Δεύτερον, ο Μαμντάνι ήταν πρωτοεμφανιζόμενος και επίσης ψιλοαποκλεισμένος από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης – είχε απέναντί του και τους καθεστωτικούς Δημοκρατικούς. Ο Τσίπρας τι ακριβώς έχει από αυτά τα δύο στοιχεία;

Τουναντίον, ο Τσίπρας έχει ως δυνατό σημείο το επικοινωνιακό χάρισμα να απευθύνεται από τα «πάνω» – από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του για παράδειγμα. Αντί λοιπόν οι διάφοροι σύμβουλοί του να πειραματίζονται με το «πόρτα – πόρτα», καλό θα ήταν να ακολουθήσουν το «παράθυρο – παράθυρο»! Το τηλεοπτικό παράθυρο, για να καταλαβαινόμαστε. Αντί να τρέχει στις γειτονιές, που θέλει πολύ κόπο για λίγο αποτέλεσμα, ας κάνει τις μεγάλες εμφανίσεις και ας αφήσει τα στελέχη του να το κάνουν. Πιο χρήσιμα θα είναι εκεί παρά στα… πάνελ.

Σουρωτήρι η ΑΑΔΕ – τι ακριβώς κάνει ο Πιτσιλής που είναι 10 χρόνια εκεί;

Ο Γιώργος Πιτσιλής υπόσχεται αποπομπές επίορκων, αλλά παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει ποιοι μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση με τα 25 ονόματα υπαλλήλων και τα χρηματικά ποσά. Η εικόνα παραπέμπει σε «σουρωτήρι» εσωτερικού ελέγχου, όσο κι αν ο διοικητής επικαλείται τη δουλειά των έντιμων εργαζομένων. Μόνο που ο ίδιος βρίσκεται πάνω από δέκα χρόνια στην κορυφή της φορολογικής διοίκησης, από τη ΓΓΔΕ στην ΑΑΔΕ. Αλλά και οι δικές του διοικητικές ευθύνες είναι σοβαρές, δεν αρκεί η υπόσχεση αποπομπών – περιλαμβάνει και το γιατί οι μηχανισμοί εποπτείας αφήνουν τέτοια κενά.

Ο Πόλσον ψηφίζει Πειραιώς, αλλά περνάει ταμείο

Ωραίες οι δηλώσεις εμπιστοσύνης, αλλά ο Τζον Πόλσον φρόντισε να τις συνοδεύσει με μια γερή είσπραξη. Πακέτο 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς πέρασε χθες από το Χρηματιστήριο, στα 9,51 ευρώ ανά μετοχή: συνολικά 332,85 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή του διαμορφώνεται πλέον στο 8,4%, με τον Αμερικανό επενδυτή να παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος και να δηλώνει ιδιαίτερα θετικός για τις προοπτικές της τράπεζας.

Η λεπτομέρεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία είναι ότι στην αύξηση κεφαλαίου του 2021 είχε αποκτήσει περίπου 233 εκατ. μετοχές με 1,15 ευρώ τη μία. Από εκεί μέχρι τα 9,51 ευρώ μεσολάβησε μεγάλη διαδρομή — και ο ίδιος αποφάσισε να εξαργυρώσει μέρος της. Το μήνυμα προς όσους διαβάζουν μόνο τις αισιόδοξες δηλώσεις είναι απλό: ένας μεγαλομέτοχος μπορεί να πιστεύει στη συνέχεια και ταυτόχρονα να κατοχυρώνει την απόδοσή του. Η εμπιστοσύνη έχει αξία. Τα μετρητά, επίσης.

Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου, με ανοιχτό μέτωπο κερδοφορίας

Τα 6,2 δισ. ευρώ τζίρου της METLEN στο εννεάμηνο προσφέρονται για εντυπωσιακούς τίτλους. Αύξηση 21% και ιστορικό ρεκόρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος. Στην ίδια ανακοίνωση, όμως, υπάρχει και μια λιγότερο πανηγυρική είδηση: η μεγαλύτερη θερμική μονάδα του έμεινε εκτός λειτουργίας για 44 ημέρες και επανήλθε στις 12 Οκτωβρίου. Παρά τη διακοπή, η διοίκηση διατηρεί την πρόβλεψη για ετήσια λειτουργικά κέρδη EBITDA μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ.

Εδώ βρίσκεται το στοίχημα του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Το σημερινό ενημερωτικό δεν περιλαμβάνει αναλυτική κερδοφορία και καθαρό δανεισμό εννεαμήνου, οπότε η πλήρης εικόνα παραμένει ζητούμενο. Η αύξηση των πωλήσεων είναι ισχυρή επίδοση· οι επενδυτές, πάντως, περιμένουν να δουν πόση από αυτή μετατρέπεται σε κέρδη και χρήμα στο ταμείο. Το ρεκόρ ανέβασε τον πήχη. Τώρα η διοίκηση πρέπει να περάσει από πάνω του.

Πώς η BOX NOW περιόρισε τις απώλειες από τους περιορισμούς σε TEMU και Shein

Περίπου 50% έχει περιοριστεί ο όγκος των δεμάτων που έρχονται από την Ασία στην Ευρώπη λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις παραγγελίες από πλατφόρμες τύπου TEMU και Shein, σύμφωνα με στελέχη της BOX NOW. Παρόλα αυτά η επίπτωση της μείωσης στον όγκο των δεμάτων που μεταφέρει η γνωστή εταιρεία, που είναι leader στο last mile delivery στην Ελλάδα, περιορίζεται στο 10% καθώς έχει αντισταθμιστεί με νέες συνεργασίες που έχει συνάψει με τρία γνωστά μεγάλα e-shop που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά..

Θετική η ανταπόκριση των επενδυτών στο Investor Day 2026 της Alpha Bank

Θετική ήταν η αίσθηση που αποκόμισε η διοίκηση της Alpha Bank σχετικά με το πώς υποδέχθηκαν οι επενδυτές το νέο τριετές business plan «Alpha Accelerated» που παρουσίασε χτες στο στρατηγείο της στην Κοραή, στο πλαίσιο του Investor Day 2026.

Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη που συμμετείχαν στην παρουσίαση, οι αναλυτές και εκπρόσωποι των επενδυτών που έδωσαν το «παρών» ανέφεραν ότι βρήκαν το πλάνο πολύ ισορροπημένο και εφικτό στην υλοποίησή του, ενώ αρκετοί σχολίασαν ότι αρκετές από τις παραδοχές και προβλέψεις στις οποίες στηρίζεται είναι αρκετά συντηρητικές. Στην παρουσίαση συμμετείχαν περίπου 20 επενδυτές με τους 10 από αυτούς να είναι ξένοι, ενώ 4-5 από αυτούς ήταν παλιοί γνώριμοι από τις εποχές που η Ελλάδα συγκαταλεγόταν ακόμα (πριν την κρίση) στις ανεπτυγμένες αγορές…

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