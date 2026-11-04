Ο Μητσοτάκης αρχίζει να πιέζει Ανδρουλάκη και μέσω… Βενιζέλου, ο «πυροσβέστης» Τσουκαλάς, ο Μπεκίρης και ο Λιόλιος, η ρομφαία Παππά βρήκε Τσίπρα

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Καλημέρα σας

Μια ενδιαφέρουσα μετατόπιση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη ραδιοφωνική συνέντευξή του στον 9.89. Παρουσίασε την αυτοδυναμία ως αναγκαστική διέξοδο, επειδή αποκλείει ο ίδιος συνεργασίες στα δεξιά και το ΠΑΣΟΚ αποκλείει συνεργασία με τη ΝΔ.

Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης καλείται περίπου να απολογηθεί επειδή δεν προσφέρεται ως κυβερνητικός εταίρος. Και την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός αμφισβήτησε τις πιθανότητες πρωτιάς του Ανδρουλάκη, καλώντας τον να εξηγήσει τι θα κάνει εάν τερματίσει δεύτερος ή τρίτος – κυρίως τρίτος. Η στόχευση είναι ευδιάκριτη: να εμφανιστεί η αυτόνομη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ως αδιέξοδη και η αυτοδυναμία της ΝΔ ως ευθύνη όλων των υπολοίπων.

Διακρίνω και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι το Μαξίμου ζητά από τη Χαριλάου Τρικούπη να διευκρινίσει τις μετεκλογικές της επιλογές, ενώ για τις δικές του διατηρεί ως μοναδική απάντηση τον εκλογικό στόχο. Με τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα να μεταφέρεται στον αντίπαλο.

Έξυπνο, αλλά και αλαζονικό…

Η στήριξη που δυσκολεύει τη Χαριλάου Τρικούπη…

Στο μεταξύ το ΠΑΣΟΚ έχει άλλα να σκεφτεί – και συμπάσχω. Βλέπετε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγνώρισε την πληρότητα της παρουσίασης των ελληνικών θέσεων στον ΟΗΕ από τον Μητσοτάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι ο πρωθυπουργός έκανε το καθήκον του και ότι οι επιτυχίες μετρώνται από τα αποτελέσματα.

Ο Ανδρουλάκης αποφεύγει να προσφέρει στην κυβέρνηση μια αναγνώριση που μπορεί να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά ως πιστοποίηση επιτυχίας. Και έτσι προκύπτει νέος πονοκέφαλος για το ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην πρόεδρός του διαμορφώνει δημόσια τη δική του αξιολόγηση, χωρίς να αναζητεί αντιπολιτευτικό συγχρονισμό.

Ακόμα κι αν πούμε ότι αυτό δεν είναι «σύγκρουση», είναι προφανές ότι παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Ιδίως όταν το Μαξίμου μπορεί να επικαλείται τη θετική κρίση του Βενιζέλου και να απευθύνεται στο πασοκικό/κεντρώο ακροατήριο με άνεση και αέρα!

…και η πυρόσβεση από Τσουκαλά

Και επειδή η συζήτηση για τις σχέσεις Ανδρουλάκη – Βενιζέλου είχε ήδη ανοίξει, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέλαβε να περιορίσει τις προεκτάσεις της.

Απέρριψε την ερμηνεία ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδοκίμασε τον πρώην πρόεδρο για τη στάση του απέναντι στην παρουσία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, χωρίς παράλληλο μέτωπο με τον Βενιζέλο – λογικό, διότι το αντίθετο θα ήταν καταστροφικό σε αυτή τη φάση.

Ο εκπρόσωπος διατήρησε τη σκληρή κριτική για τους χειρισμούς στο τουρκολιβυκό, αναγνωρίζοντας πάντως ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις θέσεις που όφειλε. Αυτή ακριβώς η διάκριση προσφέρει χώρο για να κλείσει η εσωκομματική συζήτηση. Η διευκρίνιση αποτυπώνει και την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να μην επισκιαστεί η κυβερνητική κριτική του από μια εσωτερική αντιπαράθεση. Το αν αρκεί, βεβαίως, θα φανεί στις επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πλευρών.

Ο σταυρός μπορεί να περιμένει, ο Σαμαράς όχι

Το κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς – η φράση έμεινε καθότι δεν λέγεται και κάθε μέρα.

Η κάθοδος στην Καλαμάτα, πάλι, φαίνεται ότι επείγει. Και μάλιστα με πολυμελή κυβερνητική συνοδεία, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά.

Οι υπουργοί οφείλουν να συγκρατήσουν τις προσωπικές εκλογικές τους αγωνίες, αλλά η συλλογική αγωνία της ΝΔ δικαιολογεί ολόκληρη εκστρατεία.

Το ενδιαφέρον είναι πως στο πρόγραμμα βρίσκονται και οι Σέρρες, δηλαδή η άλλη δύσκολη διεύθυνση της παραδοσιακής δεξιάς. Λογικό το βλέπω. Και επιβεβλημένο. Πριν αρχίσει να αναζητεί τους ψηφοφόρους που θα του δώσουν την αυτοδυναμία, ο πρωθυπουργός χρειάζεται να συγκρατήσει εκείνους που κάποτε θεωρούσε δεδομένους.

Και στα δύο αυτά μέτωπα, η κομματική ταμπέλα από μόνη της δεν αρκεί.

Μεϊμαράκης για τις δύσκολες συνδέσεις

Το ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε, όπως κυκλοφορεί, από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να βοηθήσει στην επικοινωνία με τον Κώστα Καραμανλή, με ξεπερνά. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός χρειάζεται μεσολαβητή για να προσεγγίσει έναν πρώην πρόεδρο της ίδιας του της παράταξης; Αν ισχύει, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά απ’ όσο φανταζόμαστε όλοι.

Και τι άραγε θέλει από τον Καραμανλή; Μια συνάντηση, μια φωτογραφία ή μια δημόσια κουβέντα στήριξης;

Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία μπορεί να αποκατασταθεί με ένα τηλεφώνημα. Η πολιτική απόσταση χρειάζεται κάτι περισσότερο. Ιδίως όταν οι παρεμβάσεις Καραμανλή ακουμπούν τα εθνικά θέματα, όπου το Μαξίμου επιδιώκει να εμφανίσει ενιαίο μέτωπο.

Οι μεταγραφές αποκαλύπτουν και συγγένειες

Ο Απόστολος Παπατόλιας, που εντάχθηκε στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, είχε συμβάλει το καλοκαίρι στην πρόταση της ΕΛΑΣ για την Αυτοδιοίκηση. Η λεπτομέρεια αυτή δείχνει πόσο κοντά βρίσκονται σε συγκεκριμένα προγραμματικά πεδία δύο κόμματα που πολιτικά επιμένουν να παρουσιάζουν τη μεταξύ τους απόσταση ως χάσμα.

Ένας άνθρωπος μπορεί να συνεισφέρει σε μια μεταρρυθμιστική πρόταση του ενός και, λίγους μήνες αργότερα, να βρίσκει θέση στην πολιτική προσπάθεια του άλλου, χωρίς να απαιτείται κάποια θεαματική ιδεολογική μεταστροφή. Δεν αποδεικνύει αυτό ταύτιση προγραμμάτων. Φανερώνει, όμως, συγγενείς αναζητήσεις και κοινές δεξαμενές στελεχών. Ίσως γι’ αυτό ο ανταγωνισμός γίνεται τόσο προσωπικός: όταν οι προγραμματικές αποστάσεις μικραίνουν, μεγαλώνει η μάχη για την ηγεμονία.

Και αυτή δεν λύνεται με μεταγραφές, είτε προς τη μία, είτε προς την άλλη πλευρά…

Η δεύτερη θέση και η πρώτη απόδειξη

Δεν τον απασχολεί η δεύτερη θέση, επαναλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως στόχο την ήττα της κυβέρνησης. Γενναία βήμα και… πονηρή κίνηση. Διότι έτσι κλείνει το μάτι στον προοδευτικό κόσμο, που ουδόλως ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή Πάπας στη Ρώμη.

Διότι το μείζον είναι ποιος μπορεί να αποτελέσει τον αποτελεσματικότερο αντίπαλο της ΝΔ. Ο ανταγωνισμός των δύο δεν ωφελεί μόνο τον Μητσοτάκη, αλλά καταστρέφει και τους ανταγωνιζόμενους.

Ο Τσίπρας το καταλαβαίνει – δεν είναι βέβαιο για τα στελέχη του – και το λέει, έστω δημοσίως.

Το ΠΑΣΟΚ το αντιλαμβάνεται ή θα συνεχίσει να κάνει αυτοσκοπό και να δείχνει αγωνία για τη δεύτερη θέση, παρότι αυτή μπορεί να σημαίνει ποσοστό γύρω στο 13%-14%;

Η πατρινή διαδρομή του Μπεκίρη

Στην απομάκρυνση του Μιχάλη Μπεκίρη από το πρωθυπουργικό επιτελείο υπάρχει, κατά τις πληροφορίες, και μια λιγότερο φωτισμένη παράμετρος: Ο... Βαγγέλης Λιόλιος. Πέρα από την κοινή πατρινή αφετηρία, ο Μπεκίρης είχε βοηθήσει στην ανέλιξη του Λιόλιου στην ΕΟΚ.

Υπό αυτό το πρίσμα, η κατάρρευση του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας φαίνεται ότι επιβάρυνε καθοριστικά και τη θέση του ανθρώπου με πρόσβαση στο Μαξίμου – μια σχέση που κάποτε πρόσθετε επιρροή άρχισε να παράγει πολιτικό κόστος. Πολλοί συνδέουν τον χρόνο της αποχώρησης του Μπεκίρη από το Μαξίμου με την αποκάλυψη του σκανδάλου Λιόλιου.

Αλήθεια, η ΕΟΚ θα παραμείνει υπό τις οδηγίες των… «ορφανών» του Λιόλιου ή ο Γιάννης Βρούτσης θα καταλάβει επιτέλους ότι με αυτή την κατάσταση εκεί, μόνο προβλήματα μπορούν να προκύψουν για την κυβέρνηση;

Η «ρομφαία» του Παππά βρίσκει… Τσίπρα

Ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του Νίκου Παππά στον Real FM: η επίκληση της κάθαρσης και η ατζέντα της διαφθοράς δεν αρκούν για να πετύχει μια πολιτική προσπάθεια, είπε. Η επισήμανση διαβάζεται και ως καρφί προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανεβάζει ακριβώς σε αυτό το πεδίο τους τόνους απέναντι στον Μητσοτάκη. Ο Παππάς γνωρίζει από μέσα και την προηγούμενη διακυβέρνηση και τις αντιπολιτευτικές μάχες που ακολούθησαν. Γι’ αυτό η παρέμβασή του έχει διαφορετικό βάρος από μια γενική συμβουλή επικοινωνίας. Θέτει θέμα πολιτικής αποτελεσματικότητας: πόσο μακριά πηγαίνει η καταγγελτική αντιπολίτευση; Ο άλλοτε Διόσκουρος του Τσίπρα είναι πλήρως στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ: Μετωπική με την ΕΛΑΣ κι όπου βγει…

Σε ποιους τομείς αναζητούν προσλήψεις οι ελληνικές τράπεζες

Σε mood προσλήψεων βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες καθώς όπως φαίνεται θέλουν να καλύψουν κενά τόσο σε παραδοσιακές δραστηριότητες αλλά κυρίως σε ειδικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή τραπεζική, η ανάλυση δεδομένων και η διαχείριση κινδύνων.

Πιο συγκεκριμένα οκτώ τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, δηλαδή Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, CrediaBank, Optima bank, Citi και Τράπεζα Ηπείρου προγραμματίζουν περισσότερες από 600 προσλήψεις για το 2027.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι δεξιότητες που αναζητούν οι τράπεζες θα παρουσιαστούν στο «The Monday Festival», το οποίο διοργανώνεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στον πολυχώρο «Πειραιώς 260» στον Ταύρο, με τη συμμετοχή οκτώ τραπεζών και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Metlen – Shell: Δείγμα θετικής διάθεσης για περαιτέρω συνεργασία η δήλωση Summers

Προοπτική περαιτέρω συνεργασίας, δηλαδή πέραν του συμβολαίου που υπογράφηκε πριν λίγες μέρες μεταξύ Metlen και Shell βλέπει το στέλεχος της δεύτερης Tom Summers, Executive Vice President for Shell LNG Marketing and Trading του ομίλου. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία με τη METLEN, συμβάλλοντας στον εφοδιασμό των πελατών της στην ευρύτερη περιοχή, και προσβλέπουμε στη διερεύνηση ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά και η δήλωση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δύο πλευρές διατηρούν ανοιχτό το πεδίο για επόμενα βήματα. Ενδεικτικό της ήδη καλής συνεργασίας είναι και το πόσο σύντομα το μνημόνιο συνεργασίας του Φεβρουαρίου οδήγησε στη δεσμευτική σύμβαση μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό σε συνδυασμό με την δήλωση του Tom Summers, αποκαλύπτουν τη θετική διάθεση των δύο ομίλων να εξετάσουν πρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον.

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