Αμερικανικές εκλογές: Η Αθήνα παρακολουθεί με αγωνία τις κάλπες και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η Αθήνα τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αφού από αυτές θα εξαρτηθεί το πόσο ισχυρός θα είναι ο πρόεδρος Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια και, άρα, πόσο στέρεη θα είναι διεθνώς η οικονομία. Και αυτό γιατί ο απρόβλεπτος χαρακτήρας του Αμερικανού προέδρου θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην περίπτωση ήττας του, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν και δύο πολεμικά μέτωπα ανοικτά.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι για πρώτη φορά οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έχουν τραβήξει επάνω τους τα βλέμματα όλου του πλανήτη, με τους αναλυτές να καταγράφουν τις πιο δυσμενείς εξελίξεις.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα καλό σημείο, με τα εξοπλιστικά να παίζουν τον ρόλο τους, ενώ και στρατηγικά η χώρα μας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με το μπλοκ των χωρών που στηρίζουν τις κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Θεωρούν, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση Τραμπ, παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα που στέλνει προς την Ελλάδα και την Τουρκία για τα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες, τελικά, στις κρίσιμες αποφάσεις, η πλάστιγγα γέρνει προς το μέρος μας.

Ο πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε χθες, στη συνέντευξή του στον Alpha, για τις αμερικανικές εκλογές, απέφυγε προφανώς να μαντέψει τις εξελίξεις. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος. Έχουν διακομματική στήριξη. Άρα, και να υπάρξει μια αλλαγή στο Κογκρέσο αυτό σίγουρα δεν θα είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και για μια νέα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, επισημαίνοντας ότι η επανέναρξη τέτοιων επιχειρήσεων θα επηρεάσει την οικονομία και θα επιτείνει το πρόβλημα της ακρίβειας.

Τα ερείσματα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους και τα ενεργειακά σχέδια

Κορυφαία στελέχη σημείωναν, μάλιστα, ότι η Ελλάδα έχει σοβαρά ερείσματα τόσο στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν στηρίξει τις ελληνικές θέσεις, όσο και στους Ρεπουμπλικάνους, με τους οποίους έχουν κατορθώσει να αναπτύξουν εξαιρετικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα. Έφερναν, μάλιστα, ως παράδειγμα και την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, κ. Ρούμπιο, στη χώρα μας πριν από λίγο καιρό.

Με δεδομένο, πάντως, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και η ενεργειακή συνεργασία με αμερικανικούς κολοσσούς, όπως η Chevron και η ExxonMobil, στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, η Αθήνα δεν θα ήθελε να βρεθεί προ εκπλήξεων, καθώς θεωρεί ότι αυτά τα θέματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Αλλά και στα εξοπλιστικά, η προμήθεια των F-35, την ώρα που η διαδικασία αυτή έχει παγώσει για τους γείτονές μας, μετράει στις όποιες εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη και το θέμα του καλωδίου, όπου κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Άρα, η Αθήνα θα ήθελε τη συγκεκριμένη στιγμή όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι επιδράσεις που θα υπάρξουν στην οικονομία αποτελούν μια σοβαρή παράμετρο που απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση. Η ενεργειακή κρίση, που έχει κορυφωθεί εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, θα επηρεαστεί ακόμα περισσότερο στην περίπτωση εκλογικής ήττας του Αμερικανού προέδρου, καθώς παραμένει πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο ενός νέου στρατιωτικού χτυπήματος στην Τεχεράνη.

Άλλωστε, η οικονομία παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις κάλπες, καθώς οι Αμερικανοί πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για τη μεγάλη χάρη που εξασφάλισε σε τραπεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο του 2019

Real Polls για Θεσσαλία: Κάτω από τις 9 μονάδες η διαφορά της ΕΛΑΣ από την ΝΔ – Υπέρ της πολιτικής αλλαγής οι πολίτες

Με δηλώσεις Κοντονή απάντησε ο Μαρινάκης στον Τσίπρα για τον ποινικό κώδικα













