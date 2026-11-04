Οξύνεται η κόντρα Τσίπρα με Μητσοτάκη – Στο Παρίσι σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εν μέσω νέων διαδηλώσεων

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Μία μέρα μετά την επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη με τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» η κόντρα χθες κλιμακώθηκε με τον πρωθυπουργό να ανταποδίδει τα πυρά επαναφέροντας τις γνωστές κατηγορίες για τον ποινικό κώδικα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πάντως φαίνεται πως θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα, καθώς σήμερα και αύριο αναμένεται να βρεθεί στο Παρίσι, εν μέσω νέων διαδηλώσεων, προκειμένου να έχει επαφές με εκπροσώπους των σοσιαλιστών και της αριστεράς.

Ο Αλέξης Τσίπρας, «εγκαινίασε» την Δευτέρα από την Καλαμάτα τη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα («Χωριάτικο», Pizza Fan, άρθρο 23 για τους servicers). Στόχος του προέδρου της ΕΛΑΣ, να ενισχύσει τις αρνητικές εντυπώσεις γύρω από αυτές τις εξελίξεις και να αποδομήσει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που σύμφωνα με τη ρητορική Τσίπρα επιχειρεί να εμφανιστεί ως «εξυγιαντής» ή ότι δίνει λύσεις στα προβλήματα όμως που η ίδια δημιούργησε.

Και παράλληλα, στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι να ενισχύσει την εικόνα του δίπολου κυβέρνησης – ΕΛΑΣ, μετά από μια μακρά περίοδο όπου παρά τους ισχυρισμούς περί «μονομέτωπου» τα πυρά συχνά πυκνά στρέφονταν προς το ΠΑΣΟΚ με κορύφωση το επεισόδιο με το άρθρο Καρτερού και τα πυρά του ίδιου του Τσίπρα από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος στις 16 Οκτωβρίου με βασική αιχμή την πιθανότητα συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με ΝΔ.

Πλέον ο Τσίπρας, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται υπό την πίεση ανοιχτών μετώπων, στρέφει τα πυρά τους προς αυτή και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, επιχειρώντας να καταδείξει ότι οι υποθέσεις διαφθοράς και μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που στην περίπτωση του «Χωριάτικου» φαίνεται να αγγίζουν και την ΑΑΔΕ δεν είναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά σύμπτωμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Έτσι, για τις μεν δύο υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής ο Αλέξης Τσίπρας υπονόησε ουσιαστικά ότι πίσω από τις αποκαλύψεις βρίσκεται η κυβέρνηση που πιεζόμενη στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής (τουρκολιβυκό) επιχειρεί να στρέψει αλλού τα φώτα. Κατηγόρησε μάλιστα τον Μητσοτάκη ότι «πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί». Για το δε άρθρο 23, το οποίο αποσύρθηκε μετά την γενικευμένη κατακραυγή, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπαινίχθηκε ότι «υπαγορεύτηκε» από την πλευρά των servicers, και κατ΄ επέκταση ότι η κυβέρνηση υπηρετεί τα συμφέροντα των funds.

«Λάσπη και συκοφαντία τα περί εξαργύρωσης γραμματίων»

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στην αντεπίθεση επιστρατεύοντας εκ νέου την κατηγορία ότι ο Τσίπρας μετά τις ευρωεκλογές του 2019, δεν προκήρυξε εκλογές στις προθεσμίες που είχε υποσχεθεί, αλλά κράτησε ανοιχτή τη Βουλή μια εβδομάδα παραπάνω για να περάσει το νέο Ποινικό Κώδικα που ελάφρυνε τις ποινές για σειρά βαριών εγκλημάτων. Μάλιστα η αποστροφή Μητσοτάκη, κατά τη χθεσινή συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha «ποια γραμμάτια εξαργύρωσε;» ο Τσίπρας κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού που απάντησε ο ίδιος με βίντεο. Μεταξύ άλλων, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία», με ονόματα και διευθύνσεις, «όπως μίλησα εγώ όταν ο ίδιος έσπευσε τον Νοέμβρη του ’19, να τροποποιήσει τον νέο κώδικα για να δώσει ποινική ασυλία στους τραπεζίτες». «Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο», είπε, «Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα;». Όσο για τον Ποινικό Κώδικα απάντησε πως την ολική μεταρρύθμισή του δεν τη συνέταξε η κυβέρνηση αλλά πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αποτελούμενη από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες του νομικού κόσμου της χώρας μας.

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 23 και την προσπάθεια Πιερρακάκη για «ρελάνς» με τις δύο τροπολογίες, ύστερα από την απόσυρσή του λόγω της κατακραυγής, η ΕΛΑΣ απάντησε δια του τομεάρχη στεγαστικής πολιτικής Δημήτρη Λυρίτση, λέγοντας ότι ο υπουργός Οικονομικών «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη». Όσο για την επίθεση σε Τσίπρα ότι επί των ημερών του ξεκίνησαν οι μεταβιβάσεις στεγαστικών δανείων στα funds ύψους 18 δις, ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ απάντησε ότι «παίζει με τους αριθμούς για να βγει και από πάνω» και πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Μάρτιο του 2019 τα στεγαστικά δάνεια που είχαν μεταβιβαστεί και βρίσκονταν υπό διαχείριση ήταν μόλις 375 εκ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο του 2026 «οι αντίστοιχες καταγεγραμμένες στεγαστικές απαιτήσεις έφταναν σχεδόν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ».

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